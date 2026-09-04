EQS-Ad-hoc: AICONIQ AG / Schlagwort(e): Sonstiges

AICONIQ AG: Umfirmierung, Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der AICONIQ Solutions GmbH und Vorstandswechsel



04.09.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AICONIQ AG: Umfirmierung, Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der AICONIQ Solutions GmbH und Vorstandswechsel



Frankfurt am Main, 4. September 2026. Die von der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 beschlossene Umfirmierung der Opporisch Aktiengesellschaft in AICONIQ AG und die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.500.000,00 auf EUR 5.000.000,00 gegen Sacheinlage sind mit Eintragung in das Handelsregister wirksam geworden.

Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung hat die Datalovers GmbH, Frankfurt am Main, sämtliche Geschäftsanteile an der AICONIQ Solutions GmbH (vormals AICONIQ GmbH), Frankfurt am Main, gegen die Gewährung neuer Aktien in die AICONIQ AG eingebracht.

Zugleich wurde Dr. Peter Gentsch zum Vorstand der AICONIQ AG bestellt. Mathias Schmid ist aus dem Vorstand ausgeschieden.



Kontakt:

AICONIQ AG

Dr. Peter Gentsch

Vorstand

Telefon: +49 151 11 101 101

E-Mail: contact@aiconiq.io