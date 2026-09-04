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AICONIQ AG: Umfirmierung, Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der AICONIQ Solutions GmbH und Vorstandswechsel
Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung hat die Datalovers GmbH, Frankfurt am Main, sämtliche Geschäftsanteile an der AICONIQ Solutions GmbH (vormals AICONIQ GmbH), Frankfurt am Main, gegen die Gewährung neuer Aktien in die AICONIQ AG eingebracht.
Zugleich wurde Dr. Peter Gentsch zum Vorstand der AICONIQ AG bestellt. Mathias Schmid ist aus dem Vorstand ausgeschieden.
AICONIQ AG
Ende der Insiderinformation
04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AICONIQ AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@aiconiq.io
|Internet:
|https://aiconiq.io/en
|ISIN:
|DE000A40ZY86
|WKN:
|A40ZY8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|894500E2VJZLJZTPIU43
|EQS News ID:
|2394430
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2394430 04.09.2026 CET/CEST