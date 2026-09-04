Anzeige
Mehr »
Freitag, 04.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 509310 | ISIN: DE0005093108 | Ticker-Symbol: AAD
Xetra
04.09.26 | 17:35
19,520 Euro
-1,41 % -0,280
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
AMADEUS FIRE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMADEUS FIRE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,86020,25018:09
19,12020,00018:03
Dow Jones News
04.09.2026 17:57 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-DD: Amadeus Fire AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 04.09.2026

DJ PTA-DD: Amadeus Fire AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 04.09.2026

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Amadeus Fire AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 04.09.2026

Frankfurt am Main (pta000/04.09.2026/17:25 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                         Michael Grimm 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                   Aufsichtsrat 
b)      Berichtigung                     Gesamtvolumen berichtigt: Preis x Stückzahl / 
                                  19,78584 EUR x 1000 Stück = 19785,84 EUR 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                         Amadeus Fire AG 
b)      LEI                         391200TJJ820ZDHNFJ33 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des     Aktie 
       Instruments 
        Kennung                       DE0005093108 
b)      Art des Geschäfts                  Kauf 
c)      Preis(e)                       Volumen 
        19,78584 EUR                     19.785,84 EUR 
d)      Aggregierter Preis                  Aggregiertes Volumen 
        19,7858 EUR                     19.785,84 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                 04.09.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                  XETRA 
        MIC                         XETR (Xetra) 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
        Gesamtvolumen berichtigt: Preis x Stückzahl /      
       19,78584 EUR x 1000 Stück = 19785,84 EUR

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Amadeus Fire AG 
           Hanauer Landstraße 160 
           60314 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 96876 180 
E-Mail:        IR@amadeus-fire.de 
Website:       www.group.amadeus-fire.de/en 
ISIN(s):       DE0005093108 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788535500435 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 11:25 ET (15:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.