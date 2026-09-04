DJ PTA-DD: Amadeus Fire AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 04.09.2026
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Amadeus Fire AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 04.09.2026
Frankfurt am Main (pta000/04.09.2026/17:25 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Michael Grimm 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Berichtigung Gesamtvolumen berichtigt: Preis x Stückzahl / 19,78584 EUR x 1000 Stück = 19785,84 EUR 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Amadeus Fire AG b) LEI 391200TJJ820ZDHNFJ33 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE0005093108 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 19,78584 EUR 19.785,84 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 19,7858 EUR 19.785,84 EUR e) Datum des Geschäfts 04.09.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts XETRA MIC XETR (Xetra) 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Gesamtvolumen berichtigt: Preis x Stückzahl / 19,78584 EUR x 1000 Stück = 19785,84 EUR
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Amadeus Fire AG Hanauer Landstraße 160 60314 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 69 96876 180 E-Mail: IR@amadeus-fire.de Website: www.group.amadeus-fire.de/en ISIN(s): DE0005093108 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1788535500435 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2026 11:25 ET (15:25 GMT)