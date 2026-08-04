Amadeus Fire hat die vorläufigen Zahlen in ihrem vollständigen Q2/H1 26 Bericht bestätigt, nachdem letzte Woche die Prognose herabgesetzt wurde. Der Umsatz der Gruppe im ersten Halbjahr fiel im Jahresvergleich um 8,0 % auf 171,7 Mio. EUR, während das operative EBITA um 45,8 % im Jahresvergleich auf 3,5 Mio. EUR sank, was auf deutliche Rückgänge im margenstarken Bereich der Festanstellung innerhalb der Personaldienstleistungen (Umsatz -17,6 % im Jahresvergleich) zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu zeigte das Segment Training eine starke Leistung (Umsatz +5,9 % im Jahresvergleich, EBITA 2,3 Mio. EUR). Während die Jahresziele (Umsatz 350-365 Mio. EUR; operatives EBITA 17-23 Mio. EUR) eine steile Gewinnbrücke im zweiten Halbjahr erfordern, die durch einen günstigen Kalendertag und Kostensenkungsmaßnahmen unterstützt wird, glauben wir, dass konservative makroökonomische Annahmen das weitere Abwärtsrisiko begrenzen. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 65,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag
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