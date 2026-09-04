DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet nach US-Job-Report - VW im Fokus

DOW JONES--Gut behauptet ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht überraschte mit starken Daten. Entsprechend wurde im Nachgang heftig über deren Folgen für die US-Zinsen debattiert. An den US-Börsen reagierte man darauf vor dem langen Wochenende vorsichtig, da Montag ein Feiertag ist.

Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 26.046 Punkte.

In den USA wurden außerhalb der Landwirtschaft im August 162.000 neue Stellen geschaffen. Mit solch einer starken Zahl sei nicht zu rechnen gewesen, da auch noch der Vormonatswert von einem ursprünglich gemeldeten Rückgang um 23.000 auf einen Jobzuwachs von 21.000 nach oben revidiert worden sei, betonte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. Die US-Wirtschaft laufe so rund, dass sie höhere Zinsen vertrage.

"Das ist ein ganz starker US-Arbeitsmarktbericht", kommentiert Thomas Altmann von QC-Partners: "Bezieht man die positiven Revisionen der beiden Vormonate mit ein, wurden sogar viermal so viele Stellen geschaffen wie erwartet." Als absolut entscheidend für eine mögliche US-Zinserhöhung sehen Volkswirte nun die US-Inflationsdaten der kommenden Woche.

Bei den Einzelaktien standen nur VW im Fokus: Hier hatte überraschend der Aufsichtsrat bereits am Vorabend dem Sanierungsplan des Vorstands zugestimmt - und zwar einstimmig auch mit den Gewerkschaften. Der Plan sieht den Abbau von 50.000 Stellen bis 2030 vor, massive Investitionen und eine höhere Effizienz. Die Modellpalette soll um rund 50 Prozent ausgedünnt werden. Im Handel war von einem "Aufbruchssignal" die Rede, was vor allem US-Anleger wieder in die Aktien lockte. Die Aktien sprangen um 6,5 Prozent nach oben.

Auch andere Konjunkturaktien in Deutschland wurden vom überraschend gut ausgefallenen Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Juli gestützt. Zusammen mit Hoffnungen auf einen Wendepunkt bei VW strahlte dies auf den gesamten Auto- und auch den zuliefernden Stahlsektor aus. Unter anderem stiegen Mercedes und BMW um bis zu 1,7 Prozent. Im Stahlsektor gewannen Salzgitter 5,8 Prozent und Thyssenkrupp 6,5 Prozent.

Eine neuerliche Gewinnwarnung des US-Herstellers von Sportbekleidung Lululemon bremste vor allem Puma mit minus 1,8 Prozent. Adidas konnten sich bis zum Handelsende um 0,3 Prozent ins Plus arbeiten.

Dazu standen Index-Änderungen in der DAX-Familie im Blick: Hugo Boss (+0,7%) und Ströer (-1,5%) tauschen ihre Plätze im MDAX und SDAX. OHB (-0,2%) rücken für Cancom (-0,4%) in den TecDAX auf. Keine Änderung wird es dagegen zum 21. September im DAX geben.Die Lufthansa-Aktie legte um 1,8 Prozent zu, obwohl sie es auch im dritten Anflug nicht in den DAX geschafft hat.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 26.046 +0,2 6,4 DAX-Future 26.095 +0,0 5,4 XDAX 26.071 +0,1 6,1 MDAX 32.355 +0,3 5,8 TecDAX 4.023 -0,1 11,2 SDAX 18.734 +0,7 9,0 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 123,10 +18,0 *gerundet ===

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September 04, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)

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