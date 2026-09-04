Berlin (ots) -Die JMGO IRIS Serie (https://375944.eu2.cleverreach.com/c2/C3K3KII/375944-17356381/e5fc29a4c5a5-4b75d340fd3c-9b337da6d049-efdb22ccd286-dbeb486e63e8-09d944fdd4ef-39580f857c7d-56dd99d92e2b-9f4c4f84fc4e-5487788f4a5f-9f724df1/), die weltweit erste Smart-Projektor-Serie mit 4K@120Hz, feiert auf der IFA 2026 ihre Weltpremiere. Mit der Bewegungsschärfe von 4K@120Hz, einer Helligkeit von bis zu 6.500 ISO-Lumen und einem nativen Kontrastverhältnis von 10.000:1 bringt die Serie Bildqualität auf Kinoniveau in schnell bewegte Inhalte. Angeführt wird sie vom Flaggschiff JMGO IRIS Ultra Max; der JMGO IRIS Ultra bietet dieselben Kerninnovationen zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.JMGO hatte seinen 4K@120Hz-Projektor im Mai zunächst in China auf den Markt gebracht. Mit mehr als 5.000 verkauften Geräten innerhalb von drei Monaten sorgte er schnell für großes Interesse und Gesprächsstoff bei Nutzern weltweit. Diese starke Resonanz veranlasste JMGO, die bewährte 4K@120Hz-Technologie mit der IRIS Serie auf die globalen Märkte zu bringen.Weltweit erster 4K@120Hz-Smart-Projektor setzt neuen Maßstab für BewegungsschärfeWährend die Großbild-Unterhaltung in die Ära hoher Bildwiederholraten eintritt, kann die herkömmliche 60Hz-Projektion mit dem Anspruch an höhere Bewegungsschärfe nicht mehr Schritt halten. Die JMGO IRIS Serie liefert echtes 4K@120Hz von der Eingabe bis zur Ausgabe - ermöglicht durch JMGOs Dual-DLPC-Architektur und den selbst entwickelten HyperPulse Actuator. Mit 480 Verschiebungen pro Sekunde, doppelt so vielen wie bei herkömmlichen Aktuatoren, bleibt die volle 4K-Detailschärfe auch bei 120Hz erhalten.4K@120Hz hebt High-Refresh-Erlebnisse auf ein neues Niveau. Beim Gaming sorgen VRR und ALLM in Kombination mit 4K-Gameplay mit bis zu 120 fps für klarere Bewegungen, schnellere Reaktionszeiten und präzisere Steuerung, während die weltweit erste Dolby Vision Unterstützung bei 4K@120Hz hohe Bildwiederholraten mit immersiver Bildqualität verbindet. Bei Filmen und Sport hält 4K@120Hz MEMC schnelle Action, Ballflugbahnen und Kameraschwenks flüssig und klar. Hardwareseitiges Anti-RBE reduziert sichtbare Regenbogeneffekte für mehr Sehkomfort, ohne die Betriebsgeräusche zu erhöhen - der Kompromiss zwischen Sehkomfort und leisem Betrieb entfällt damit.Mehr als 4K@120Hz: Bis zu 10.000:1 nativer Kontrast und 6.500 ISO-Lumen für Bildqualität auf KinoniveauAngetrieben von der MALC 6.0 Triple-Laser-Engine der nächsten Generation liefert die JMGO IRIS Serie Bildqualität auf Kinoniveau in drei zentralen Dimensionen: ultratiefes Schwarz, tageslichttaugliche Helligkeit und naturgetreue Farben.Der JMGO IRIS Ultra Max erreicht einen nativen Kontrast von 10.000:1, der JMGO IRIS Ultra von 7.000:1. Beide sind mit einem Dual-Iris-System ausgestattet, dessen klassenführendes 15-Lamellen-Design (6+9) die Streulichtunterdrückung im Vergleich zu einem Dual-Iris-Design mit 12 Lamellen (6+6) um 11,34 % verbessert. Eine 6-stufige Blendenregelung passt Helligkeit und Kontrast an unterschiedliche Inhalte und Umgebungen an. Die JMGO AI DBL Technologie optimiert intelligent jede Zone in jedem Einzelbild und legt in dunklen Szenen mehr Details frei, während natürliche Hauttöne und lebensechte Gesichtstexturen erhalten bleiben.Der JMGO IRIS Ultra Max liefert 6.500 ISO-Lumen, der JMGO IRIS Ultra 4.500 ISO-Lumen - für ein lebendiges Bild auch in helleren Räumen. Beide Modelle decken 110 % des BT.2020-Farbraums ab und erreichen eine Farbgenauigkeit von etwa Delta-E 0,7 für satte, präzise Farben.3-in-1-Optiksystem: perfekte Projektion an jedem OrtDer JMGO IRIS Ultra Max verfügt über ein 3-in-1-Optiksystem aus optischem Zoom (0,88-1,7:1), Vier-Wege-Lens-Shift (V ±130 %, H ±53 %) und einem KI-gestützten Gimbal (360° Schwenk, 150° Neigung) für flexible, verlustfreie Bildanpassung. AI Screen Fitting richtet das Bild automatisch passgenau auf die Leinwand aus, während AI Spatial Image Memory Projektionspositionen und Apps für verschiedene Wände speichert und wieder abruft. Der JMGO IRIS Ultra bietet denselben optischen Zoom und Vier-Wege-Lens-Shift und damit ebenfalls eine flexible und verlustfreie Bildanpassung.Preise und VerfügbarkeitDie Vorbestellung der JMGO IRIS Serie startet am 4. September mit exklusiven Frühbucherpreisen sowie modellspezifischen Zubehör- und Leinwandangeboten. Informationen zum Preis folgen noch.Über JMGO:Seit 2011 entwickelt JMGO intelligente Projektionslösungen, die modernste Lasertechnologie mit hochwertigem Design verbinden. Als weltweite No. 1 Marke für Triple-Laser-Heimprojektoren nach Auslieferungen verfügt JMGO über mehr als 500 Patente und Innovationen und begeistert Millionen Nutzerinnen und Nutzer in über 140 Ländern und Regionen. Wir freuen uns darauf, Euch auf der IFA 2026 persönlich willkommen zu heißen.Pressekontakt:Moritz FreibergerTel. +49 176 40747528moritz.freiberger@beyondcomm.deJessica LehnerTel. +49 176 47182294jessica.lehner@beyondcomm.deOriginal-Content von: JMGO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183273/6345984