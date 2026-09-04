Bei SpaceX geht es längst nicht mehr nur um Raketen und Starlink. Das Unternehmen baut sein KI-Geschäft massiv aus, plant schon den nächsten Starship-Test und steckt gleichzeitig Milliarden in neue Infrastruktur. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie legte zuletzt kräftig zu und die Bewertung liegt wieder über 2 Billionen US$. Dazu kommt jetzt ein deutlich höheres Kursziel von Oppenheimer. KI wird für SpaceX immer größer Die Zahlen aus dem zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de