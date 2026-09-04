Lenovo kündigt erweiterte Lenovo- und Motorola-Qira-Erlebnisse sowie deren Verfügbarkeit an, ebenso wie neue Geräte der Serien Yoga, Idea, Think und Motorola sowie Konzepte, die die nächste Ära einer persönlicheren, vernetzten Technologie aufzeigen.

Heute stellte Lenovo im Rahmen der "Lenovo Innovation World" auf der IFA 2026 ein neues Portfolio an Technologien für Privatanwender und Unternehmen vor und zeigte dabei, wie sich die "Hybrid-KI"-Strategie des Unternehmens von einer Vision zu praktischen Erfahrungen entwickelt über Geräte, Infrastruktur und Dienste hinweg sowie in den alltäglichen Momenten, die diese miteinander verbinden.

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Lenovo Innovation World at IFA 2026

Die Ankündigungen vereinen Lenovos Ansatz "eine persönliche KI, mehrere Geräte" mit Unternehmenstechnologie, die Organisationen dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Sie umfassen persönliche KI auf PCs, Smartphones, Tablets und Wearables; Geräte für Kreative und Verbraucher, die sich an unterschiedliche Arbeitsweisen und Ausdrucksformen anpassen; sowie Unternehmenstechnologie, die auf KI-gestützte Produktivität, Zusammenarbeit, Sicherheit und Skalierbarkeit ausgelegt ist.

Lenovo demonstrierte zudem, wie Design und Formfaktor weiterhin eine zentrale Rolle dabei spielen, Technologie nutzbarer zu machen: von leistungsstarken lokalen KI-Systemen und stiftorientierten Tablets bis hin zu farbenfrohen Consumer-Laptops, flexiblen Geschäftsgeräten und Konzepten, die Mobilität und Arbeitsumgebung neu definieren.

Zu den wichtigsten Ankündigungen gehören:

Lenovo Motorola Qira: Erweitert die Unterstützung auf weitere kompatible PCs, Motorola-Geräte, Anwendungen, Dienste und über die "moto watch ultra" das erste Motorola-Wearable, das Lenovo und Motorola Qira auf kompatiblen Geräten 1* unterstützt.

Erweitert die Unterstützung auf weitere kompatible PCs, Motorola-Geräte, Anwendungen, Dienste und über die "moto watch ultra" das erste Motorola-Wearable, das Lenovo und Motorola Qira auf kompatiblen Geräten unterstützt. Yoga: Mit NVIDIA RTX Spark ausgestattete Laptops für Kreative, neue KI-Tablets und das Lenovo Smart Canvas-Konzept für vernetzte kreative Arbeitsabläufe.

Mit NVIDIA RTX Spark ausgestattete Laptops für Kreative, neue KI-Tablets und das Lenovo Smart Canvas-Konzept für vernetzte kreative Arbeitsabläufe. Idea: Die ausdrucksstarke IdeaPad Vibe-Serie und der IdeaCentre AIO i erweitern die Auswahl an Consumer-PCs durch unverwechselbares Design, lebendige Farben und alltägliche KI-Erlebnisse.

Die ausdrucksstarke IdeaPad Vibe-Serie und der IdeaCentre AIO i erweitern die Auswahl an Consumer-PCs durch unverwechselbares Design, lebendige Farben und alltägliche KI-Erlebnisse. Think: Neue ThinkCentre-Desktop-PCs, ThinkBook-Laptops, ThinkVision-Monitore und ThinkShield-Sicherheitsinnovationen für Unternehmen in verschiedenen Phasen der KI-Einführung.

Neue ThinkCentre-Desktop-PCs, ThinkBook-Laptops, ThinkVision-Monitore und ThinkShield-Sicherheitsinnovationen für Unternehmen in verschiedenen Phasen der KI-Einführung. Konzeptnachweise: Das "Project AeroBlade Concept" und das "Project Swan Concept", die neue Möglichkeiten für leichtes, anpassungsfähiges mobiles Computing erschließen.

Das "Project AeroBlade Concept" und das "Project Swan Concept", die neue Möglichkeiten für leichtes, anpassungsfähiges mobiles Computing erschließen. Motorola: Motorola Edge 70 Plus, Moto Watch Ultra, Moto Snap kabelloses Ladegerät und Motorola Razr mit Kristallen von Swarovski.

"Künstliche Intelligenz verändert die Beziehung zwischen Mensch und Technologie. Die Menschen wachen nicht auf und denken an Apps, sondern darüber nach, was sie erreichen möchten", sagte Luca Rossi, President der Intelligent Devices Group bei Lenovo. "Wir zeigen, wie Hybrid-KI dazu beitragen kann, diesen Wandel zu verwirklichen, indem sie Intelligenz geräteübergreifend, am Edge und in der Cloud zusammenführt, sodass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum Einsatz kommen kann. Mit unserem neuen Lenovo- und Motorola-Portfolio legen wir den Grundstein für eine persönliche KI, die sich mit den Menschen mitbewegt und gleichzeitig Unternehmen dabei unterstützt, KI dort einzusetzen, wo sich ihre Daten bereits befinden."

Eine persönliche KI, mehrere Geräte

Lenovo Motorola Qira wird auf weitere Geräte, Apps und Märkte ausgeweitet und bringt damit die "Personal Ambient Intelligence" von Lenovo in ein breiteres Geräte-Ökosystem. Unterstützt werden nun auch berechtigte Lenovo-PCs mit 16 GB Arbeitsspeicher, wodurch der Zugang über Konfigurationen mit höherem Arbeitsspeicher hinaus erweitert wird. Kompatible Edge-, razr- und Signature-Geräte werden ebenfalls Motorola Qira erhalten, sobald sie das Android-17-Update erhalten, und die neue moto watch ultra wird das erste Wearable sein, das Motorola Qira1* unterstützt.

Durch die neue Zusammenarbeit von Lenovo mit Workato werden die unterstützten Qira-Funktionen2* nun auch auf Gmail, Google Kalender, Google Kontakte, Slack, Outlook Mail und Outlook Kalender ausgeweitet so können Nutzer ihre Absichten auf natürliche Weise in Handlungen umsetzen, und zwar über alle Dienste hinweg, die sie täglich nutzen.

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Technologie, die sich an die Art und Weise anpasst, wie Menschen gestalten, arbeiten und leben

Das neue Yoga-Portfolio bietet Kreativen und Entwicklern fortschrittliche lokale Rechenleistung, natürliche Eingabemöglichkeiten und geräteübergreifende Nutzererlebnisse. Das Lenovo Yoga Pro 9n und das Lenovo Yoga 9n 2-in-1 integrieren NVIDIA RTX Spark in die hochwertigen Yoga-Designs, während das Yoga Tab Plus Gen 2 und das Yoga Tab Gen 2 den "Pen-First"-Ansatz des Portfolios auf Android-Tablets ausweiten. Das Lenovo Smart Canvas Concept veranschaulicht, wie Nutzer Ideen über kompatible Lenovo-Geräte hinweg mithilfe von Sprache, Stift, Kamera und Touch-Eingabe erfassen und weiterentwickeln können.

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Für Privatkunden stellte Lenovo die IdeaPad Vibe-Serie und das IdeaCentre AIO i vor. Das IdeaPad Vibe bietet sieben ausdrucksstarke Farbvarianten, flexible Konfigurationsmöglichkeiten und KI-gestützte PC-Erlebnisse für Nutzer, die ihren Laptop sowohl als alltägliches Arbeitsgerät als auch als Ausdruck ihres persönlichen Stils betrachten. Das IdeaCentre AIO i überträgt diesen durchdachten, persönlicheren Ansatz auf den Desktop-PC für zu Hause und kombiniert eine neu gestaltete All-in-One-Architektur mit intelligenten Funktionen für Arbeit, Lernen und Unterhaltung.

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Hybride KI für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung

Das neueste kommerzielle Produktportfolio von Lenovo unterstützt Unternehmen bei der Einführung von Hybrid-KI am gesamten Arbeitsplatz. Die Desktop-PCs der Serien ThinkCentre X Ultra und ThinkCentre M75 bieten skalierbare lokale KI-Leistung für unterschiedliche Unternehmensumgebungen, während das ThinkBook 14 Gen 9 und das ThinkBook 14x Gen 2 mobilen Geschäftsleuten verschiedene Möglichkeiten für gerätebasierte KI, Produktivität und erstklassige Mobilität bieten.

Die neuen ThinkVision-Displays wurden entwickelt, um den modernen Arbeitsplatz vernetzter und kollaborativer zu gestalten, und verbinden visuelle Leistung mit Funktionen für Konferenzen, Docking, Augenentlastung und Verwaltung. Lenovo stellte außerdem ThinkShield TraceLock3* vor, das auf der Technologie von Absolute Security basiert, sowie Prompt Security, ein Unternehmen von SentinelOne, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Transparenz und Kontrolle über ihre Geräte sowie eine verantwortungsvolle KI-Governance aufrechtzuerhalten.

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Ein Blick auf die Zukunft

Die Proof-of-Concept-Geräte von Lenovo geben einen Einblick darin, wie die nächste Generation der Business-Computer mobiler und anpassungsfähiger werden könnte. Das "Project AeroBlade Concept" untersucht die nachhaltige Leistungsfähigkeit eines außergewöhnlich schlanken, lüfterlosen mobilen PCs, während das "Project Swan Concept" ein tragbares Notebook erforscht, das sich zu einem größeren Arbeitsbereich ausklappen lässt, wenn Nutzer mehr Platz zum Nachdenken, Gestalten und zur Zusammenarbeit benötigen.

Erfahren Sie mehr über die neuesten Proof-of-Concept-Innovationen von Lenovo

Motorola: Leistung, Wohlbefinden und persönlicher Stil

Motorola stellte neue Geräte vor, die ganz im Zeichen von Kreativität, Wohlbefinden, Vernetzung und Selbstentfaltung stehen. Das Motorola Edge 70 Plus vereint ein vierfach gewölbtes Design mit einem 200-MP-Kamerasystem4*, einem langlebigen Akku und der Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform. Die "moto watch ultra" vereint Fitness- und Wellness-Daten von Polar, Wear OS by Google, LTE-eSIM-Funktionalität5* sowie Unterstützung für Lenovo und Motorola Qira auf kompatiblen Geräten1*. Das kabellose Ladegerät "moto snap" bietet zudem praktisches kabelloses Laden und Kompatibilität mit magnetischen Hüllen6* für ausgewählte Geräte.

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Motorola hat zudem seine "Brilliant Collection" um das Modell "motorola razr with Crystals by Swarovski" erweitert, bei dem das ikonische razr-Klapphandy-Design mit einer "PANTONE Meteorite"-Oberfläche und von Hand aufgebrachten Swarovski-Kristallen kombiniert wird. Dieses Gerät in Sonderausgabe spiegelt Motorolas umfassenden Ansatz wider, Technologie sowohl als Mittel des persönlichen Ausdrucks als auch als leistungsstarkes Werkzeug für den Alltag zu betrachten.

Erfahren Sie mehr über das Motorola Razr mit Kristallen von Swarovski

Intelligentere KI für alle

Insgesamt verdeutlichen die Ankündigungen auf der Lenovo Innovation World 2026, wie Lenovo seine Hybrid-KI-Strategie im gesamten Technologie-Ökosystem vorantreibt: eine persönliche KI, die über mehrere Geräte hinweg genutzt werden kann, gepaart mit Unternehmens-KI, die Organisationen dabei unterstützt, ihre eigenen Daten effektiver zu nutzen. Von der ersten Inspiration über die lokale Erstellung, vernetzte Produktivität bis hin zur sicheren Bereitstellung entwickelt Lenovo Technologien, die persönlicher, nützlicher und anpassungsfähiger für die Menschen und Organisationen sind, denen sie dienen.

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Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI", die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement des Konzerns für Innovationen von Weltklasse und ein umfassendes KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte, Infrastrukturlösungen, Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

LENOVO, YOGA, IDEAPAD, IDEACENTRE, THINKPAD, THINKBOOK, THINKVISION, THINKCENTRE, THINKSHIELD und LENOVO QIRA sind Marken von Lenovo. MOTOROLA, das stilisierte M-Logo, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2026 Lenovo Group Limited. ©2026 Motorola Mobility LLC. Google, Android, YouTube, Wear OS by Google, Google Maps, Gemini, Circle to Search und andere Zeichen sind Marken von Google LLC. Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die Pantone-Farbreferenz und das PANTONE Chip Design werden mit Genehmigung von Pantone LLC verwendet. Pantone LLC, 2026. Alle Rechte vorbehalten. Hierbei handelt es sich um ein von Pantone lizenziertes Produkt, das von Motorola hergestellt wird. "Powered by Polar" ist eine Marke von Polar Electro Oy, die von Motorola unter Lizenz genutzt wird. "Powered by Polar" ist eine Marke von Polar Electro Oy, die von Motorola unter Lizenz genutzt wird.

1 Nur bei ausgewählten Konfigurationen verfügbar; nicht bei allen Modellen erhältlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt, Modell und Konfiguration variieren. Wenden Sie sich bitte an Ihren Lenovo-Ansprechpartner vor Ort oder an einen autorisierten Händler, um die Verfügbarkeit eines bestimmten Geräts zu erfragen. Möglicherweise sind ein Motorola-Konto und eine aktive Verbindung zu einem mit Motorola Qira kompatiblen Gerät erforderlich.

2 Für KI-Funktionen sind möglicherweise Software-Updates, kompatible Hardware, eine Internetverbindung, ein Microsoft-Konto oder unterstützte Anwendungen erforderlich. Die Verfügbarkeit der Funktionen variiert je nach Markt, Sprache und Gerätekonfiguration.

3 ThinkShield TraceLock ist auf ausgewählten Modellen der ThinkPad X1-, X- und T-Serie mit Absolute-Softwarepaketen kompatibel.

4 Der 200-MP-Sensor fasst jeweils 16 Pixel zu einem zusammen, was einer effektiven Fotoauflösung von 12,5 MP entspricht.

5 "Erfordert eine Verbindung. Es können Nutzungsgebühren anfallen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter. Die Gebühren des Netzbetreibers, die Vertragsbedingungen und die Verfügbarkeit können je nach Region variieren.

6 Erfordert ein kompatibles magnetisches Ladecase, das separat erhältlich ist. Die Verwendung einer magnetischen Hülle kann die Ladegeschwindigkeit verringern.

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