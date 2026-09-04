Die Maxis-Serie bietet groß und kräftig gebauten Nutzern mehr Platz, Halt und Auswahl

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 4. September 2026 / LiberNovo stellt vom 4. bis 8. September auf der IFA 2026 in der Messe Berlin aus und präsentiert sein Sortiment an dynamischen, ergonomischen Sitzmöbeln in Halle 7, Stand 7.2a-105. Im Mittelpunkt des Standes steht die Maxis-Serie, ergänzt durch den LiberNovo Omni Pro und den Omni SE. Der LiberNovo Omni Pro wurde zudem in zwei Kategorien der IFA Innovation Awards nominiert: Best in Design und Best in Tech for Good & Accessibility.

Die IFA ist eine führende Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, die Marken, Händler, Einkäufer und Medien zusammenbringt. Das Motto der IFA 2026, The future is now, hebt Technologien hervor, die den Alltag neu gestalten. Da hybrides Arbeiten, Gaming und die Erstellung von Inhalten die Sitzzeit verlängern, präsentiert LiberNovo Sitzmöbel als aktives Unterstützungssystem und nicht als statisches Objekt.

Maxis-Serie: Für kräftigere Körperformen konzipiert

Maxis wurde speziell für größere, breitere und schwerere Nutzer entwickelt und ist keine bloße Vergrößerung eines Standardstuhls. Mit einer Sitztiefe von 52 cm (20,5 Zoll) und einem breiteren Polster bietet er mehr Platz und Oberschenkelunterstützung. Der Multi-Density-Schaumstoff ist im Rückenbereich fester und nach vorne hin weicher, während ein verstärkter Rahmen, eine Basis aus Aluminiumlegierung und in vier Richtungen verstellbare Armlehnen eine stabile Plattform für lange Arbeits-, Gaming- und Kreativsitzungen schaffen.

Alle drei Versionen bieten eine fünfstufige Neigungsverstellung von 105° bis 160°, wobei progressive Federn dafür sorgen, dass die Stützkraft in jeder Position erhalten bleibt. Beim Maxis Manual wird die Tiefe der Lendenwirbelstütze über einen Drehknopf eingestellt. Der Maxis Electric verfügt zusätzlich über eine motorisierte Lendenwirbelstütze und die OmniStretch-Funktion zur geführten Rückenstreckung. Der Maxis Airflow ist mit der Active Airflow-Sitzbelüftung für längere Sitzphasen in wärmeren Umgebungen ausgestattet.

Dynamische Ergonomie, die sich dem Körper anpasst

Das Prinzip der Dynamic Ergonomics von LiberNovo besagt, dass die Stützung sich an Veränderungen der Körperhaltung, des Arbeitsrhythmus und der Ruhephasen anpassen sollte, anstatt vom Körper zu verlangen, in einer festen Position zu verharren. Ebenfalls ausgestellt ist das Modell Omni Pro, das eine motorisierte Lendenwirbelverstellung, OmniStretch und Active Airflow kombiniert. Das manuell verstellbare Modell Omni SE bietet einen praktischen Einstieg in diesen Ansatz.

Unterstützung von Special Olympics New York

LiberNovo sponsert Special Olympics New York mit einer Spende von ergonomischen Omni-Stühlen und unterstützt damit die Büroteams in der Zentrale in Albany, im Büro in NYC und im Büro auf Long Island. Das Sponsoring spiegelt das Engagement von LiberNovo für Inklusion und Wohlbefinden wider. Hinter dem Werdegang jedes Athleten stehen Menschen, die Programme koordinieren, Freiwillige leiten und Gemeinschaft schaffen - oft ohne Anerkennung. Durch die Unterstützung dieser Teams setzt LiberNovo seine Arbeit fort, Designs für echte menschliche Bedürfnisse zu entwickeln, wo immer diese auftreten: im Studio, im Büro oder auf dem Spielfeld.

Erleben Sie LiberNovo in Berlin

Medienvertreter, Handelspartner und Besucher sind in Halle 7, Stand 7.2a-105 eingeladen, die Maxis-Serie kennenzulernen, ihre drei Varianten zu vergleichen und zu sehen, wie sich jede einzelne bei konzentrierter Arbeit, beim Zurücklehnen und beim Ausruhen bewährt. Interviews, Produktvorführungen und Geschäftstermine können unter mailto:pr@libernovo.com gebucht werden.

Über LiberNovo

LiberNovo entwickelt dynamische, ergonomische Sitzmöbel, die auf Bewegung statt auf eine feste Körperhaltung ausgelegt sind. Das Unternehmen zeichnet für die Entwicklung und Prüfung seiner Produkte selbst verantwortlich und vertreibt sie international über libernovo.com.

Medienkontakt:

Emilia Zhang

mailto:pr@libernovo.com

+1 (646) 408-1564

QUELLE: LiberNovo

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