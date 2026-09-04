Schlaf-Forscher:innen haben sich intensiv mit den Auswirkungen von Nickerchen auf unser Wohlbefinden beschäftigt. Ihr Fazit: Es gibt keine allgemeingültige Antwort, die zu allen passt. Sind Nickerchen gut für unser Wohlbefinden? Worauf solltet ihr dabei besonders achten? Forscher:innen haben sich genauer mit der Thematik beschäftigt und sind dabei zu interessanten Ergebnissen gekommen. Etwa, dass die Art des Schlafs genauso wichtig ist wie die Dauer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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