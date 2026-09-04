Freiburg (ots) -
"Natürlich sind die Einschnitte bitter. Aber wer sie für vermeidbar hält, ignoriert die Realität. Europa produziert mehr Autos als nötig - und das keineswegs erst seit Corona. Statt sich in weiteren Dramen an jedes Autowerk zu klammern, wäre es besser, Alternativen voranzubringen." https://mehr.bz/bel248a
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