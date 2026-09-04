München (ots) -Bauchlandung für die DBB-Frauen beim Auftakt in die Heim-WM! Trotz herausragender Unterstützung des Publikums in Berlin setzt es für das Team von Bundestrainer Olaf Lange eine herbe 53:83-Niederlage gegen Spanien. Vor allem im 1. Viertel agierten die Spanierinnen unter anderem mit einem 19:6-Run dominant und zogen früh deutlich davon. Dementsprechend groß ist die Ernüchterung im deutschen Team: "Wir müssen besser antworten! Wenn sie so die Dreier treffen, dürfen sie nicht nochmal Dreier werfen. Unsere Antwort war nicht stark genug", hadert Kapitänin Marie Gülich. Bundestrainer Olaf Lange moniert: "Grundsätzlich haben wir offensiv nie richtige Lösungen gefunden. Die Verteidigung der Spanierinnen ist sehr, sehr gut. Aber ich habe schon erwartet, dass wir da bessere Lösungen finden." Einzig im 3. Viertel kam Deutschland auf 15 Punkte. Ansonsten prallte man geschlossen an Spaniens Defensive ab. Beste DBB-Werferin ist WNBA-Star Leonie Fiebich mit 13 Punkten, die das Spiel schnell abgehakt: "Ich habe schon zu Nyara [Sabally] gesagt: Ab der Schlusssirene schauen wir auf morgen, auf Japan!"Ab 17.30 Uhr, live bei MagentaSport und MagentaTV, geht es für Deutschland bereits weiter: Gegen Japan müsse die DBB-Auswahl "zusehen, dass wir Zweiter in der Gruppe werden", gibt Lange die Marschrichtung vor. Allerdings bleiben auch einige positive Dinge, darunter die Stimmung. MagentaSport-Expertin Ireti Amoyo: "Die 'Wilde 13' ist hier. Das finde ich geil! Wir sprechen in Deutschland darüber, dass wir Fankultur aufbauen wollen. Die 'Wilde 13' ist der Fanclub, der sich um das Männerteam herum gebildet hat. Heute waren sie mit dem Megafon hier. Sie hatten eine kleine Performance, wie wir es aus dem Fußball kennen. Hier entsteht auch etwas wie eine Fankultur."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom deutschen Auftakt bei der Basketball-Heim-WM der Frauen in Berlin gegen Spanien. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Für Deutschland geht es am morgigen Samstag bereits weiter - ab 17.30 Uhr mit dem Duell gegen Japan. Insgesamt werden 23 Partien live bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt. Ireti Amojo und Per Günther begleiten die WM als Experten-Duo.FIBA Womens' World Cup 2026, 1. Spieltag: Deutschland - Spanien 53:83 - "Haben offensiv nie richtige Lösungen gefunden"Ton und Gänsehaut an! Das Heim-Publikum in Berlin empfängt das deutsche Team! Der Clip zum Einlauf: clipro.tv/player?publishJobID=MkNvUk1pRUNvYWVBL09pZXBQZFFjNVdJVDRPYVBKUjdlV21aTTRXVmhZaz0=Marie Gülich, Kapitänin Deutschland (8 Punkte, 3 Rebounds): "Wir müssen besser antworten! Wenn sie so die Dreier treffen, dürfen sie nicht nochmal Dreier werfen. Unsere Antwort war nicht stark genug. Ich bin trotzdem stolz darauf, wie wir dringeblieben sind und wie wir mental versucht haben, alles zu geben, was wir machen können. Bei uns ist der Ball auch einfach nicht reingefallen. Das war tough. Aber die Antwort muss schneller kommen. [...] Wie wir auf Sachen antworten, war nicht schnell und nicht aggressiv genug. Das muss mit mehr Energie kommen und mit mehr Bestimmtheit."... über die Kulisse in Berlin: "Das ist super geil! Auch, dass die Halle so voll ist und das Gefühl, das man hat, wenn man rausläuft. Ich muss sagen, ich kann jetzt gerade nicht so positiv sein, weil ich schon ein bisschen frustriert bin, dass wir nicht so executed haben, wie wir das gerne hätten tun wollen. [...] Nichtsdestotrotz bin ich super dankbar, dass wir in Berlin sein dürfen, dass wir dieses Publikum genießen können. Wir müssen das abhaken. Morgen geht's weiter. Wir müssen von den Dingen lernen und weitermachen."Ireti Amoyo, MagentaSport-Expertin: "Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat. Aber die 'Wilde 13' ist hier. Das finde ich geil! Wir sprechen in Deutschland darüber, dass wir Fankultur aufbauen wollen. Die 'Wilde 13' ist der Fanclub, der sich um das Männerteam herum gebildet hat. Heute waren sie mit dem Megafon hier. Sie hatten eine kleine Performance, wie wir es aus dem Fußball kennen. Hier entsteht auch etwas wie eine Fankultur. Schade, dass es das Spiel nicht hergegeben hat. Dann wäre die Stimmung noch bombastischer gewesen. Aber hier sind Leute, die hungrig sind, die Bock auf deutschen Basketball haben, egal ob Männer oder Frauen. Und das ist schön. Das war eine schöne Erfahrung." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QjNWQ0hPb1FkTnQ4TVNoOWlmQVdlOVJnZ2VhcG8zelJaZ1FsZzBkTXMvOD0=Leonie Fiebich, 13 Punkte, 6 Rebounds: "Man will enttäuscht sein, darf man aber nicht. Ich habe schon zu Nyara [Sabally, Anm.d.Red.] gesagt: Ab der Schlusssirene schauen wir auf morgen, auf Japan. Wir müssen besser ins Spiel finden. In der 2. Halbzeit lief es ein bisschen besser. Aber gegen so ein gutes Team wie Spanien kommt man natürlich nicht wieder zurück."... zum Spiel gegen Japan: "Positiv ist, dass wir in den Konstellationen Minuten auf dem Feld gespielt haben, um wieder ein bisschen Chemie zu finden. Wir haben lange nicht so zusammen auf dem Feld gestanden. Morgen wird es ein ganz anderes Spiel. Das kann man nicht mit heute vergleichen. Viel schneller und ganz anderer Basketball."... über die kurze Schrecksekunde, als ihr Finger schmerzte - und die Frage, ob sie sich dabei ernsthafter verletzt habe: "Nein, alles gut." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z1V5SkZlRlQ3Um84dVFpRUNUQTFYNnFkS1NialVacTk3VEVqYWczM1RaYz0=Olaf Lange, Bundestrainer: "Der Anfang war sehr, sehr schwierig, ganz besonders im 1. Viertel. Spanien hat jeden Wurf getroffen, der auf die Anlage kam und wir waren nicht in der Lage, kurzfristig darauf zu reagieren und sie mehr ins Dribbling zu zwingen. Im 2. Viertel gab es andere Probleme, im Transition-Pick-and-Roll. Grundsätzlich haben wir offensiv nie richtige Lösungen gefunden. Die Verteidigung der Spanierinnen ist sehr, sehr gut. Aber ich habe schon erwartet, dass wir da bessere Lösungen finden. Aber wir haben nie wirklich einen Rhythmus gefunden. [...] Morgen ist Japan. Das ist ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderer Spielstil. Wir müssen weiter nach vorne schauen und zusehen, dass wir Zweiter in der Gruppe werden."... über das Spiel gegen Japan: "Gegen Japan haben wir auf jeden Fall den Innenvorteil. Da haben wir nicht so die Sorgen, ob sie uns innen scoren. Da müssen wir uns mehr auf die Dreierlinie konzentrieren und sie in den Zwei-Punkte-Bereich forcieren. Da denke ich, dass wir im Innenspiel doch stärker sind. Da haben wir mehr Vorteile."... warum Emily Bessoir in der 1. Halbzeit wenig gespielt hat: "Sie war nicht verletzt. Wir haben zehn Leute. Sie hat in der 1. Halbzeit gespielt. Viel mehr kann man nicht spielen, um den Rhythmus zu behalten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UHd0RzBQbWdOQjZWbVJlQTRvZUFXNFltN3RBeGZQWTVuOXE4NTlLdGFjVT0=Per Günther, MagentaSport-Experte: "Das war sehr deutlich. Das hat der deutschen Fan-Seele sehr wehgetan, den Spielerinnen. Aber das ist eben eine Aufgabe des Turniers. Die gute Nachricht ist, es geht gerade erst los. Spanien ist eine der besten drei bis vier Mannschaften der Welt an ihrem Leistungsmaximum. Spanien kann nicht besser spielen als sie das getan haben. Deutschland kann an sehr vielen Ecken und Enden besser spielen. Jetzt ist einfach die Frage: Wie schnell lernst du als Einheit? Wie kannst du das abschütteln, was gerade passiert ist? Und wie schnell sehen die Schritte aus?" Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=VzFMT0lhS2RXaEhtZ1BBeVJ0OXEybW5HdXpTNVlHb2lYUzdVTlpDalRiaz0=Stefan Möller, Co-Trainer Deutschland, in der Halbzeitpause: "Wir können viel anpassen. Das ist das Gute daran. Wir haben die Transition Defense sehr schlecht gespielt. Wir hätten das frühe Pick-and-Roll besser als Team stoppen müssen. Einige Leute waren nicht ganz in ihrer Position. Das können wir schnell ändern. Das haben wir angesprochen. Wir können auch die Dreierquote besser runterschrauben. Wir waren immer einen Schritt zu spät in den Close-Outs. Das ist etwas, das wir auf jeden Fall in der 2. Halbzeit besser machen werden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U1hYU0RCNGYyQTNzU05YT1lUbDcyc2RBOU8rTEJsUW1nMG9TOVdCR0dGOD0=Basketballpionierin Askamp im Interview: "Ich bin total happy, wie sich der Frauensport entwickelt hat"Marlies Askamp, EM-Bronze-Gewinnerin 1997 und erste Deutsche in der WNBA, in der Halbzeitpause: "Das ist schon nochmal eine Qualität, die Spanien den Deutschen voraushat. Ich denke schon, dass Deutschland individuell mithalten könnte, sicherlich nicht immer auf allen Positionen. Aber da muss Deutschland insgesamt konsequenter sein. Ich kann verstehen, dass die Kulisse imponierend ist, für alle. Alle haben sich drauf gefreut. Es lähmt anscheinend ein bisschen. Leo [Fiebich, Anm.d.Red.] geht voran und versucht, was sie kann. Aber von den anderen könnte letztendlich mehr Konsequenz kommen."... über die Kulisse, verglichen mit ihrer aktiven Zeit: "Ich bin total happy, wie sich der Frauensport und die Akzeptanz, die er hat, entwickelt hat. Das ist nicht nur beim Frauen-Basketball so, sondern in vielen anderen Sportarten. Es könnte natürlich immer noch besser und mehr sein. Aber ich finde die Kulisse wirklich super. Es macht Spaß, die Leute kommen mit. Ich bin überzeugt, auch wenn dieses Spiel nicht so sein wird, wie wir uns das vorgestellt haben, dass morgen [gegen Japan, Anm. d. Red.] alle wiederkommen werden, alle genauso die Mannschaft anfeuern. Ich habe selbst eine Tochter, die Basketball spielt. Ich finde es toll, dass sie ihre Idole und Vorbilder in so einem Rahmen sehen kann. Die Entwicklung ist super." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TGhwYUpVZmtVWmN1YzllL2hqZ3g5S2kyMVBLQThIU0NpT3lFOWVtRXY2az0=Per Günther, MagentaSport-Experte, vor dem Spiel über Leonie Fiebich: "Sie ist wirklich eine Anführerin. Sie ist so die Erwachsene im Raum und bringt eine gewisse Kompromisslosigkeit mit, die Gewinnerinnen in vielen Fällen einfach mitbringen. Ich glaube nicht, dass sie sich nur Wohlfühloase auf die Fahnen geschrieben hat. Sie gewinnt überall. Das einzige, wovor man so ein bisschen warnen muss, weil wir bei Nationalmannschaft immer an Dennis Schröder und Franz Wagner denken: Das ist sie nicht unbedingt. Sie ist nicht die Spielerin, die heute 20 Pick-and-Rolls laufen wird, sondern vielleicht eine der besten Rollenspielerinnen der Welt. Sie ist eine fantastische Werferin im Aufbau, sie kann kreieren, sie kann passen, sie kann alles. Aber wenn du sagst: Auf allerhöchstem Niveau, wie ist sie am besten? Wenn sie Teil von etwas Funktionierendem sein kann. Das bedeutet, dass um sie herum das auch funktionieren muss, damit sie ihren besten Basketball spielen kann. Dann ist sie eine der besten Verteidigerinnen der Welt. Aber da muss etwas passieren. Und bzw. oder Olaf Lange, der sie extrem gut kennt, wahrscheinlich so gut wie kaum ein anderer Coach, muss Möglichkeiten finden, ihr ab und zu einen einfachen Wurf zu ermöglichen. Und den wird es gegen Spanien kaum geben, weil Spanien sagen wird: Leonie Fiebich nehmen wir raus und dann schauen wir mal, was die anderen vier Spielerinnen machen werden." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=WjlJbFdGWVlhUG1PSkFab05xUU5YV0djdzN3cGsxSWdONGJDa2N2R2RrWT0=MagentaSport mit preisgekröntem Team bei der Basketball WM der FrauenFür die Berichterstattung setzt MagentaSport auf sein preisgekröntes TV-Team. Steffi Blochwitz und Caro Ranz stehen für die Moderation und Interviews, Per Günther und Ireti Amojo sind bei ausgewählten Spielen kommentieren und analysieren die Partien. Alexander Frisch und Jakob Lobach kommentieren die Spiele.Die Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTV - größte und beste BühneMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Im Mittelpunkt stehen zunächst alle Vorrunden-Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (4. September, ab 17.15 Uhr), Japan (5. September, ab 17.30 Uhr) und Mali am 7. September (ab 17.20 Uhr).Auch alle Partien der Finalrunde vom 8. bis 13. September werden bei MagentaTV und MagentaSport live gezeigt.Live-Podcast mit Publikum auch mit DBB-Sportchef DemirelZum Auftakt der Heim-WM hat MagentaSport am 3. September in die Hauptstadtrepräsentanz "Magenta Mitte" der Telekom eingeladen zu einem Live-Podcast mit Publikum als Audio- und Video-Format auf allen Plattformen. Benni Zander, Per Günther und Ireti Amojo haben vor Ort auf das Turnier eingestimmt und atmosphärische Eindrücke aus verschiedenen Perspektiven geliefert. Mithat Demirel, erfolgreicher deutscher Nationalspieler und jetzt beim DBB als Vize-Präsident für den Leistungssport zuständig, war ebenfalls dabei. Der Podcast wird auch während der Weltmeisterschaft nach den deutschen Spielen sowie nach den Spielen der Finalrunde fortgeführt - immer morgens ab 07.30 Uhr.Während der Weltmeisterschaft sendet MagentaSport aus einem eigens eingerichteten WM-Studio ebenfalls in Berlin. Geplant sind Live-Schalten, Interviews, Analysen, Gäste und ein tägliches Schaufenster für das beste WM-Programm mit DBB-Updates, Porträts der DBB-Stars und Highlights. So entsteht rund um die Übertragungen ein redaktionelles Gesamtpaket, das die Heim-WM in TV und Social Media eng begleitet.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickFIBA Womens' World Cup 2026 | 1. SpieltagFreitag, 04.09.2026ab 20.50 Uhr: Ungarn - FrankreichFIBA Womens' World Cup 2026 | 2. SpieltagSamstag, 05.09.2026ab 11.20 Uhr: Mali - Spanienab 17.30 Uhr: Deutschland - Japanab 20.35 Uhr: Frankreich - KoreaSonntag, 06.09.2026ab 11.20 Uhr: Türkei - Australienab 20.15 Uhr: Italien - USAFIBA Womens' World Cup 2026 | 3. SpieltagMontag, 07.09.2026ab 14.20 Uhr: Nigeria - Frankreichab 17.20 Uhr: Deutschland - Maliab 20.30 Uhr: USA - TschechienFIBA Womens' World Cup 2026 | Qualifikation Viertelfinaleab Dienstag, 08.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | ViertelfinaleDonnerstag, 10.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | HalbfinaleSamstag, 12.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | Spiel um Platz 3 und FinaleSonntag, 13.09.2026Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6345999