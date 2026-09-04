München (ots) -Wer Fan der Alemannia ist, sollte dieser Tage früh auf seinem Sitzplatz oder vor dem TV sein: Auf den Zusammenbruch mit 0:2-Rückstand gegen Meppen nach 11 Minuten in der Vorwoche folgt jetzt in Ingolstadt das genaue Gegenteil: Eine 3:0-Führung nach 11 Minuten. "So verrückt kann Fußball sein", schnauft ein beinahe entkräfteter Aachener Coach Mersad Selimbegovic. "Letzte Woche gibst du das Spiel in 10 Minuten her, heute gewinnst du das Spiel in 10 Minuten. Das sind schon besondere Spiele, die du nicht besonders oft haben willst, in beide Richtungen. Heute habe ich nichts dagegen. Aber ich bin zu lange im Geschäft, um zu wissen, dass das nicht regelmäßiger passieren kann."Bereits in der 4. Minute gab es Rot für den Ingolstädter Elias Decker nach einer Notbremse an Jonas Oehmichen. Es folgten die Treffer von Lukas Scepanik (6.), Mika Schroers (8.) und Louis Köster (11.). Ein Blitz-Dreifachschlag - als Reaktion auf die Pleite gegen Meppen? Schroers: ""Definitiv! Wir wollten von Anfang an Druck machen, wir wollten eine Reaktion zeigen, wir wollten Gas geben, kämpfen. Das haben wir gut gemacht. Natürlich, mit der Roten Karte ist das für uns gelaufen. Aber auch dann muss man mit einem Mann mehr so weitermachen und in so kurzer Zeit auf 3:0 stellen." Trotz Hoffnung auf einen Wechsel in die 2. Liga ist Schroers letztlich in Aachen geblieben und erklärt: "Ich habe daraus nie einen Hehl gemacht. Jeder Fußballer, vor allem, wenn man so eine Saison spielt, möchte auch weiter und den nächsten Schritt gehen. Ich habe immer gesagt, ich werde mir Dinge anhören. Das habe ich gemacht. Das war auf jeden Fall ein kleiner Rückschlag. Aber ich habe auch nie gesagt, dass ich hier unzufrieden bin. Ich fühle mich super wohl, ich weiß, was ich hier in Aachen habe. Ich bin voll und ganz da. Ich möchte mit der Alemannia etwas erreichen." Für den FCI und Sabrina Wittmann war es dagegen "der ungünstigste Start, den man sich in so ein Spiel vorstellen kann."Nachfolgend Clips und Stimmen zum Topspiel des 4. Spieltags der 3. Liga zwischen dem FC Ingolstadt und Alemannia Aachen. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Samstag, ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel würde dem MSV Duisburg bei Jahn Regensburg bereits ein 1:0-Sieg reichen, um den Startrekord von Kickers Offenbach (12 Punkte, +8 Tore aus der Saison 2010/11) zu überbieten. Alle Spiele der 3. Liga zeigt nur MagentaSport live.3. Liga | 4. Spieltag: FC Ingolstadt - Alemannia Aachen 0:3 | "Das sind schon besondere Spiele, die du nicht besonders oft haben willst, in beide Richtungen"Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt, über die ersten 11 Minuten mit dem Platzverweis für Elias Decker und dem 0:3-Rückstand: "In der Zwischenzeit ist so viel Energie geflossen, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, wie ich sie erlebt habe. Auf jeden Fall war es der ungünstigste Start, den man sich in so ein Spiel vorstellen kann."... über den Platzverweis für Elias Decker in der 4. Minute: "Wir hatten genug zu tun, das danach zu besprechen. Fakt ist, wir dürfen da auf keinen Fall auf Balleroberung gehen, unabhängig davon, ob es ein Foul ist oder nicht. Am Ende gehst du lieber mit 0:1 in Rückstand. Aber solche Dinge passieren. Wir haben schon letzte Woche über eine halbe Stunde in Unterzahl aushalten müssen. Wenn es schon so früh ist, ist es extrem hart. Das Allerschlimmste waren für uns die Nackenschläge, die wir bekommen haben. Dieser unmittelbare Gegenschuss des 0:1. Dann haben wir schon gebraucht, um uns zu fangen. Wir haben am Ende sehr gut verteidigt. Wir haben wenig zugelassen. Wir haben einen richtigen Kraftakt an den Tag gelegt. Die drei Tore taten unglaublich weh."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Yy8zK0RFN29PVzdGbHVRV0VVcE5oMmp6M01zZmd5MFFRYkMzUGdyQmxYND0=Harald Gärtner, Geschäftsführer Sport Ingolstadt, in der Halbzeitpause über seine Rückkehr nach Ingolstadt: "Ich war ca. 13 Jahre hier. Das war eine andere Zeit. Das waren andere Spieler. Ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorne. Ich weiß, was auf uns zukommt. Ich weiß, dass das kein einfaches Jahr wird. Aber wir haben eine Mannschaft, die extrem flexibel aufgestellt ist. Wir müssen auch sagen, wir haben den ein oder anderen Verletzten. Das lasse ich aber nicht gelten, weil die Jungen ranmüssen, ihren Mann stehen müssen. Das ist unsere Zukunft. Auf der anderen Seite versucht man, in den einzelnen Situationen seine Erfahrung mit einzubringen, um sie mitzunehmen, um ihnen auch klarzumachen: Je höher ich spielen will, desto mehr wird jeder kleine Fehler bestraft. Und heute sind die Fehler brutalst bestraft worden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NVFnV25IK1NZTHRzWWFUMjhDVWxaQ2d6RlFvdUthclBIY2hVeHdyKzlzUT0=Jonas Oehmichen, Spieler Aachen, erzwang den Platzverweis für Elias Decker und bereitete das 2:0 durch Mika Schroers vor, über die Anfangsphase. "Das war schon sehr, sehr verrückt. Wir haben uns vorgenommen, direkt mit viel Energie rauszukommen. Wir wollten Gas geben und Ingolstadt unter Druck setzen. Das ist uns gut gelungen. Wir konnten recht schnell die 3 Tore machen. Danach wollten wir eigentlich noch mehr. Das wurde dann eher zur Verwaltung. Wir können heute sehr, sehr zufrieden sein."... über den Platzverweis für Elias Decker: "Ich spüre auf jeden Fall einen Kontakt. Ich will mir den Ball eigentlich schon für einen Schuss hinlegen. Er rennt dann ein bisschen ungestüm in mich rein. Dann ist es eine Ermessensentscheidung für den Schiri. Ich kann den Unmut ein bisschen verstehen. Aber ich glaube, man sieht da einen deutlichen Kontakt. In dem Tempo ist es dann schwer, auf den Beinen zu bleiben."... über Mika Schroers: "Es hat mich riesig gefreut, dass Mika hiergeblieben ist. Das war auch ein wichtiger Faktor für mich, um die Entscheidung einfacher zu machen, wieder hierher zu kommen. Wir haben uns die ganze Zeit gefreut, dass es endlich wieder so laufen kann. Dass es jetzt so läuft, ist umso besser. Daran wollen wir jetzt anknüpfen."Mika Schroers, Aachener Torschütze zum 2:0, ob die Anfangsphase eine Reaktion auf das Spiel gegen Meppen (0:3) war, als es bereits nach 11 Minuten 0:2 stand: "Definitiv! Wir wollten von Anfang an Druck machen, wir wollten eine Reaktion zeigen, wir wollten Gas geben, kämpfen. Das haben wir gut gemacht. Natürlich, mit der Roten Karte ist das für uns gelaufen. Aber auch dann muss man mit einem Mann mehr so weitermachen und in so kurzer Zeit auf 3:0 stellen. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, nur, weil man auf dem Papier einer mehr ist. Deswegen bin ich auch sehr zufrieden und stolz auf die Mannschaft."... über das Zusammenspiel mit Jonas Oehmichen vor dem 2:0: "Ich bin sehr, sehr froh, dass wir es noch geschafft haben, 'Oehmi' zu verpflichten. Wir sind schon eingespielt, auch was letzte Saison betrifft. Es macht Riesenspaß, mit ihm zusammenzuspielen."... über den geplatzten Wechsel in die 2. Bundesliga: "Ich habe daraus nie einen Hehl gemacht. Jeder Fußballer, vor allem, wenn man so eine Saison spielt, möchte auch weiter und den nächsten Schritt gehen. Ich habe immer gesagt, ich werde mir Dinge anhören. Das habe ich gemacht. Das war auf jeden Fall ein kleiner Rückschlag. Aber ich habe auch nie gesagt, dass ich hier unzufrieden bin. Ich fühle mich super wohl, ich weiß, was ich hier in Aachen habe. Ich bin voll und ganz da. Ich möchte mit der Alemannia etwas erreichen."Link zum Doppelinterview: clipro.tv/player?publishJobID=UzM4aUhoZGhkaGo1YVd4UTBQK3hld2tuWEFVT0RmL1htai9xQW9kb3liYz0=Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen, über das Wechselbad, von einem 0:2 gegen Meppen nach 11 Minuten in der Vorwoche zu einem 3:0 in Ingolstadt nach 11 Minuten: "So verrückt kann Fußball sein. Letzte Woche gibst du das Spiel in 10 Minuten her, heute gewinnst du das Spiel in 10 Minuten. Das sind schon besondere Spiele, die du nicht besonders oft haben willst, in beide Richtungen. Heute habe ich nichts dagegen. Aber ich bin zu lange im Geschäft, um zu wissen, dass das nicht regelmäßiger passieren kann."... über die restlichen 80 Minuten nach dem 3:0: "Es ist sehr, sehr schwer zu spielen, wenn sich der Gegner mit 9 Mann hinten reinstellt, sich Chancen herauszuspielen, aber keine Momente erlaubst, in denen sie dran glauben können, dass etwas passiert. Ich bin zufrieden, wie wir das gemacht haben. Das ist eine ungewöhnliche Situation. Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Aus Ingolstädter Sicht ist es dieser Moment, der das komplette Spiel gekillt hat. Es ist nicht einfach, gegen einen Gegner, der mit einem Mann weniger spielt, der eine so robuste Mannschaft hat und dicht verteidigt. Ich bin zufrieden, dass wir nichts zugelassen haben, dass wir zu Null gespielt haben. Das tut uns gut. Letzte Saison haben wir oft gewonnen, es aber nicht so oft geschafft, zu Null zu spielen. Lob an alle, die auf dem Platz waren, weil wir auch in Umschaltmomenten hellwach waren. Da haben wir nichts zugelassen. Leider haben wir nicht mehr Tore gemacht. Die ein oder andere Chance kannst du auch auslassen. Nicht alles, was du aufs Tor schießt, geht rein."... über Rückkehrer Jonas Oehmichen: "Er hat wahrscheinlich zugehört, was ich vor dem Spiel gesagt habe, diese Ausstrahlung und Energie, die wir brauchen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Er kam vor drei Tagen und hat sich sehr schnell wieder komplett eingelebt und die Dinge wieder in die Hand genommen, Verantwortung übernommen. Das ist wichtig. Wir hatten am Ende einen Altersdurchschnitt von 21 Jahren. Das ist schon brutal wichtig für diese junge Truppe. Er ist einer, der jung ist, aber auch schon einiges erlebt und gesehen hat und das Zeug im Kreuz hat, Verantwortung zu übernehmen, gerade nach so einem Spiel letzten Samstag."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TnZvR3J4ZVJPWDJJWmlHMlRQZGxTK3dERG10Q25aVWVsMTBaUGw3K2dCND0=Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport Aachen, vor dem Spiel über den Deadline Day aus Aachener Sicht: "Wir hatten nochmal zwei, drei Bewegungen bis zur letzten Sekunde. Wir haben nochmal einen Innenverteidiger geholt. Wir haben Jonas [Oehmichen, per weiterer Leihe aus Dresden, Anm.d.Red.] zurückgeholt und Faton [Ademi, nach Fürth, Anm.d.Red.] abgegeben, was uns natürlich sehr, sehr wehtut - als Mensch und auch als Fußballer. Ich glaube, es ist auch für ihn der richtige Wechsel.... über den Wechsel von Faton Ademi: "Klar ist es so, dass man am liebsten alle Spieler halten möchte und dann bessere dazu holen. Natürlich haben die Spieler auch ein Interesse, höher zu spielen, mehr Geld zu verdienen, den nächsten Schritt zu gehen. Dann muss man schauen. Dann kann man auf die Angebote eingehen oder nicht. Bei Faton war es der Fall. Bei Mika [Schroers, anm.d.Red.] war es nicht der Fall. Deswegen sind wir trotzdem froh, dass alle da sind."... über die Reaktion von Mika Schroers als sein Verbleib bei Aachen und in der 3. Liga feststand: "Die letzte Woche hat sich das ein bisschen abgezeichnet, dass es sehr wahrscheinlich so bleibt. Auf die Reaktion hoffe ich in den nächsten Wochen, weil Mika ein außergewöhnlicher Stürmer ist, der sehr, sehr viel für unser Spiel mitbringt. Wir freuen uns, dass er da ist."... über die Aachener Transferaktivitäten: "Wir mussten nicht mehr nachlegen. Alles, was wir machen wollten, haben wir gemacht. Wir haben einen Kader, der sehr, sehr ausgewogen ist. Wir haben einen sehr jungen Kader. Ich habe das in Fürth auch über viele Jahre gemacht. Ich bin selbst auch ein Stück weit gespannt, weil das eine gewisse Zeit brauchen. Wir haben viele Jungs, die die nächste Entwicklungsstufe noch zünden müssen. Aber ich glaube, wir haben die richtige Plattform bei uns. Wenn sie gezündet werden, werden wir viel Spaß haben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q0ExWUgvYzl3bkpiL1lqK3ZLd25YS1pZZWN6NmdJZng3WWxmQWVXUnVKZz0=Neue Folge "Groundhopper Alemannia Aachen", Musterbeispiel eines TraditionsklubsDie Doku-Reihe "Groundhopper" stellt regelmäßig die Kultklubs der 3. Liga vor! Reporter Alex Klich hat diesmal die Besonderheiten bei Alemannia Aachen begleitet. Was profan klingt. Man kann nämlich sagen, der Aachener Tivoli ist eine der größten Sehnsuchtsorte der Fans. Schon wegen des Fassungsvermögens: 33.000 Zuschauer! Große Vergangenheit in der Bundesliga in den 1960er Jahren, die Hochzeiten vor rund 20 Jahren: Pokalfinale, Bundesliga, UEFA-Cup-Achtelfinale. Vor zwölf Jahren der Absturz in die Regionalliga, die Rückkehr ins Profi-Geschäft in 2024 - dazwischen Insolvenz, Existenzängste. Wenn es ein 1a-Musterbeispiel für einen Traditionsverein gibt, zählt Alemannia Aachen, 126 Jahre alt, ganz bestimmt dazu. Hier der Teaser zur neuen Groundhopper-Folge: cloud.thinxpool.de/s/oML6wiG9ytjjcxA. Die ganze Folge gibt's hier - seit heute auch auf allen MagentaSport-Kanälen abrufbar: youtube.com/watch?v=Y1Y_B4F_pOA.Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 4. SpieltagSamstag, 05.09.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden, Preußen Münster - TSV Havelse, SV Waldhof Mannheim - SC Verl, SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg, SV Meppen - 1. FC Saarbrückenab 16.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - Viktoria KölnSonntag, 06.09.2026ab 13.15 Uhr: Würzburger Kickers - VfB Stuttgart IIab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim IIab 19.15 Uhr: Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf3. Liga | 5. SpieltagFreitag, 11.09.2026ab 18.30 Uhr: FC Viktoria Köln - Hansa RostockSamstag, 12.09.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen - Würzburger Kickers, SC Verl - SV Meppen, 1. FC Saarbrücken - 1. FC Ingolstadt 04, TSV Havelse - SG Sonnenhof Großaspachab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SSV Jahn RegensburgSonntag, 13.09.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - VfL Wolfsburgab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheimab 19.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Fortuna KölnGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 3. SpieltagSamstag, 05.09.2026ab 11.45 Uhr: Hamburger SV - RB Leipzigab 13.45 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC KölnSonntag, 06.09.2026ab 13.45 Uhr: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremenab 15.30 Uhr: FC Bayern München - SC Freiburgab 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfB StuttgartMontag, 07.09.2026ab 17.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - Eintracht FrankfurtGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 4. SpieltagFreitag, 11.09.2026ab 18.00 Uhr: SV Werder Bremen - Hamburger SVSamstag, 12.09.2026ab 11.45 Uhr: RB Leipzig - 1. FC Nürnbergab 13.45 Uhr: 1. FC Köln - 1. FC Union BerlinSonntag, 13.09.2026ab 13.45 Uhr: VfB Stuttgart - VfL Wolfsburgab 15.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheimab 18.15 Uhr: SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05Montag, 14.09.2026ab 17.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6346007