Osnabrück (ots) -Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Michael Groß, hat die geplanten Sozialreformen der Bundesregierung als reines Sparpaket auf Kosten von Einkommensschwachen kritisiert und die Wiedereinführung der Vermögensteuer gefordert. "Die geplanten Streichungen beziehungsweise Einschränkungen beim Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag und Wohngeld müssen gestoppt werden", sagte Groß im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Nötig sei auch ein Ausgleich der fehlenden Milliarden in der Pflegeversicherung."Es ist eine völlig falsche Politik, nur die Ausgabenseite zu betrachten und eine rigide Sparpolitik zu betreiben", betonte Groß. "Das Gefühl der Menschen, übergangen und nicht ernst genommen zu werden, befeuert die politische Unzufriedenheit und stärkt die AfD. Das müsste inzwischen doch jedem klar sein".Von der Bundesregierung fordert Groß "die Wiedereinführung einer Vermögensteuer für sehr hohe Vermögen sowie die konsequente Durchsetzung der Erbschaftsteuer". Dabei verwies der AWO-Chef auf eine Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wonach schon ein Steuersatz von ein Prozent über 40 Milliarden Steuereinnahmen jährlich generieren würde. Zudem müssten "Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit viel konsequenter verfolgt werden, als es heute der Fall ist, allein dadurch ließen sich dreistellige Milliardenbeträge erzielen", sagte Groß weiter.Scharfe Kritik übte Groß an der Arbeitsweise der Regierung: Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Diakonie und AWO würden bei der Gesetzgebung kaum noch oder viel zu spät einbezogen. "Wir erleben da inzwischen einen echten Vertrauensverlust. Es ist eine völlig verfehlte Haltung, die freie Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik nur noch als reinen Kostenfaktor zu behandeln, anstatt ihren unersetzlichen Beitrag zur Daseinsvorsorge und damit zum sozialen Frieden anzuerkennen. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Politik unsere Ideen und unsere Expertise wieder ernster nimmt", betonte Groß.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6346018