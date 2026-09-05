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"AI Leads, Future Succeeds": China International Consumer Electronics Exposition 2026 beginnt



05.09.2026 / 03:50 CET/CEST

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QINGDAO, China, 5. September 2026 /PRNewswire/ -- Am 4. September wurde die 2026 China International Consumer Electronics Exposition ("CICE") im Qingdao International Convention Center (Hongdao Hall) offiziell eröffnet. Die diesjährige Messe vereint über 300 in- und ausländische Unternehmen aus zwölf Ländern und Regionen auf einer Gesamtausstellungsfläche von 60.000 Quadratmetern. Als einzige Fachmesse auf nationaler Ebene in der Provinz Shandong wird die Expo von der Volksregierung der Provinz Shandong ausgerichtet und gemeinsam von der China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), dem Chinese Institute of Electronics sowie der Volksregierung der Stadt Qingdao organisiert. Nach 22 erfolgreichen Auflagen steht die diesjährige Messe unter dem Motto "AI Leads, Future Succeeds" und ist strategisch auf die neuesten Entwicklungen und Zukunftstrends der globalen Unterhaltungselektronikbranche ausgerichtet. Die Messe präsentiert die neuesten Produkte und wegweisenden Technologien aus Bereichen wie Smart Home, Smart Health und Wellness, künstliche Intelligenz sowie Smart Mobility und dient als umfassende Plattform für die branchenübergreifende Zusammenarbeit, die Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie eine mehrdimensionale Stärkung der Branche fördert. Parallel dazu bietet die Expo über 20 Rahmenveranstaltungen, darunter Branchengipfel, Business-Matching-Sessions und Produktvorstellungen, wobei der Schwerpunkt auf Premieren und der Verknüpfung von Ausstellung und Handel liegt, wodurch eine hochwertige Plattform für den branchenübergreifenden Austausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette geschaffen wird. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ai-leads-future-succeeds-china-international-consumer-electronics-exposition-2026-beginnt-302870563.html



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