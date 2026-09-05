Gemeinsamer Doppelmarken-Stand mit kabellosem Saugen, Nass- und Trockenreinigung, Saugrobotern, Fensterreinigung, elektrischen Mopps und Poolreinigungslösungen | Hall 10.1, Booth 118

Messe

IFA 2026 Datum

4.-8. September 2026 Ort

Messe Berlin Stand

Hall 10.1, Booth 118







BERLIN, Sept. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscenic und Ultenic werden vom 4. bis 8. September 2026 gemeinsam auf der IFA 2026 in Berlin auftreten und ein vollständiges Smart-Cleaning-Portfolio für Reinigungsanwendungen im Innen- und Außenbereich präsentieren. Medienvertreter, Distributoren, Handelspartner und Geschäftskunden sind herzlich eingeladen, beide Marken in der Messe Berlin, Hall 10.1, Booth 118, vor Ort kennenzulernen.

Der gemeinsame Stand wird zwei sich ergänzende Produktlinien präsentieren, die zentrale Reinigungsszenarien im Haushalt abdecken, darunter Bodenreinigung, kabellose Tiefenreinigung, robotergestützte automatische Reinigung, Fensterreinigung und Poolpflege. Auf der IFA 2026 zeigen Proscenic und Ultenic, wie intelligente Reinigungsgeräte Nutzern helfen können, alltägliche Reinigungsaufgaben effizienter und mit weniger Aufwand zu bewältigen - statt lediglich einzelne Produkte auszustellen.





Proscenic wird den P20, P15, F10 Ultra, Q20, W10 Pro und W20 Pro präsentieren. Die Produktlinie deckt Nass- und Trockenreinigung, leistungsstarkes kabelloses Saugen, Saugroboter-Reinigung und Fensterreinigung ab und bietet praktische Lösungen für Wohnungen, Familienhäuser und die tägliche Haushaltspflege.





Ultenic wird den U20, U18, AC1 TriFlex, MX50, T20 Pro, Pooleco 10 und Pooleco 30 präsentieren. Diese Serie unterstreicht Ultenics Produktkompetenz in verschiedenen Reinigungsszenarien - von kabellosem Saugen, Nass- und Trockenreinigung und Saugroboter-Lösungen bis hin zu autonomen Poolreinigungsrobotern für die Poolpflege im Außenbereich.

Am Booth 118 können Besucher Produktvorführungen erleben, Marktchancen besprechen und mehr über die neuesten Produktrichtungen beider Marken für den europäischen Markt erfahren. Die gemeinsame Ausstellung unterstützt zudem Gespräche mit Medien, Distributoren, Einzelhändlern, B2B-Partnern und potenziellen Vertriebspartnern über intelligente Reinigungsprodukte in mehreren Kategorien.

Die IFA 2026 ist eine wichtige Plattform für Proscenic und Ultenic, um ihre Sichtbarkeit im europäischen Markt für Smart-Home-Haushaltsgeräte zu erhöhen und gleichzeitig Partner zu erreichen, die nach effizienten, benutzerfreundlichen und preislich wettbewerbsfähigen Reinigungslösungen suchen.

Besucher sind herzlich eingeladen, vom 4. bis 8. September 2026 den Stand von Proscenic und Ultenic in der Messe Berlin, Hall 10.1, Booth 118, zu besuchen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Proscenic: https://www.proscenic.com https://amzn.to/4gMKIv3

Ultenic: https://www.ultenic.com/ https://amzn.to/4icG0Jg

B2B / Distribution: https://www.proscenic.com/pages/proscenic-b2b

Über Proscenic und Ultenic

Proscenic und Ultenic konzentrieren sich auf die Entwicklung intelligenter Reinigungsgeräte für moderne Haushalte. Die Produktkategorien umfassen kabellose Staubsauger, Nass- und Trockenreiniger, Saugroboter, Fensterreinigungsroboter, elektrische Mopps und Poolreinigungsroboter.

Medien- / Geschäftskontakt: [Shayne Fang] | [fangxf@proscenic.cn]

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02b05f21-dc9b-4b5e-81ae-e861c82929be/de