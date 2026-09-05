Schlüssel der Energiewende: NexMetals Mining: Zwei historische Minen, ein polymetallisches Zukunftsportfolio in Botswana!

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NexMetals Mining entwickelt in Botswana die ehemaligen Minen Selebi und Selkirk weiter. Kupfer, Nickel, Kobalt und PGM treffen auf wachsende Ressourcen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von NexMetals Mining Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit NexMetals Mining Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 5. September 2026, 8:15 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer, Nickel und Kobalt gehören - je nach Rechtsrahmen - zu den wichtigen Rohstoffen für Energiewende, Elektrifizierung und moderne Industrie. Sie werden unter anderem in Stromnetzen, erneuerbaren Energieanlagen, Energiespeichern, Batterien und Hochleistungslegierungen eingesetzt. Der Ausbau dieser Anwendungen erhöht die Bedeutung verlässlicher und geografisch diversifizierter Lieferketten.

Auch Rechenzentren, Halbleiter, Verteidigung und Luftfahrt benötigen metallische Rohstoffe. UNCTAD erwartet für mehrere kritische Mineralien bis 2040 ein starkes Nachfragewachstum.

Prognostiziertes Nachfragewachstum für kritische Mineralien, Zeitraum: 2024 - 2040:



Quelle: UNCTAD: The shifting dynamics of critical minerals trade. Juni, 2026; Eigene Darstellung

Ein Teil dieses Wachstums entfällt auf CO2-arme Technologien. Gleichzeitig wird die Nachfrage durch Digitalisierung, Infrastruktur, Mobilität und weitere industrielle Anwendungen beeinflusst. Der langfristige Bedarf ist deshalb eine wichtige Marktchance.



Quelle: UNCTAD: The shifting dynamics of critical minerals trade. Juni, 2026

Gleichzeitig konzentriert sich die Produktion vieler kritischer Rohstoffe auf wenige Länder. Das kann globale Lieferketten anfälliger für Exportbeschränkungen, politische Eingriffe, Unfälle und technische Ausfälle machen. Für Abnehmer gewinnt damit die Suche nach zusätzlichen und geografisch diversifizierten Bezugsquellen an Bedeutung.

Indonesien ist der weltweit führende Nickelproduzent. Für 2026 wurden niedrigere Quoten für Nickelerz von etwa 260 bis 270 Millionen Tonnen gegenüber rund 379 Millionen Tonnen im Jahr 2025 berichtet. Danantara Sumberdaya Indonesia soll bei bestimmten strategischen Rohstoffen und Ferrolegierungen eine staatlich koordinierte Rolle im Export- und Meldewesen übernehmen. Daraus folgt jedoch nicht, dass sämtliche Nickelprodukte einer vollständigen Exportkontrolle unterliegen, insbesondere Nickel Pig Iron wurde in den verfügbaren Berichten ausgenommen. Damit richtet sich der Blick auf Projekte, die potenzielle alternative Bezugsquellen für Kupfer, Nickel, Kobalt und weitere kritische Rohstoffe werden könnten.

Mit den ehemals produzierenden Kupfer-Nickel-Kobalt-PGM-Projekten "Selebi' und "Selkirk' in Botswana entwickelt NexMetals Mining (WKN: A41ALY) ein entsprechend positioniertes Rohstoffportfolio.

Selkirk und Selebi: Von historischen Minen zu möglichen Entwicklungsprojekten!

Botswana zählt laut dem Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2025 zu den attraktivsten Bergbaujurisdiktionen. Im Investment Attractiveness Index belegte das Land weltweit Rang 7. Der Survey basiert auf der Wahrnehmung von Unternehmen und Investoren. Er ist daher ein positives Standortsignal.



Quelle: Fraser Institute, *Annual Survey of Mining Companies 2025*; Investment Attractiveness Index.

Genau hier liegen die Projekte "Selkirk' und "Selebi'. NexMetals Mining (WKN: A41ALY) verfügt über Bergbau- beziehungsweise Explorationslizenzen und bei "Selkirk' bestehen sogar zusätzlich befristete "Prospecting Licences'. Diese Lizenzen sind jedoch nicht mit einer vollständigen Bau-, Umwelt-, Wasser- oder Betriebsfreigabe gleichzusetzen. Die Projekte profitieren von historischer und regionaler Infrastruktur, darunter Schächte, Straßen, Strom- und Bahnzugang.



Quelle: NexMetals Mining Corp.

Für Selebi veröffentlichte NexMetals 2024 eine NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung. Die beigefügte Grafik weist 3,0 Mio. Tonnen angezeigte und insgesamt 24,7 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen mit separaten Kupfer- und Nickelgehalten aus.



Quelle: NexMetals Mining Corp.

Für "Selkirk' veröffentlichte NexMetals am 24. Juni 2026 ein Update der Mineralressourcenschätzung. Die Zahlen wurden nach dem NI-43-101-Standard berichtet und stellen eine wichtige geologische Grundlage für die weitere Projektbewertung dar.

Das Update erhöhte den gesamten enthaltenen Kupferäquivalent-Metallbestand gegenüber der vorherigen Schätzung um rund 70%. In der angezeigten Kategorie etablierte NexMetals 1.138 Mio. Pfund beziehungsweise rund 1,14 Mrd. Pfund CuÄq. Diese entfallen auf 78,2 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,66% CuÄq. Die Ressource umfasst 0,21% Nickel, 0,23% Kupfer, 0,012% Kobalt, 0,10 g/t Platin, 0,42 g/t Palladium, 0,05 g/t Gold und 0,72 g/t Silber.



Quelle: NexMetals Mining Corp.

Hinzu kommen annähernd 200 Millionen Pfund Kupferäquivalent in der "abgeleiteten'-Kategorie. Diese umfasst 15,1 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,60% CuÄq - darunter 0,18% Ni, 0,21% Cu, 0,010% Co, 0,09 g/t Pt, 0,40 g/t Pd, 0,05 g/t Au und 0,77 g/t Ag.

Die Höherstufung eines wesentlichen Teils der Mineralisierung in die Kategorie "angezeigt'verbessert die geologische Kenntnis und sollte die weitere technische Bewertung unterstützen.

Metallurgische Tests bestätigten nach Unternehmensangaben, dass "Selkirks'-Material für die Herstellung separater Kupfer- und Nickelkonzentrate geeignet ist, die den Anforderungen kommerzieller Schmelzen entsprechen sollen. Dieser Fortschritt stärkt die technische Ausgangslage des Projekts.

"Selebi': Visueller Bohrtreffer erweitert interpretierten Sulfidtrend auf 1,45 km!

Auch bei "Selebi' führt NexMetals Mining (WKN: A41ALY) und technische Arbeiten fort. Nach der Unternehmensmeldung vom 17. August 2026 durchteufte Bohrloch SMD-26-219 mehrere Zonen mit halbmassiver und massiver Sulfidmineralisierung. Der interpretierte Trend innerhalb der "Flexure'-Zone und außerhalb der "Selebi'-Ressourcenschätzung von 2024 wurde dadurch nach Unternehmensangaben um rund 450 Meter auf insgesamt 1,45 Kilometer erweitert.



Quelle: NexMetals Mining Corp.

In der "Main'-Zone wurde eine über 20,0 Meter lange mineralisierte Zone beobachtet, davon 1,6 Meter mit massiven Sulfiden. In der "Lower'-Zone stieß SMD-26-219 auf eine 7,55 Meter lange Zone, davon 6,60 Meter mit massiven Sulfiden. Die "Lower'-Zone-Mineralisierung korrespondiert nach Unternehmensangaben mit dem rund 175 Meter entfernten Bohrloch SMD-26-213.



Quelle: NexMetals Mining Corp.

Die Korrelation und das Bohrabstands-Raster von etwa 200 bis 300 Metern liefern Hinweise auf eine mögliche Kontinuität der Mineralisierung bei "Selebi'. Die genannten Intervalle beruhen jedoch zunächst auf visuellen Kernbeobachtungen. Die Laboranalysen standen zum Zeitpunkt der Meldung noch aus, und die genannten Längen sind Bohrlochlängen und keine wahren Mächtigkeiten.

NexMetals arbeitete zugleich an einem Update der Mineralressourcenschätzung für "Selebi', welche nach Unternehmensangaben im dritten Quartal 2026 veröffentlicht werden sollte. SMD-26-219 konnte wegen des Stichtags 31. Juli 2026 nicht mehr in diese Schätzung einfließen. Die Ergebnisse könnten daher erst in ein späteres Ressourcen-Update eingehen.

Nach Einschätzung des Unternehmens verbessern die Bohrergebnisse das Verständnis der Mineralisierung in der Tiefe und der strukturellen Beziehungen zwischen den Lagerstätten. Das sollte die weitere geologische Modellierung unterstützen.

Investorenbasis und Management!

Um "Selebi' und "Selkirk' von Explorations- und Entwicklungsprojekten möglicherweise wieder in Richtung Produktion zu führen, benötigt NexMetals Mining (WKN: A41ALY) neben geologischen Fortschritten eine belastbare Kapitalbasis und ein erfahrenes Führungsteam. Der Weg von der Ressource zur Mine umfasst technische Studien, Genehmigungen, Finanzierung, Bau ebenso wie einen belastbaren Betriebsplan.

Nach Unternehmensangaben entfallen rund 54% der Aktien auf institutionelle beziehungsweise strategische Investoren. Genannt werden unter anderem EdgePoint mit rund 17,5% und Condire mit 9,9%. Zum 30. Juni 2026 verfügte NexMetals über rund 17,0 Mio. CAD an liquiden Mitteln. Weitere Kapitalmaßnahmen werden daher voraussichtlich erforderlich sein.

Auch beim Management verfügt NexMetals über ein für einen Junior-Miner relevantes Industrieprofil. CEO Sean Whiteford bringt mehr als 30 Jahre internationale Bergbauerfahrung mit, unter anderem bei BHP und Rio Tinto.

CFO Brett MacKay war zuvor unter anderem bei Lundin Mining tätig. COO Boris Kamstra verfügt über langjährige Erfahrung im afrikanischen Bergbau und war zuvor CEO von Alphamin. Die Biografien belegen definitive Branchenerfahrung.

Quelle: NexMetals Mining

Das technische Team ergänzt diese Führungserfahrung. David Eichenberg, VP Geology, und Sharon Taylor, VP Geophysics, verfügen zusammen über mehr als 60 Jahre Berufserfahrung. Ihre Laufbahnen umfassen unter anderem De Beers, Rio Tinto, Falconbridge und Xstrata. Diese Expertise ist für die Modellierung und Exploration von "Selebi' und "Selkirk' relevant.

Auch der Verwaltungsrat bringt umfangreiche Führungserfahrung aus dem Bergbausektor mit. Chairman Paul Martin war nach Unternehmensangaben über 30 Jahre in leitenden Funktionen tätig, darunter als CEO und CFO börsennotierter Unternehmen.

Fazit: Polymetallisches Potenzial trifft auf klare Entwicklungsschritte!

Die aktualisierte Mineralressource von "Selkirk' und die laufende Exploration bei Selebi liefern positive technische Fortschritte. Besonders attraktiv ist die Kombination aus Kupfer, Nickel, Kobalt und PGM in einem politisch vergleichsweise stabilen Bergbauland sowie die Möglichkeit, historische Infrastruktur und frühere Produktionserfahrungen für eine mögliche Wiedererschließung zu nutzen.

Für Anleger liegt der Reiz in der Verbindung aus Ressourcenwachstum, Explorationspotenzial und strategisch relevanten Metallen. Mit der weiteren Ressourcendefinition steht der nächste wichtige Meilenstein bevor. Fortschritte bei Technik, Genehmigungen und Finanzierung könnten NexMetals ermöglichen, das Potenzial von "Selebi' und "Selkirk' schrittweise in eine belastbare Entwicklungsstrategie zu überführen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

UNCTAD, *The shifting dynamics of critical minerals trade*, Juni 2026; NexMetals Mining Corp., Selkirk-Mineralressourcenschätzung und Pressemitteilung vom 24. Juni 2026; NexMetals-Pressemitteilung zu SMD-26-219 vom 17. August 2026; Selebi-MRE 2024; NexMetals Jahresbericht 2025; Q2-2026-Filing; Leadership- und Investor-Centre-Seiten. Die im Text genannten Ressourcen- und Bohrergebnisdaten beruhen, soweit nicht anders gekennzeichnet, auf Unternehmensangaben und technischen Berichten. Intro-Bild: NexMetals Mining

Methodik/Annahmen: Abgleich mit Unternehmensmeldungen, MD&A, Jahresbericht, Q2-2026-Filing und NI-43-101-Berichten; keine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung und kein Kursmodell; qualitative redaktionelle Einordnung. Stand der Recherche: 3. September 2026. Die Veröffentlichung kann nach dem Stichtag veralten; ein automatisches Updateversprechen besteht nicht. JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG.

Hinweis zur BaFin-Anzeige: Eine nach § 86 Abs. 1 WpHG erforderliche Anzeige der Tätigkeit der JS Research GmbH wurde bei der BaFin erstattet. Diese Anzeige stellt keine Erlaubnis, Zulassung, Billigung oder Empfehlung der BaFin dar.

Risikohinweis: NexMetals Mining Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen und kein Produzent. Für Selebi und Selkirk liegen nach dem geprüften Stand keine veröffentlichten Proven-and-Probable-Mineralreserven oder verbindlichen PEA-, PFS- oder Feasibility-Studien vor. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht nachgewiesen.

Eine mögliche Wiederaufnahme des Bergbaus erfordert unter anderem weitere technische Studien, Genehmigungen, Oberflächen- und Wasserrechte, Finanzierung, Investitionen und gegebenenfalls neue oder erneuerte Infrastruktur. Wesentliche Risiken bestehen bei Metallpreisen, Exploration, Metallurgie, Umwelt, Wasser, Genehmigungen, Botswana-/Länderrisiken, Währungen, Liquidität und Verwässerung. Bei SMD-26-219 standen zum Zeitpunkt der Unternehmensmeldung Laboranalysen aus; Bohrlochlängen sind keine wahren Mächtigkeiten. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Vergütung und Interessenkonflikte: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Werbe- und Marketingmitteilung über NexMetals Mining Corp. Sie wurde im Rahmen eines entgeltlichen IR-/Kommunikationsvertrags zwischen SRC swiss resource capital AG und NexMetals Mining Corp. erstellt beziehungsweise finanziert. JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Verbreitung eine Vergütung von SRC. Jörg Schulte ist Geschäftsführer der JS Research GmbH.

Zum Stand der Veröffentlichung halten Jörg Schulte und JS Research GmbH keine Aktien, Optionen, Warrants oder sonstigen Derivate von NexMetals Mining Corp.; eine Netto-Leerverkaufsposition von mindestens 0,5% besteht nicht. Nach der Veröffentlichung können ohne Vorankündigung eigene Geschäfte erfolgen. SRC swiss resource capital AG hält nach aktuellem Kenntnisstand keine Netto-Position von mindestens 0,5%; Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nach den vorliegenden Angaben nicht.

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