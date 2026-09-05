Die Lululemon-Aktie stürzt nach einer erneuten Prognosesenkung um rund -18% auf knapp 100 US$ ab. Über die schwachen Quartalszahlen hinaus rückt damit eine folgenschwere Personalentscheidung in den Mittelpunkt: Der Konzern präsentierte Heidi O'Neill bereits am 22. April als neue Vorstandschefin, ließ ihren Amtsantritt aber erst für den 8. September ansetzen. In einem schnelllebigen Modemarkt sind dadurch fast fünf Monate ohne dauerhaft verantwortliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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