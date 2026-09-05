Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas notiert nahe der eminent wichtigen Marke von 29 Euro. Der untere Chart verdeutlicht die Brisanz. Die Vestas-Aktie verstärkte in den letzten Tagen und Wochen den Druck auf der Oberseite. Diverse vielversprechend angelaufene Versuche brachten letztendlich aber keinen nachhaltigen Erfolg. Und so langsam werden die Anleger nervös. Löst Vestas das Kaufsignal noch aus oder kippt die Aktie?Löst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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