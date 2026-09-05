München (ots) -Momente, die berühren, und Stars, die begeistern: Die Goldene Henne 2026 hat die Leipziger Messe gestern Abend in eine ganz besondere Bühne verwandelt. Große Stars, emotionale Auszeichnungen und musikalische Höhepunkte machten die 32. Verleihung zu einem glänzenden Abend - vor Ort und vor den Bildschirmen. Bis zu 3,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Ersten ein, der Marktanteil lag bei 18 Prozent.Für musikalische Highlights sorgten internationale und nationale Topstars: Take That, Helene Fischer, Johannes Oerding, Unheilig, Michael Schulte, Peter Maffay und vor allem auch Florian Künstler und der MDR Kinderchor brachten die Bühne zum Leuchten. Helene Fischer präsentierte erstmals live ihre neue Single, Take That sorgten gemeinsam mit Michael Patrick Kelly für eine besondere Deutschlandpremiere.Doch die Goldene Henne 2026 war weit mehr als eine große Primetime-Show. Im Mittelpunkt des größten Publikumspreises, moderiert von Esther Sedlaczek und Florian Silbereisen, standen Menschen und Geschichten, die bewegen. Armin Mueller-Stahl wurde für sein Lebenswerk geehrt, Hape Kerkeling erhielt die Goldene Henne in der Kategorie Film & Fernsehen. Auch Felix Lobrecht und das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin durften sich über eine Goldene Henne freuen. Und mit der Ehren-Henne für das Fernseh-Event "Babylon Berlin" wurde eine Serie ausgezeichnet, die deutsche Fernsehgeschichte geschrieben hat und am 10. September mit ihrer finalen Staffel in der ARD Mediathek zurückkehrt.Besonders berührend waren die Auszeichnungen für Menschen, die sonst nicht im Rampenlicht stehen: für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Tierheims Berlin, für Lebensretter und für das Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm. Sie zeigen, was die Goldene Henne seit jeher auszeichnet: große Unterhaltung und große Wertschätzung für Menschen, die unsere Gesellschaft bereichern.Die Goldene Henne 2026 ist eine Veranstaltung von MDR und SuperIllu in Zusammenarbeit mit NDR, BR und rbb.Fernsehnutzungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE, Marktstandard Bewegtbild, Auswertungstyp TV Streamingdaten: AGF/Nielsen, Zensusdaten; Abrufe aus Deutschland; Abrufmodus: Livestream; eigene BerechnungenPressekontakt:Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPressesprecherinTabea WernerTel.: 089 / 558944-867E-Mail: Tabea.Werner@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6346088