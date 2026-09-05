Von intelligenter Kommunikation bis zum Smart Home: iFLYTEK bringt seine KI Technologien in konkrete Anwendungen für Beruf und Alltag

Berlin, Sept. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK präsentiert auf der IFA 2026 in Berlin sein wachsendes Portfolio an KI Produkten und Lösungen. Das Unternehmen zeigt, wie Technologien aus den Bereichen Spracherkennung, natürliche Sprachverarbeitung und maschinelle Übersetzung in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen, von produktiverem Arbeiten über intelligente Wohnräume bis hin zum Marketing.

KI für den Arbeitsalltag: Notizen, Übersetzung und Kommunikation

Auf der IFA stoßen insbesondere die AINOTE Serie und die AI Glasses auf großes Interesse. Besucher können vor Ort erleben, wie die KI Funktionen in typischen Arbeits und Kommunikationssituationen eingesetzt werden.

Im Mittelpunkt steht die iFLYTEK AINOTE Serie, die handschriftliche Notizen, Transkription, Übersetzung und KI gestützte Informationsverarbeitung in einem papierähnlichen Tablet vereint.

Das von Guinness World Records ausgezeichnete AINOTE 2 ist nur 4,2 Millimeter dünn und 295 Gramm leicht. Es kann Meetings in 18 Sprachen transkribieren und zwischen 14 Sprachen übersetzen, unterschiedliche Sprecher erkennen sowie Gespräche und handschriftliche Aufzeichnungen in strukturierte Notizen und Aufgaben umwandeln. Mit dem AINOTE Air 2 bietet iFLYTEK die Funktionen in einem noch kompakteren Format.

Auch beim Datenschutz setzt iFLYTEK auf eine für den europäischen Markt ausgelegte Lösung. Die AINOTE Serie wurde im Hinblick auf die Anforderungen der DSGVO entwickelt. Cloud Daten europäischer Nutzer werden in Frankfurt verarbeitet und gespeichert. Zentrale Funktionen wie handschriftliche Notizen, Audioaufnahmen und Texterkennung per OCR können zudem offline genutzt werden. Noch in diesem Jahr soll die AINOTE Serie über Online und Offline Vertriebskanäle in weiteren europäischen Märkten erhältlich sein.

Für die Kommunikation im Arbeitsalltag zeigt iFLYTEK außerdem seine AI Glasses. Die nur 40 Gramm leichte KI Brille bringt Übersetzungen, Präsentationshinweise und KI Unterstützung direkt ins Sichtfeld. Bei Präsentationen, Telefonaten oder Meetings können Nutzer Untertitel und Übersetzungen verfolgen, ohne ein zusätzliches Gerät in der Hand halten zu müssen. Der integrierte GlassClaw AI Assistant kann Meetings zusammenfassen und unterwegs bei der Bearbeitung von E Mails unterstützen.

KI für Zuhause und Marketing

Auf der IFA zeigt iFLYTEK, wie sich seine KI Technologien auch außerhalb des klassischen Arbeitsumfelds einsetzen lassen.

Für Wohnungen und Hotels präsentiert das Unternehmen WallEX, eine Smart Space Lösung auf Basis der SpaceMind AI Agent Platform. Das System versteht natürlich formulierte Anweisungen, kann Präferenzen erlernen und vernetzte Geräte koordinieren. Die smarte Ambientebeleuchtung Nurmina nutzt ein Large Language Model, um passend zu den Wünschen der Nutzer unterschiedliche Lichtstimmungen zu erzeugen, und unterstützt den Smart Home Standard Matter.

Mit dem Homture Magic Frame setzt iFLYTEK seine Bildtechnologien ein, um Familienfotos zu animieren und ältere Aufnahmen digital zu restaurieren.

Auch im Marketing kommen die KI Technologien des Unternehmens zum Einsatz. iFLYTalent verbindet Werbetreibende mit mehr als 1.000 exklusiv unter Vertrag stehenden Influencern und bietet Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von mehr als 15 Millionen Creatorn.

"KI Agenten werden zunehmend zu einem festen Bestandteil unseres Arbeits und Alltagslebens und verändern, wie Menschen mit ihrer Umgebung interagieren", sagt Vincent Zhan, Vice President von iFLYTEK. "Vor diesem Hintergrund übertragen wir unsere zentralen KI Kompetenzen in praktische Lösungen, die Kommunikation, Produktivität und alltägliche Erlebnisse verbessern. Gleichzeitig sind Zuverlässigkeit und Sicherheit grundlegende Anforderungen bei der Entwicklung und Bereitstellung unserer Lösungen."

iFLYTEK



iFLYTEK präsentiert seine Produkte und Lösungen vom 4. bis 8. September 2026 auf der IFA Berlin in Halle 4.2, Stand 115.

Über iFLYTEK

iFLYTEK ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz mit Schwerpunkten auf intelligenter Sprachtechnologie, natürlicher Sprachverarbeitung, maschineller Übersetzung und großen KI Modellen. Mit seiner Strategie "AI + Industry" entwickelt iFLYTEK praxisnahe KI Lösungen für Verbraucher und Unternehmen und bringt künstliche Intelligenz in konkrete Anwendungsszenarien.

Website:www.iflytek.com/en/

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Medienkontakt: wlpan2@iflytek.com