GOLD: Das Chartbild trübt weiter ein! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 37/2026

Der Goldpreis zeigte in der vergangenen Handelswoche erneut Schwäche und schloss mit einem Wochenverlust bei 4.429,40 US-Dollar. Das übergeordnete Chartbild trübt sich weiter ein. Ein bullischer Befreiungsschlag gelingt erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs über 4.696,30 US-Dollar. Für die neue Handelswoche liegt die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario leicht im Vorteil (55 %).

?? Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Aktueller Kursstand: Schlusskurs bei 4.429,40 USD nach anhaltendem Abgabedruck am Freitagnachmittag.

Markterwartung (KW 37/2026): Leicht bärischer Überhang mit 55 - Bear-Szenario vs. 45 - Bull-Szenario .

Zentraler Bullen-Trigger: Erst ein bestätigter Tagesschlusskurs über 4.696,30 USD hellt das Tageschart nachhaltig auf.

Wichtige Chartzonen: Widerstände: 4.465,50 USD (SMA20 Daily) - 4.543,70 USD (SMA200 Daily) Unterstützungen: 4.405,40 USD (SMA20 4h) - 4.321,80 USD (SMA200 4h - 50 - Retracement)



Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.