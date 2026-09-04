Le 4 septembre/September 2026The Class B Subordinate Voting Shares of Quantum BioPharma Ltd. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close today, September 4, 2026.The Issuer will continue to trade on NASDAQ.___________________________Les actions subordonnées de catégorie B avec droit de vote de Quantum BioPharma Ltd. (la « Société émettrice ») seront retirées de la cote de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 4 septembre 2026.L'Émetteur continuera à être négocié sur le NASDAQ.Date: Market Close/Clôture du marchés le 4 septembre/September 2026Symbol(s)/Symbole(s): QNTMIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.