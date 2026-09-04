Le 4 septembre/September 2026
The common shares of NuRan Wireless Inc. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close today, September 4, 2026.
The Issuer will continue to trade on NASDAQ.
___________________________
Les actions ordinaires de NuRan Wireless Inc. (l'« Émetteur ») seront retirées de la cote du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 4 septembre 2026.
L'Émetteur continuera à être négocié sur le NASDAQ.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 4 septembre/September 2026
Symbol(s)/Symbole(s): NUR
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of NuRan Wireless Inc. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close today, September 4, 2026.
The Issuer will continue to trade on NASDAQ.
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Les actions ordinaires de NuRan Wireless Inc. (l'« Émetteur ») seront retirées de la cote du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 4 septembre 2026.
L'Émetteur continuera à être négocié sur le NASDAQ.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 4 septembre/September 2026
Symbol(s)/Symbole(s): NUR
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