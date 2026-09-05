Krypto News: Zins-Hoffnung beflügelt den Markt - Bricht "Bitcoin Aktuell" auf 87.000 USD aus?

In den heutigen Krypto News steht die Reaktion des Marktes auf die jüngsten Äußerungen der US-Notenbank im Fokus. Nachdem die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin infolge der Kommentare von US-Finanzminister Bessent vom 19. August im oberen Viertel ihrer Aufwärtsbewegung um die Marke von 80.000 US-Dollar konsolidierte, sorgte nun der Fed-Offizielle Waller für neue Impulse. Das Thema Bitcoin aktuell dreht sich derzeit stark um die Frage, ob die Leitzinsen stabil bleiben und der Kurs seinen Ausbruch nach oben fortsetzt.

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