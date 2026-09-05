Vaduz (ots) -Am diesjährigen Europa-Tag des Denkmals wurde die neue Kulturbrauerei an der Feldkircher Strasse 43 in Schaan erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni eröffnete den Anlass gemeinsam mit Patrik Birrer, Leiter des Amtes für Kultur. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten anschliessend die Gelegenheit, das denkmalgeschützte "Alte Brauhaus" und die neuen Wohn- und Arbeitsateliers zu besichtigen.Im "Alten Brauhaus" aus dem Jahr 1887 der früheren Schaaner Bierbrauerei Quaderer, im Volksmund auch "Bierhüsle" genannt, entsteht derzeit eine neue Kulturinstitution. Das seit 2023 denkmalgeschützte Gebäude wird zur "Kulturbrauerei" weiterentwickelt. Die letzten Bauarbeiten laufen noch, die offizielle Eröffnung ist für den 14. November 2026 vorgesehen."Mit der Kulturbrauerei verbinden wir den Erhalt eines wichtigen Stücks Schaaner Bau- und Industriegeschichte mit neuen Möglichkeiten für das zeitgenössische Kunstschaffen. Kunst braucht Raum, Zeit und Austausch - und genau dafür entsteht hier ein neues Angebot für Kunstschaffende aus Liechtenstein und dem Ausland", sagte Kulturministerin Sabine Monauni bei der Eröffnung. Zugleich zeige das Projekt, dass Denkmalschutz und eine zeitgemässe Nutzung sehr gut miteinander verbunden werden könnten.Ab Anfang 2027 werden erstmals Kunstschaffende im Rahmen eines Artist-in-Residence-Programms in die Kulturbrauerei einziehen. Insgesamt zwölf Künstlerinnen und Künstler sollen über das Jahr verteilt quartalsweise die Möglichkeit erhalten, in Schaan zu wohnen und zu arbeiten. Ermöglicht wird das Programm durch die Gemeinde Schaan, das Literaturhaus, visarte Liechtenstein und das Amt für Kultur.Im ersten Stock des Gebäudes entstehen fünf Kleinwohnungen. Im Erdgeschoss befinden sich eine Gemeinschaftsküche sowie zwei grosse Gemeinschaftsräume, die als Ateliers genutzt werden können. Auch der ehemalige Kühlkeller wird saniert und in seiner ursprünglichen Form erhalten. Künftig soll er unter anderem für Ausstellungen und Veranstaltungen zur Verfügung stehen.Dass die Kulturbrauerei bereits vor der offiziellen Eröffnung am Denkmaltag ihre Türen öffnete, unterstrich den besonderen Charakter des Projekts. Historische Bausubstanz wird nicht nur erhalten, sondern mit einer neuen Nutzung belebt und für die Öffentlichkeit wieder erfahrbar gemacht.Der Europa-Tag des Denkmals fand in Liechtenstein bereits zum 34. Mal statt. Seit 1993 bietet er jährlich die Möglichkeit, Baudenkmäler und Kulturgüter kennenzulernen, die der Öffentlichkeit sonst nur eingeschränkt zugänglich sind. Die Europa-Tage des Denkmals werden seit 1991 vom Europarat getragen und finden jeweils im September in rund 50 europäischen Ländern statt.Neben der Kulturbrauerei öffneten am diesjährigen Denkmaltag auch weitere historische Gebäude ihre Türen. Dazu gehörten die fertig umgebaute Hofstätte beim Torkel an der Dorfstrasse 67 in Triesen sowie das Madleni-Huus in Triesenberg.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942036