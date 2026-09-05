Frankfurt am Main/Magdeburg (ots) -"Zukunft braucht Vielfalt": Mit dieser Botschaft ist "Made in Germany - Made by Vielfalt" heute am Himmel über Sachsen-Anhalt zu sehen. Der erste von drei Bannerflügen ist Teil der laufenden Kampagne im Umfeld der Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Mit der ungewöhnlichen Aktion wollen die beteiligten Familienunternehmen Menschen in den Städten ebenso wie im ländlichen Raum erreichen. Nach Plakaten, Social Media, regionalen Medien, Radio und ÖPNV setzt der Zusammenschluss deutscher Familienunternehmen damit einen weiteren sichtbaren Akzent - bewusst auch außerhalb klassischer Plakatflächen und von Ballungszentren.Die Flugroute führt ausgehend von Magdeburg unter anderem über Halle, Dessau-Roßlau, Bitterfeld-Wolfen und Wittenberg. Weitere Bannerflüge sind in den kommenden zwei Wochen über Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern geplant. Dort soll die Botschaft je nach Wetterlage unter anderem über Schwerin, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Neubrandenburg sowie bei Überflügen entlang der Küste und über der Mecklenburgischen Seenplatte sichtbar werden.Hinter der weithin sichtbaren Botschaft steht eine konkrete wirtschaftliche Überzeugung der beteiligten Familienunternehmen: Wirtschaftliche Zukunft entsteht dort, wo Menschen ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven einbringen können. Deutsche Familienunternehmen brauchen Fachkräfte aus dem In- und Ausland, neue Ideen, verlässliche Zusammenarbeit und ein Umfeld, in dem Menschen gerne arbeiten, bleiben und Verantwortung übernehmen. Vielfalt ist eine Grundlage für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stärke."Wir wollen mit unserer Kampagne möglichst viele Menschen erreichen - in den Städten genauso wie im ländlichen Raum", sagt Dr. Timm Mittelsten Scheid, Vorstandsvorsitzender von Made by Vielfalt e.V. "Deshalb gehen wir diesmal bewusst neue Wege und werden dort sichtbar und hörbar, wo Menschen unterwegs sind: auf der Straße, in Bussen und Bahnen, im Radio, online oder jetzt auch in der Luft. Denn die Frage, was wirtschaftliche Zukunft braucht, betrifft nicht nur Unternehmen. Sie betrifft alle, die hier arbeiten, ihr Geld verdienen und Familien gründen, und die Regionen, in denen sie leben."Im Rahmen der Landtagswahlen machen die Familienunternehmen hinter "Made in Germany - Made by Vielfalt" sichtbar, warum Vielfalt und Fachkräfte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie Europa und der Euro wichtige Grundlagen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands sind.Denn wenn Unternehmen keine Fachkräfte finden, Investitionen unsicherer werden oder stabile Regeln unter Druck geraten, hat das konkrete Folgen für die Wirtschaft und den Wohlstand in Deutschland - für Arbeitsplätze und Investitionen ebenso wie für die Entwicklung der Regionen und die Menschen, die dort leben.Über "Made in Germany - Made by Vielfalt""Made in Germany - Made by Vielfalt" ist eine Initiative deutscher Familienunternehmen für Vielfalt, Toleranz, demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit und Europa - zentralen Voraussetzungen für langfristige wirtschaftliche Stärke und Wohlstand in Deutschland. Organisiert ist "Made in Germany - Made by Vielfalt" in einem gemeinnützigen, überparteilichen und unabhängigen Verein mit Bildungs-, Informations- und Aufklärungsauftrag. Made by Vielfalt e.V. ist ausdrücklich keine parteipolitische Organisation, sondern eine zivilgesellschaftliche Plattform für sachliche Einordnung, Austausch und öffentliche Information.Weitere Informationen finden Sie auf www.madebyvielfalt.com sowie auf den Social-Media-Kanälen des Vereins: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/made-by-vielfalt/), Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61564987493744), Instagram (https://www.instagram.com/madebyvielfalt/).Pressekontakt:Made by Vielfalt e.V.E-Mail: info@madebyvielfalt.comOriginal-Content von: Made in Germany - Made by Vielfalt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183201/6346123