Die außergewöhnliche frühzeitige Rückzahlung bestätigt den disziplinierten Ansatz bei strukturierten EB-5-Investitionen im Mehrfamilienhaussektor

WASHINGTON, Sept. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital meldete heute, dass vollständige Rückzahlung der Investitionen in das Mehrfamilienhausentwicklungsprojekt JF38 - Hutchinson Island Apartments in Savannah, Georgia, das 288 Wohneinheiten umfasst, vorzeitig abgeschlossen wurde. Mit diesem Meilenstein wurde bei dem ersten Projekt seit Inkrafttreten des EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 (RIA) die vollständige Kapitalerstattung erreicht, womit das Unternehmen seine Anlagedisziplin und das Potenzial sorgfältig durchgeführter EB-5-Strukturen eindrücklich unter Beweis stellt.

Anspruchsberechtigte Investoren erhalten im Rahmen der Kapitalrückzahlung Ihren Betrag von 800.000 USD in voller Höhe. Die Mittel der übrigen Investoren werden vorübergehend anderweitig eingesetzt, so dass sie weiterhin einem Anlagerisiko ausgesetzt bleiben, bis sie anspruchsberechtigt werden.

"Die vollständige Rückzahlung zu einem derartig frühen Zeitpunkt wurde seit Inkrafttreten des RIA außerordentlich selten erreicht", bemerkt Brian Ostar, President von EB5 Capital. "Die meisten Branchenteilnehmer befinden sich noch in den Frühphasen dieser Investitionen. Dieses Ergebnis ist Beleg dafür, dass EB-5-Investitionen bei guter Strukturierung und Steuerung den Versprechungen gerecht werden, und es bestätigt unseren Ansatz im Markt."

Die Grundsteinlegung für JF38 erfolgte 2023 und es wurde 2025 erfolgreich fertiggestellt, wobei in Savannah mehr als 1.200 Arbeitsplätze durch das EB-5-Programm geschaffen wurden. Die Einweihungsfeier des Projekts war ein bestimmender Augenblick, bei dem das Team von EB5 Capital und die Partner gemeinsam die fristgerechte Fertigstellung feierten.

Der Erfolg des Projekts ist ein Ergebnis der gemeinsamen Vision und Umsetzung aller beteiligten Stakeholder. EB5 Capital dankt allen am Projekt beteiligten Investoren, dem Team für die engagierte Umsetzung, den Sponsor-Partnern für die Leitung bei der Entwicklung, den als Vertreter der Investoren tätigen Einwanderungsanwälten und den Channel-Partnern, die sich seit dem ersten Tag für das Projekt eingesetzt haben.

Über EB5 Capital

EB5 Capital bietet qualifizierten ausländischen Investoren Möglichkeiten, im Rahmen des "United States Immigrant Investor Program" (EB-5 Visumprogramm) in kommerzielle Immobilienprojekte zu investieren, mit denen Arbeitsplätze geschaffen werden. Die hervorragende Erfolgsgeschichte von EB5 Capital (Geschäftssitz: Washington, D.C.) und die führende Position des Unternehmens in der Branche haben bereits Investoren aus 79 verschiedenen Ländern überzeugt. Das Unternehmen gehört zu den ältesten Regional Center-Betreibern in den USA und hat im Rahmen von 50 EB-5-Projekten bereits Kapital in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden USD aus dem Ausland eingeworben. Die Mittel unserer Investoren fallen vor der Verwendung in unseren Projekten zu 100 % unter den Versicherungsschutz der Deposit Insurance Corporation (FDIC). Weitere Informationen finden Sie unter www.eb5capital.com.

Kontakt:

Kyra Barackman

Manager, Marketing & Creative Design

marcomm@eb5capital.com