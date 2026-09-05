In den USA verhängen immer mehr Bundesstaaten Baustopps. In Deutschland zeichnet sich ein anderes Bild: Viele würden eine Anlage am eigenen Wohnort unterstützen, um die lokale Datenverarbeitung zu gewährleisten. Während in den USA viele Bürger:innen inzwischen gegen den Bau neuer Rechenzentren protestieren, zeigen sich die Menschen in Deutschland deutlich offener. 66 Prozent von ihnen würden eine solche Anlage am eigenen Wohnort begrüßen. Das geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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