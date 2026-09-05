Donald Trump versprach weniger Staat und sinkende Schulden. Doch die US-Verschuldung hat die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. Die nächste Haushaltskrise könnte politische Entscheidungen erzwingen. Die Staatsverschuldung der USA hat eine neue Rekordmarke erreicht. Obwohl Donald Trump im Wahlkampf versprach, die Regierung zu verkleinern, Ausgaben zu senken und das Defizit durch Wachstum zu reduzieren, stieg die Verschuldung in den ersten 19 Monaten seiner zweiten Amtszeit auf mehr als 40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de