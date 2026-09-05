Hannover (ots) -In der Delegiertenversammlung der Deutschen Jugendfeuerwehr am 5. September 2026 in Hannover wählten 217 Delegierte ein neues Führungstrio: Christian Patzelt als Bundesjugendleiter sowie Stefanie Saller und Christian Borchardt als seine Stellvertreter/-innen. Außerdem wurde in der Delegiertenversammlung die Neufassung der Jugendordnung beschlossen.Wahlen der Bundesjugendleitung und Vertreter/-innen der FacharbeitMit großer Mehrheit wurde der Bremer Christian Patzelt für weitere vier Jahre an der Spitze der Deutschen Jugendfeuerwehr bestätigt. Zu seiner Stellvertreterin wurde Stefanie Saller aus Bayern gewählt. Sie engagiert sich seit vielen Jahren in der Bildungsarbeit auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene der Jugendfeuerwehr Bayern sowie in der Deutschen Jugendfeuerwehr. Christian Borchardt, seit 2022 als Landesjugendfeuerwehrwart von Mecklenburg-Vorpommern aktiv, wurde ebenfalls zum Stellvertreter gewählt."Ich freue mich sehr darauf, die kommenden vier Jahre gemeinsam im Team DJF zu gestalten und unsere Deutsche Jugendfeuerwehr zukunftsfähig weiterzuentwickeln", betont Christian Patzelt. "Dabei wollen wir die fachliche Arbeit noch greifbarer und dynamischer gestalten und junge Menschen dafür begeistern, sich aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist es, demokratische Werte zu vermitteln und jungen Menschen zu zeigen, wie wichtig Zusammenhalt, Respekt und Beteiligung für unsere Gesellschaft sind. Dafür braucht es Offenheit, Austausch und die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen."Als Vorsitzender des Fachausschusses Bildung erhielt Matthias Düsterwald aus Niedersachsen erneut das Votum der Delegierten. Einen Wechsel gab es beim Fachausschuss Jugendpolitik & Integration: Hier wurde Lina Lentge aus Niedersachsen zur neuen Vorsitzenden gewählt.Neufassung der JugendordnungBereits im Jahr 2022 nahm der Deutsche Jugendfeuerwehrausschuss Anpassungen an der Jugendordnung vor. Mit der aktuellen Novellierung wurde beschlossen, die Facharbeit auf mehrere Schultern zu verteilen und die Stimmen des Bundesjugendforums verlässlich in der Gremienarbeit der Deutschen Jugendfeuerwehr zu stärken.Kinder- und Jugendschutz im FokusAuch der Kinder- und Jugendschutz stand bei der Delegiertenversammlung im Fokus. Im Mittelpunkt standen die Aufklärung über unterschiedliche Arten von Risiken sowie die Einbindung des Publikums in das Thema. Alle Aktivitäten zum Thema Kinderschutz finden künftig unter dem neuen Logo mit der Überschrift "Alle Achtung!" statt. "Alle Achtung!" steht dabei für eine Haltung des Respekts gegenüber Kindern und Jugendlichen und macht zugleich deutlich, dass Kinderschutz eine gemeinsame Aufgabe ist. Jede und jeder Einzelne kann dazu beitragen, eine gelebte Schutzkultur zu schaffen. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.jugendfeuerwehr.de/kinderschutz.Besondere Ehrungen und VerabschiedungenIm Rahmen der Delegiertenversammlung ehrten Dr. Frank Kämmer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, und Bundesjugendleiter Christian Patzelt zwei besondere Ehrungen vor. Jörn-Hedrik Kuinke, der seit 30 Jahren in der Deutschen Jugendfeuerwehr, im Deutschen Feuerwehrverband und in der internationalen Jugendarbeit starke Maßstäbe gesetzt hat, erhielt das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Anja Lehmann, Landesjugendfeuerwehrwartin von Brandenburg, wurde mit der Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber ausgezeichnet.Carina Hoeft und Jörn-Hendrik Kuinke wurden als Stellvertretende/-r Bundesjugendleiter/-in, Felix Englert als Bundesjugendsprecher und Karsten Gäbler als Fachausschussvorsitzender Jugendpolitik & Integration verabschiedet.HintergrundDer Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 380.000 Kinder und Jugendliche bundesweit aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet.Die Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.Weitere Informationen zum Deutschen Jugendfeuerwehrtag 2026 finden Sie unter www.jugendfeuerwehr.de/veranstaltungen/djf-tag-2026.Pressekontakt:Deutsche Jugendfeuerwehr im Deutschen Feuerwehrverband e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6346145