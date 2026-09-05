© Foto: Mark Lennihan/AP/dpaRobinhood Chain wächst plötzlich viel schneller als gedacht. Die Deutsche Bank ist bullish. Das neue Kursziel ist beeindruckend.
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|Krypto-Umsatz explodiert: Robinhoods Krypto-Turbo: Deutsche Bank bullish!
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