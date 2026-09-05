Cardano Kurs fällt 3,6 Prozent, ADA kämpft am 5. September um 0,215 Dollar

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Der Cardano Kurs verlor am 5. September 3,6 Prozent und fiel im Tagesverlauf von 0,224 Dollar bis auf 0,209 Dollar. Inzwischen notiert ADA wieder bei 0,2165 Dollar und hat die wichtige Marke von 0,215 Dollar zurückerobert. Schwerer wiegt eine Zahl aus dem Netzwerk, denn die wöchentlich aktiven Adressen fielen um 37,4 Prozent. Die Frage für den weiteren Cardano Kurs lautet, ob diese Rückeroberung hält oder ob 0,208 Dollar erneut zum Thema wird. Und ob ein Coin mit 8,1 Milliarden Dollar Marktwert überhaupt noch die Renditen liefern kann, die Anleger aus dem Jahr 2021 kennen.

Cardano Kurs unter Druck, diese Daten erklären den Tagesverlust

Der Rückgang kam schnell und hatte mehr als einen Auslöser. Innerhalb weniger Stunden fiel ADA von 0,224 Dollar auf 0,209 Dollar, bevor der Kurs bis auf 0,2165 Dollar zurückkehrte. Laut CoinGabbar sanken die wöchentlich aktiven Adressen im Netzwerk von 133.966 auf 83.899. Damit trifft der Rückgang die Bewertungsgrundlage für den Cardano Kurs. Gleichzeitig belastete eine handelspolitische Drohung aus Washington den Markt vor der Fed-Entscheidung am 16. September.

Der Blick auf die Charts zeigt für den Cardano Kurs eine enge Zone. Mit der Rückeroberung von 0,215 Dollar rückt der Bereich um 0,22 Dollar wieder in Reichweite. Darunter entscheidet die Unterstützung bei 0,208 Dollar, denn dann wartet die Marke bei 0,203 Dollar. Der RSI liegt mit 53,2 knapp über der Mitte. Der MACD notiert mit 0,003 leicht positiv, während der Ultimate Oscillator bei 44,1 ein Verkaufssignal liefert. Laut OKX liegt die Marktkapitalisierung bei rund 8,1 Milliarden Dollar bei 482 Millionen Dollar Volumen.

Auf der positiven Seite stehen zwei Entwicklungen. Google Cloud unterstützt inzwischen das Privatsphäre-Projekt Midnight, und der noch offene Clarity Act könnte für regulatorische Klarheit sorgen. Beides kann den Cardano Kurs mittelfristig stützen, wirkt für den heutigen Handel aber noch nicht als Auslöser. An der schlichten Rechnung ändert das ohnehin nichts. Bis zum Allzeithoch bei 3,099 Dollar fehlen 93 Prozent, und selbst eine Rückkehr dorthin wäre keine Vervielfachung. Wer solche Renditen sucht, landet zwangsläufig bei Projekten, deren Bewertung erst am Startpunkt liegt.

Pepeto baut aus dem Vorverkauf eine Handelsplattform auf drei Ketten

Wer den Cardano Kurs mit dieser Rechnung vergleicht, landet bei der Suche nach dem nächsten Setup immer wieder beim selben Namen. Pepeto ist eine Meme-Coin-Plattform, die Kapital aus dem Vorverkauf in funktionierende Handelswerkzeuge auf Ethereum, BNB Chain und Solana umwandelt. Mit gebührenfreien Trades und kostenlosen Transfers zwischen den Ketten gibt die Plattform ihren Haltern die volle Kontrolle darüber, wie sich ihr Geld zwischen den Netzwerken bewegt.

Die einzelnen Werkzeuge laufen bereits und decken jeweils eine klare Aufgabe unter einem Dach ab. Will ein Halter Token tauschen, übernimmt PepetoSwap den Handel ohne Kosten. Müssen diese Token anschließend zwischen Ethereum, BNB Chain oder Solana wechseln, schickt die Bridge sie ohne eine einzige Gebühr weiter. Jeder Halter bekommt diesen Zugang vom ersten Tag an, und genau deshalb sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen.

Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, was Spielräume eröffnet, die große Coins von ihrem heutigen Niveau aus kaum noch bieten können. Dieser Abstand wächst dadurch, dass der Kopf hinter dem ersten Pepe-Coin das Projekt antreibt und ein Binance-Veteran das Entwicklerteam anführt. Sicherheit spielt dabei eine zentrale Rolle, denn SolidProof hat sämtliche Verträge vollständig durchleuchtet und den kompletten Programmcode verifiziert, lange bevor die erste Zahlung im Vorverkauf einging.

Der erste Pepe-Coin machte aus 420 Billionen Token einen Höchststand von 7 Milliarden Dollar, und das ganz ohne Produkte. Analysten gehen davon aus, dass bereits ein kleiner Teil dieser Bewegung vom heutigen Vorverkaufspreis aus 100-fache Renditen in Reichweite bringen könnte. Der Cardano Kurs mag sich von hier aus erholen, doch die Ausgangslage bleibt eine völlig andere. Eine Verdoppelung wäre nötig, um im Depot überhaupt zweistellige Zuwächse zu erzeugen. Wer vor der Notierung einsteigt, sichert sich dagegen genau den Abstand, den spätere Käufer nach dem Listing bezahlen müssen.

Fazit

Der Cardano Kurs hat 0,215 Dollar zurückerobert, doch der Tag bleibt mit 3,6 Prozent im Minus. Selbst im besten Fall wächst Kapital bei 8,1 Milliarden Dollar Marktwert langsam. Frühe ADA-Halter, die unter 0,03 Dollar einstiegen und bis 3,099 Dollar hielten, hätten rückblickend alle gern mehr gekauft. Genau diese Phase bildet sich rund um Pepeto, wo der Pepe-Mitgründer einen von SolidProof geprüften Vorverkauf anführt. Die Wallets, die heute über die offizielle Pepeto-Website einsteigen, bauen genau die Position auf, die damals den Unterschied gemacht hätte. Der Ausblick für ADA kann sich verbessern, doch diese Gelegenheit vorbeiziehen zu lassen, dürfte am längsten schmerzen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Cardano Kurs nach dem Rückgang vom 5. September?

Entscheidend ist die Zone bei 0,215 Dollar, denn ein Halten dort macht 0,22 Dollar erreichbar. Darunter führt der Cardano Kurs zurück auf 0,208 Dollar.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit großen Altcoins wie ADA?

Pepeto besitzt mit 420 Billionen Token dieselbe Angebotsgröße wie Pepe und liefert mit PepetoSwap und der Cross-Chain-Bridge funktionierende Werkzeuge, während sämtliche Verträge von SolidProof geprüft wurden. Die offizielle Pepeto-Website mit sämtlichen Angaben erreichen Sie unter pepetocoin.com.