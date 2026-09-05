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Die XRP Prognose steht am 5. September 2026 vor einer klaren Entscheidung. XRP verlor in 24 Stunden 3,60 Prozent auf rund 1,40 Dollar, der stärkste Rückgang unter den großen Werten. Der US Arbeitsmarktbericht drückte den Kurs kurz auf 1,38 Dollar, bevor sich der Markt fing. Unterstützung liegt bei 1,37 Dollar, der Deckel darüber bei 1,47 Dollar. Gleichzeitig fließt seit Wochen frisches Geld in die XRP ETFs, im August so viel wie nie in diesem Jahr, ohne dass der Kurs reagiert. Wie lange kann dieser Widerspruch bestehen bleiben?

XRP Prognose heute, 1,37 Dollar und Rekordzuflüsse in die Ripple ETFs

Die XRP Prognose steht derzeit für den größten Widerspruch im Kryptomarkt. Laut CoinDesk fiel XRP am Freitag um 3,60 Prozent auf rund 1,40 Dollar, obwohl in den USA im August 162.000 Stellen hinzukamen. Die Chance auf eine Zinserhöhung im September liegt bei etwa fünfzig Prozent. Der Verkaufsdruck traf vor allem die Altcoins.

Auf der anderen Seite der XRP Prognose steht Kapital, das nicht auf den Kurs schaut. Die XRP ETFs sammelten im August mehr als 150 Millionen Dollar ein, ihr bestes Ergebnis des Jahres, wie Yahoo Finance berichtet, allein 110 Millionen davon in der letzten Augustwoche. Privatanleger stellen 84 Prozent der Zuflüsse, große Institutionen warten wegen der offenen Regulierung ab. Parallel verließen rund 500 Millionen XRP die Plattform Binance, deren Reserven auf den tiefsten Stand seit Anfang 2024 fielen.

Am 15. September stimmt der Senat über das CLARITY Act Verfahren ab, und dieser Termin entscheidet über dieses Kapital. Die Charttechnik zeigt einen RSI von 51,2 und damit kein klares Signal. Für die XRP Prognose öffnet ein Ausbruch über 1,47 Dollar den Weg zu 1,57 Dollar, ein Bruch unter 1,37 Dollar legt 1,32 Dollar frei.

Selbst im besten Fall bleibt der Spielraum begrenzt. Ein Anstieg auf 1,57 Dollar entspricht rund zwölf Prozent, das Augusthoch bei 1,70 Dollar nur ein Fünftel mehr. Bei diesem Marktwert braucht jede weitere Bewegung Milliarden an frischem Kapital. Die XRP Prognose beschreibt damit einen soliden Wert, aber keine Zahl, die ein Depot neu ordnet. Solche Zahlen entstehen nur vor dem allerersten Handelstag eines Projekts.

Pepeto zeigt dieselbe Überzeugung wie die XRP Prognose, nur vor dem ersten Börsenkurs

Genau dieses Muster aus stillem Kapital und schwachem Kurs, das die XRP Prognose seit Wochen beschreibt, wiederholt sich bei Pepeto, allerdings lange vor dem ersten Börsenkurs. In den Vorverkauf flossen bereits mehr als 10 Millionen Dollar, genau in dem Monat, in dem die Bitcoin ETFs so viel Kapital verloren wie nie zuvor. Echte Renditen entstehen daraus, den richtigen Einstieg zu finden, bevor die Masse ihn bestätigt.

Am Ende des Verkaufs von Pepeto steht ein festes Listing an einer geprüften Börse, die heute schon arbeitet, während andere Token nur einen vagen Fahrplan anbieten. Der eingebaute Risk Scorer prüft jeden Token Vertrag auf versteckte Risiken, bevor Geld fließt. Die Bridge verschiebt Werte gebührenfrei von einer Kette zur nächsten. Jeder Dollar im Verkauf ist damit durch Werkzeuge geschützt, die bereits laufen.

Geführt wird das Projekt von der Person, die den ersten Pepe Meme Coin geschaffen hat, einen Token, der ohne funktionierende Anwendung und mit 420 Billionen Stück im Umlauf 11 Milliarden Dollar erreichte. Dazu kommt ein Entwickler mit früherer Erfahrung bei Binance, der eine Listing Strategie mitbringt, die anderen Teams schlicht fehlt.

Prognosen sprechen von einem Faktor 150 oder mehr, falls Pepeto auch nur einen kleinen Teil des früheren Pepe Hochs erreicht, und den Sprung in einen echten Gewinn liefert erst das erwartete Binance Listing. PepetoSwap führt Trades bereits ohne Gebühren aus, und der Einstieg liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar. Für die Sicherheit sorgt eine unabhängige Instanz, denn die Prüfstelle SolidProof hat den kompletten Programmcode untersucht und offiziell bestätigt, lange bevor der Vorverkauf seinen ersten Käufer aufnahm.

Einstiege verschwinden schneller, als der Markt eine Warnung ausspricht. Wer heute einsteigt, hält denselben Token zum Vorverkaufspreis, den der Markt nach dem Listing nur noch mit Aufschlag hergibt, während die XRP Prognose weiter um Zehntelcent ringt.

Fazit zur XRP Prognose

Die XRP Prognose bleibt zwischen 1,37 und 1,47 Dollar gefangen, den nächsten Auslöser liefert der 15. September. Institutionen kaufen weiter über die ETFs, doch der Zuwachs bleibt bei diesem Marktwert zweistellig. Pepeto bildet dasselbe Muster ab, mit mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital und ohne festgelegten Börsenpreis. Der Mitgründer hat die Rechnung schon einmal aufgehen lassen, damals ohne ein einziges Produkt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viele Wallets bereits gekauft haben. Die Differenz zwischen Vorverkaufspreis und erstem Börsenkurs ist die Rendite, die XRP bei diesem Marktwert nicht mehr hergibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose heute über die nächsten Tage?

XRP notiert bei rund 1,40 Dollar zwischen 1,37 und 1,47 Dollar. Ein Ausbruch über 1,47 Dollar öffnet 1,57 Dollar, ein Bruch unter 1,37 Dollar führt zu 1,32 Dollar.

Warum achten Anleger derzeit auf den Pepeto Vorverkauf?

Pepeto verbindet eine eigene Börse mit einem Risk Scorer für Token Verträge und einem Code, den SolidProof vollständig geprüft hat. Mehr als 10 Millionen Dollar liegen bereits im Verkauf, und ein früherer Binance Entwickler verantwortet die Listing Strategie. Zahlen und Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.