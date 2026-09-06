XRP Prognose September 2026 mit 1,87 Dollar Kursziel und einem Warnsignal

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose für September steht auf der Kippe, denn der Kurs notiert bei 1,40 Dollar und der August brachte mit 28,5 Prozent den stärksten Monatsgewinn seit 2021. Genau dieser Erfolg ist das Problem. In sieben der letzten acht Jahre lief der September gegen den August, und beide Male nach einem starken August verlor er zweistellig. Gleichzeitig flossen mehr als 150 Millionen Dollar in die Spot ETFs. Hält diese Nachfrage den Kurs oben, oder wiederholt sich das alte Muster? Von der Antwort hängt jede XRP Prognose bis in den Oktober ab.

Was die aktuelle XRP Prognose aus den Daten wirklich ableiten kann

Jede XRP Prognose beginnt bei den harten Zahlen. Der Kurs liegt bei rund 1,40 Dollar, das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden erreichte 2,24 Milliarden Dollar laut CoinDesk. Bewertet wird XRP damit mit knapp 88 Milliarden Dollar. Der Weg dorthin war steil, denn im August sprang der Kurs von etwa 1,00 Dollar auf ein Mehrmonatshoch von 1,70 Dollar. Fast der gesamte Anstieg entstand in den letzten beiden Augustwochen, danach folgte eine Korrektur auf 1,35 Dollar.

Die Zahlen hinter der Rally machen jede XRP Prognose zu einer Abwägung. Laut BeInCrypto kamen von 153,55 Millionen Dollar ETF Zuflüssen allein 150,28 Millionen in den letzten beiden Augustwochen. Dieselbe Auswertung zeigt aber, dass Wallets mit drei bis sechs Monaten Haltedauer ihren Anteil von 6,41 auf 5,76 Prozent gesenkt haben. Kurzfristige Adressen verdoppelten ihren Anteil nahezu, der Bestand hat also den Besitzer gewechselt.

Auf der Chartseite entscheidet eine einzige Marke. Das 50 Prozent Fibonacci Niveau bei 1,34 Dollar trägt den Aufwärtsaufbau, und ein Halten darüber öffnet den Weg Richtung 1,87 Dollar. Ein Bruch führt dagegen schnell zurück auf 1,14 Dollar, während die 200 Tage Linie bei 1,27 Dollar die letzte Verteidigung bildet.

Am Ende landet jede XRP Prognose bei derselben Rechnung. Ein Sprung von 1,40 auf 1,87 Dollar bedeutet rund 33 Prozent, und dafür braucht es Wochen an Geduld und eine Senatsabstimmung. Bei dieser Größenordnung ist das die realistische Obergrenze. Immer mehr Anleger fragen deshalb, wo dieselbe Nachfrage auf eine kleinere Bewertung trifft.

Pepeto und die Lücke, die eine kleine Bewertung noch offen lässt

Genau an dieser Stelle verlässt die XRP Prognose das Chartbild und richtet sich auf einen Presale, dessen Kursereignis nicht von einer Abstimmung in Washington abhängt. Während XRP auf Katalysatoren wartet, die erst Monate später wirken, trägt Pepeto sein Ereignis bereits im eigenen Fahrplan. Der Unterschied liegt nicht in der Geschichte, sondern in der Größe der Bewertung.

Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe allein über Gemeinschaft und ein Angebot von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, und dieselbe Person hat die Börsenwerkzeuge darunter gebaut. Diese Werkzeuge arbeiten bereits heute. Die Swap Engine wickelt jeden Handel über verschiedene Blockchains ohne Gebühren ab, sodass die vollständige Position erhalten bleibt statt bei jeder Transaktion ein Stück zu schrumpfen. Der Risiko Scorer von PepetoAI prüft jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg auf Bedrohungen und gibt jeder Wallet eine Sicht, die institutionelle Handelstische sonst hinter verschlossenen Türen behalten.

Getragen wird alles von einer Börseninfrastruktur, die ein früherer Binance Architekt gebaut hat. Die Sicherheitsfrage beantwortet eine externe Prüfstelle, denn SolidProof hat den vollständigen Vertragscode von Pepeto geprüft und bestätigt, bevor der Presale überhaupt für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. In diesen Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und zwar während der breite Markt nachgab, weil rechnende Wallets etwas sehen, das die Masse noch nicht eingepreist hat.

Die Notierung an Binance rückt näher, während die Presale Runden weiterlaufen und der Abstand zum Startkurs kleiner wird. Mit einem Einstiegskurs von 0,000000188 Dollar entsteht zwischen diesem Niveau und dem späteren Börsenkurs eine Lücke, die sich rechnen lässt statt raten. Wallets, die sich jetzt eintragen, spekulieren nicht, sie positionieren sich. Für Anleger, die eine XRP Prognose mit 33 Prozent Spielraum gegen eine sehr viel kleinere Bewertung abwägen, dürfte genau dort das größere Kurspotenzial liegen.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt konstruktiv, solange 1,34 Dollar hält, doch 88 Milliarden Dollar Bewertung begrenzen, was daraus werden kann. Ein Anstieg auf 1,87 Dollar wäre ein starker Zug für ein Schwergewicht, gemessen in Monaten. Wallets im Presale rechnen anders, weil die Notierung selbst das Ereignis ist. Der Gründer, der das Modell mit dem ursprünglichen Pepe bereits bewiesen hat, ist der Grund für diese Lücke. Schließt der Presale, bleibt nur noch der Börsenkurs übrig. Diese Lücke schließt sich Runde für Runde, und wer sie jetzt noch nutzt, sichert sich einen Abstand, den ein Einstieg nach der Notierung nicht mehr bietet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für September 2026 aus?

Die XRP Prognose bleibt positiv, solange der Kurs über 1,34 Dollar hält, denn dann öffnet sich der Weg Richtung 1,87 Dollar. Darunter rückt 1,14 Dollar in den Fokus.

Was ist Pepeto und warum wird es neben XRP genannt?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Presale Projekt mit gebührenfreier Swap Engine, das bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Details auf pepetocoin.com.