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Die XRP Prognose steht Anfang September 2026 vor einer ungewöhnlichen Ausgangslage. XRP notiert nach dem US Arbeitsmarktbericht bei rund 1,38 Dollar, während die Bestände auf Binance auf den tiefsten Stand seit Februar 2024 gefallen sind. Rund 500 Millionen Token haben die größte Börse der Welt seit November 2025 verlassen. Gleichzeitig zogen die amerikanischen Spot ETFs in einer einzigen Woche etwa 105 Millionen Dollar an. Die Frage, die jede XRP Prognose jetzt beantworten muss, ist damit klar umrissen. Reicht ein schrumpfendes Angebot aus, um die Marke von 1,47 Dollar endlich zu brechen?

XRP Prognose zwischen sinkenden Börsenbeständen und starken ETF Zuflüssen

Der August hat die Ausgangslage für jede XRP Prognose deutlich verändert. Der Kurs legte im Monatsverlauf um knapp 30 Prozent zu und markierte damit den stärksten August seit Jahren. Von 0,988 Dollar aus lief eine Bewegung von rund 72 Prozent bis auf 1,69 Dollar, bevor die Gewinnmitnahmen einsetzten. Laut CaptainAltcoin drückte der US Arbeitsmarktbericht den Kurs am Donnerstag bis auf 1,38 Dollar, bevor er sich stabilisierte. Der RSI steht bei 51,2 und damit fast exakt im neutralen Bereich. Die Marktkapitalisierung bewegt sich weiterhin um 88 Milliarden Dollar.

Auf der Angebotsseite passiert etwas, das viele Anleger noch unterschätzen. Die durchschnittlichen XRP Bestände auf Binance sind seit November 2025 von rund 3,1 Milliarden auf 2,6 Milliarden Token gefallen. Der Analyst Darkfost von CryptoQuant wertet diesen Rückgang als deutliches Zeichen für Akkumulation, weil Anleger ihre Token in private Wallets verschieben. Parallel dazu sammelten die sieben amerikanischen Spot ETFs in der Woche ab dem 24. August rund 105 Millionen Dollar ein. Diese Produkte halten inzwischen rund 1,1 Milliarden XRP. Weniger frei handelbares Angebot bei gleichzeitig institutioneller Nachfrage ist genau die Kombination, die in jeder XRP Prognose seit Monaten fehlt.

Technisch bleibt die Lage an klare Marken gebunden. Der Bereich zwischen 1,37 und 1,47 Dollar bildet die Spanne, in der sich der Kurs derzeit bewegt. Ein Ausbruch über 1,47 Dollar würde den Weg in Richtung 1,57 Dollar öffnen. Ein Verlust von 1,37 Dollar würde dagegen die Unterstützung bei 1,32 Dollar freilegen. Selbst der beste Ausgang bedeutet bei 88 Milliarden Dollar eine Verdopplung, für die enorme Kapitalmengen nötig sind. Genau hier stoßen große Werte an eine mathematische Grenze, die keine Nachricht auflösen kann. Wer nach Vervielfachungen sucht, schaut deshalb zunehmend dorthin, wo der offene Markt noch gar keinen Preis gebildet hat.

XRP Prognose trifft auf das Presale Fenster von Pepeto

Jede XRP Prognose misst am Ende den Abstand zum nächsten Widerstand. Pepeto misst den Abstand zu einem Listing. Das ist ein völlig anderer Ausgangspunkt, weil hier noch keine Börse einen Kurs gebildet hat. Während XRP gegen eine Bewertung von 88 Milliarden Dollar anläuft, sammelt ein Presale Kapital ein, das vor der ersten Kursbildung steht. Von verifizierten Wallets sind dabei bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingegangen. Die Wallets, die echte Vielfache suchen, haben diesen Wechsel längst vollzogen.

Im Zentrum steht eine Cross Chain Bridge, die Kaufinteresse aus jeder Blockchain in einen Einstieg bündelt. Jeder Dollar auf diesem Weg trifft auf ein Angebot von 420 Billionen Token, das wöchentliche Burns weiter verkleinern. Weniger Token bei mehr Käufern ist keine Theorie, sondern eine Folge, die sich mit jedem Wallet verstärkt. Eine gebührenfreie Swap Engine sorgt dafür, dass nichts in Transaktionskosten versickert und das volle Gewicht jedes Handels auf den Preis wirkt. PepetoAI liest jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und bewertet das Risiko in Echtzeit, damit Anleger die Schwankungen aushalten, die XRP Halter regelmäßig aus dem Markt werfen.

Gebaut hat dieses Projekt der Architekt hinter dem ursprünglichen Pepe, und diese Herkunft erklärt einen großen Teil der Aufmerksamkeit. Die Sicherheitsfrage beantwortet ein vollständiges Audit von SolidProof, das den gesamten Programmcode des Vertrags geprüft und bestätigt hat, bevor der Presale überhaupt für die ersten Käufer geöffnet wurde. Der Presale Preis von 0,000000188 Dollar steht damit auf einer geprüften Grundlage. Das anstehende Binance Listing dürfte der Moment sein, in dem ein verknapptes Angebot erstmals auf offene Marktnachfrage trifft. Wer seine XRP Prognose um diesen Vergleich erweitern will, sollte sich die Zahlen bei Pepeto ansehen, solange dieser Presale Preis noch gilt.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt im September an schrumpfende Börsenbestände und stabile ETF Zuflüsse gebunden. Das ist eine belastbare Basis, doch 88 Milliarden Dollar Gegenwert begrenzen jede Rendite. Diesen Deckel gibt es bei einem Presale nicht, denn zwischen dem heutigen Einstiegspreis und einem ersten Börsenkurs liegt genau der Abstand, den ein Listing schließen könnte. Bei SHIB kostete das Warten auf ein letztes Signal mehr als der Einstieg selbst. In einigen Monaten dürfte dies entweder eine Geschichte über Wallets sein, die früh eingestiegen sind, oder ein Bedauern jener, die nicht reagiert haben. Das Fenster vor dem Binance Listing kann sich schnell schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose sieht eine Spanne von 1,37 bis 1,47 Dollar. Ein Tagesschluss darüber öffnet die Tür zu 1,57 Dollar, ein Bruch nach unten legt die Zone um 1,32 Dollar frei. Sinkende Bestände auf Binance und Zuflüsse von rund 105 Millionen Dollar in die Spot ETFs stützen dabei die obere Hälfte dieser Spanne.

Warum beobachten XRP Anleger derzeit Pepeto?

Pepeto bietet einen Presale Einstieg vor einem anstehenden Binance Listing, geprüft von SolidProof und bereits mit mehr als 10 Millionen Dollar finanziert. Die offizielle Pepeto-Website erreichen Sie unter pepetocoin.com. Die vollständige Adresse lautet pepetocoin.com.