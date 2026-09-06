XRP Prognose 2026 bei 1,40 Dollar und die Frage, warum 500 Millionen XRP Binance verlassen

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Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hat den Kryptomarkt am Freitag, dem 4. September 2026, innerhalb einer Stunde rund 200 Millionen Dollar an Long-Positionen gekostet. XRP (Ripple) notiert danach bei etwa 1,40 Dollar und damit rund 3,4 Prozent tiefer als vor 24 Stunden. Gleichzeitig haben rund 500 Millionen XRP die Bestände von Binance verlassen, so wenig lag dort zuletzt im Februar 2024. Warum ziehen Anleger Token von der größten Börse ab, während der Kurs an seinen Widerständen abprallt? Genau diese Frage entscheidet über die XRP Prognose für die kommenden Wochen, und die Antwort liegt nicht nur in den Charts.

XRP Prognose für September 2026, sinkende Binance-Bestände treffen auf einen Zinsschock

Der US-Arbeitsmarkt schuf im August 162.000 Stellen, fast dreimal so viele wie die erwarteten 56.000. Bitcoin rutschte danach unter 80.000 Dollar und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September sprang von 52 auf 59 Prozent. Laut CoinDesk verlor XRP in 24 Stunden 3,42 Prozent auf rund 1,40 Dollar. Damit blieb XRP hinter dem CoinDesk 20 Index zurück, der nur 2,01 Prozent abgab.

Vor diesem Rücksetzer hatte XRP den August mit rund 30 Prozent im Plus beendet, getragen von 110,49 Millionen Dollar Zuflüssen in die US-Spot-ETFs. Der CryptoQuant-Analyst Darkfost meldet, dass die durchschnittlichen XRP-Bestände auf Binance von 3,1 Milliarden im November 2025 auf etwa 2,6 Milliarden gefallen sind. Das sind rund 500 Millionen Token weniger und der niedrigste Monatsdurchschnitt seit Februar 2024, wie Finbold berichtet. Wer so verschiebt, will halten und nicht verkaufen.

Nach oben stehen laut Analyst Ali Charts 1,60, 1,68 und 1,86 Dollar im Weg. Ein Schlusskurs über 1,55 Dollar öffnet 1,68 Dollar, ein Rutsch unter 1,35 Dollar führt zurück Richtung 1,20 Dollar. In sieben der vergangenen acht Jahre lief der September gegen die Richtung des Augusts. Das ist die Rechnung hinter jeder XRP Prognose, ein Markt mit fast 90 Milliarden Dollar bewegt sich langsam, und schnelles Kapital wandert längst dorthin, wo der Preis noch nicht vom Markt gemacht wird.

Wo die XRP Prognose endet, fängt Pepeto gerade erst an

Wer 500 Millionen Token von einer Börse abzieht, rechnet mit Knappheit. Genau diese Rechnung geht bei einem Coin mit 90 Milliarden Dollar Bewertung nur langsam auf, bei einem Projekt vor dem ersten Listing dagegen sofort. Das ist der Punkt, an dem Pepeto seit Wochen in Depots auftaucht, die sonst nur die großen Namen halten.

Jedes Kursmodell für XRP misst am Ende dasselbe, nämlich den Abstand bis zum nächsten Widerstand. Pepeto misst den Abstand bis zu einem Listing. Eine Cross-Chain-Bridge holt die Kaufnachfrage aus jeder großen Blockchain in einen einzigen konzentrierten Einstieg. Jeder Dollar, der dort ankommt, trifft auf einen Vorrat von 420 Billionen Token, den wöchentliche Verbrennungen Stück für Stück weiter verkleinern. Weniger Token bei mehr Käufern ist keine Theorie, sondern eine Rechnung, die sich mit jeder neuen Wallet verschärft.

Die gebührenfreie Swap-Engine sorgt dafür, dass nichts von einem Trade in Transaktionskosten versickert. Das volle Gewicht jeder Bewegung landet direkt im Kurs statt bei einem Vermittler. PepetoAI liest jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und bewertet das Risiko in Echtzeit. Halter bleiben dadurch ruhig in genau den Schwankungen, die XRP-Anleger am vergangenen Freitag aus ihren Positionen gedrängt haben.

Hinter dem Projekt steht der Architekt des ursprünglichen Pepe, also die Person, die dieses Modell schon einmal gebaut hat. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor die erste Runde überhaupt öffnete. Die bereits eingesammelten 10,38 Millionen Dollar sind das Urteil der Wallets, die diese Rechnung vor allen anderen gemacht haben. Bei 0,000000188 Dollar trifft ein knapper Vorrat mit dem bevorstehenden Binance-Listing zum ersten Mal auf den offenen Markt, und dieser Preis existiert genau bis zu diesem Tag.

Fazit

Die XRP Prognose beschreibt eine Erholung in Monaten, nicht in Wochen. Großes Kapital steigt erst ein, wenn das Ergebnis bereits durchgerechnet ist, und genau dieses Kapital sitzt bei Pepeto längst im Vorverkauf. Dasselbe Muster, das sich damals um SHIB gebildet hat, entsteht gerade wieder. Wer damals auf ein weiteres bestätigendes Signal wartete, zahlte am Ende mehr für deutlich weniger Token. In einigen Monaten ist das entweder die Geschichte der Wallets, die den Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Listingkurs genutzt haben. Oder es ist das Bedauern derer, die die Zahlen gelesen, das Muster verstanden und trotzdem gewartet haben, bis das Fenster zugefallen war.

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FAQs

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Über 1,55 Dollar öffnet sich der Weg zu 1,68 Dollar, unter 1,35 Dollar droht 1,20 Dollar. XRP notiert aktuell bei rund 1,40 Dollar.

Warum schauen XRP-Anleger derzeit auf Pepeto?

Pepeto bietet einen Einstieg vor einem Binance-Listing, während XRP unter seinen Widerständen klebt. Zahlen und Vorverkauf stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.