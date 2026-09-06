PORR: Erneut zum Ausbildungschampion gekürt

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Im vergangenen Jahr zeigte der deutsche Ausbildungsmarkt ein zwiespältiges Bild. Zum Stichtag 30. September 2025 blieben bundesweit rund 54.400 Ausbildungsstellen unbesetzt - ein Rückgang von gut 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als noch 69.400 Plätze offen waren. Damit sinkt die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze zum zweiten Mal in Folge. Gleichzeitig verschärft sich auf der anderen Seite jedoch die Lage: Rund 84.400 junge Menschen suchten zum selben Stichtag weiterhin erfolglos nach einer Ausbildungsstelle. Das sind knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr und der zweithöchste Wert seit 2009.

Ausbildungsmarkt: Passungsprobleme als zentrale Herausforderung

Das augenscheinlichste Problem ist damit weniger ein reiner Mangel an Plätzen, sondern ein sogenanntes Passungsproblem: Angebot und Nachfrage treffen regional und beruflich oft nicht zusammen. Ausbildungsbetriebe finden in manchen Regionen und Berufsfeldern keine passenden Bewerber, während anderswo Jugendliche ohne Erfolg suchen. Als Ursachen gelten unter anderem die angespannte wirtschaftliche Lage, die viele Betriebe zu einem reduzierten Ausbildungsangebot veranlasst, sowie demografische Effekte wie die Umstellung von G8 auf G9 in einzelnen Bundesländern, durch die zeitweise ein ganzer Abiturientenjahrgang fehlt. Zusätzlich spielen unterschiedliche regionale Wirtschaftsstrukturen sowie eine ungleiche Attraktivität einzelner Ausbildungsberufe eine Rolle.

PORR als Ausbildungsbetrieb: Zahl der Auszubildenden steigt

In diesem Marktumfeld zählt die PORR zu den größten Ausbildungsbetrieben der Baubranche. Laut dem Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 beschäftigte der Baukonzern zum Jahresende 561 Auszubildende in seinen Heimmärkten, nach 555 im Vorjahr - ein leichter Anstieg. In Österreich wurden 418 Lehrlinge in 23 verschiedenen Lehrberufen ausgebildet. Das Ausbildungsangebot an den unternehmenseigenen PORR Campus in den Heimmärkten der PORR wurde im Berichtsjahr zudem erweitert.

Die PORR ist "Ausbildungs-Champion 2026" im Bauwesen

Mittlerweile existieren verschiedene Orientierungshilfen, um Ausbildungsbetriebe mit besonders hoher Qualität zu finden: In der Studie "Deutschlands Ausbildungs-Champions 2026" von ServiceValue in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut wurde die PORR als bestbewertetes Unternehmen in der Kategorie Bauunternehmen eingestuft. Die Studie untersucht in einem mehrstufigen Verfahren, wie Unternehmen in den Themenfeldern Ausbildung und Arbeitgeber öffentlich wahrgenommen werden.

Dafür wurden zwischen Juni 2024 und Mai 2026 mehrere hundert Millionen deutschsprachige Internetquellen - darunter redaktionelle Medien und soziale Netzwerke - nach entsprechenden Unternehmensnennungen durchsucht und mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet. Ergänzt wurde die Auswertung durch einen Fragebogen, der zusätzliche Einblicke aus Unternehmenssicht lieferte. Unternehmen mit überdurchschnittlichen Punktwerten in der Gesamtwertung erhielten das Prädikat "Ausbildungs-Champions 2026". Innerhalb dieses Rankings wurde die PORR als Branchenbeste ausgewiesen und damit als das laut Studie am besten bewertete Bauunternehmen Deutschlands im Bereich Ausbildung eingeordnet.

Wichtig zu wissen: Auch im Vorjahr hat die PORR diese Auszeichnung erhalten. In diesem Jahr ist es zudem nicht die erste Auszeichnung dieser Art. Bereits Anfang des Jahres war die PORR zum zweiten Mal in Folge als "Arbeitgeber des Jahres 2026" in der Branche Bauunternehmen ausgezeichnet worden. Im April 2026 zählte das Unternehmen auch erneut zu "Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben".

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Quellen

https://www.bibb.de/de/215234.php

https://www.mynewsdesk.com/de/servicevalue/pressreleases/deutschlands-ausbildungs-champions-2026-3458708

https://www.porr.de/news-presse/mitteilungen/detail/porr-ist-branchenbester-bei-den-ausbildungs-champions-2026

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