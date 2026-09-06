XRP Prognose heute, 551 Millionen Token verlassen Binance und der Kurs fällt trotzdem

Anzeige / Werbung

Seit Ende 2025 haben rund 551 Millionen XRP die Handelsplattform Binance verlassen, und der Bestand liegt so niedrig wie zuletzt im Februar 2024. Trotzdem ist der Kurs in den vergangenen 24 Stunden um 4,7 Prozent auf rund 1,40 Dollar gefallen. Genau dieser Widerspruch macht die XRP Prognose gerade so spannend. Beim letzten Mal, als die Reserven so niedrig lagen, stieg der Kurs von 0,52 auf 0,78 Dollar. Reicht ein knapperes Angebot diesmal für die Rückeroberung des Widerstands? Und wo liegt bei 87,8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung überhaupt noch der größere Gewinn?

XRP Prognose zwischen leeren Handelsplätzen und dem Rückfall unter 1,40 Dollar

Die Daten von CryptoQuant zeigen, dass der 30 Tage Durchschnitt der XRP Bestände auf Binance von 3,17 Milliarden im November 2025 auf 2,61 Milliarden gefallen ist. Das sind 551 Millionen Token oder 17,4 Prozent, ein Niveau wie zuletzt im Februar 2024. Analyst Darkfost wertet das als langfristige Käufe in eigene Wallets. Der XRP Kurs zeigt davon wenig und notiert laut CoinMarketCap bei 1,40 Dollar, rund 60 Prozent unter dem Hoch von 3,65 Dollar. Die Spot ETFs sammelten elf Tage in Folge Geld ein, bevor die Serie am 2. September mit 7,20 Millionen Dollar Abfluss riss.

Für die XRP Prognose zeigt der Chart ein fallendes Dreieck. Eine fallende Linie vom Augusthoch trifft auf eine steigende Linie vom Tief bei 1,30 Dollar. Die Unterstützung liegt bei 1,35 Dollar, der erste Widerstand beim Tageshoch von 1,48 Dollar.

Im Februar 2024 lagen die Reserven ebenso niedrig, XRP stieg damals von 0,52 auf 0,78 Dollar. Ein Plus von 50 Prozent klingt stark, doch für eine Verdopplung müssten aus 87,8 Milliarden Dollar 176 Milliarden werden. Diese Rechnung ist der Grund, warum Kapital dorthin wandert, wo sie noch nicht gilt.

Pepeto, der Vorverkauf vor dem ersten Listing, bei dem diese Rechnung noch nicht gilt

Die XRP Prognose hängt an einem Widerstand, der seit Wochen hält, und an Beständen, die langsam schrumpfen. Ein Vorverkauf kennt vor seinem Handelsstart weder das eine noch das andere. Genau dort steht Pepeto, und das Fenster schließt sich mit jeder Stufe.

Die großen Coins kämpfen darum, alte Hochs zurückzuholen, während Pepeto vom Erdgeschoss aus aufbaut, mit mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital und einem Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar. Dieses Kapital kam nicht wegen Versprechen, sondern weil die Werkzeuge bereits funktionieren. Über PepetoSwap handeln Halter ihre Token, ohne das System zu verlassen, und die Brücke zwischen den Ketten öffnet den Weg zwischen den Netzwerken, sodass Token dorthin fließen, wo der beste Preis steht. Beide Funktionen zusammen erzeugen echtes Handelsvolumen, noch bevor das Listing stattfindet, und die Nachfrage wächst damit aus Nutzung statt aus Aufregung.

Jeder Handel über PepetoSwap erhöht den Druck auf den Token, und jede Übertragung über die Brücke holt Käufer aus Ketten dazu, die vorher keinen Zugang hatten. Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf für Käufer geöffnet wurde. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer des ursprünglichen Pepe. Wenn das erwartete Binance Listing öffnet, sitzen die Wallets aus dem Vorverkauf ganz unten, während Millionen neuer Käufer zu einem höheren Preis dazukommen.

Genau dieser Abstand zwischen Einstiegspreis und Börsenpreis hat in früheren Zyklen die Ergebnisse erzeugt, über die frühe Halter bis heute sprechen. Kein anderer Vorverkauf in diesem Zyklus bietet eine fertige Börse, eine Brücke zwischen den Ketten und einen klaren Weg zu Binance gleichzeitig. Alle aktuellen Zahlen und der Stand der Stufen stehen auf der Seite von Pepeto. Jede Stufe hebt den Preis, und der aktuelle Einstieg verschwindet, sobald sie voll ist.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an den Beständen und an der Rückeroberung von 1,48 Dollar. Die Daten zeigen dasselbe Verhalten der großen Halter wie vor früheren Ausbrüchen. XRP kann liefern, wenn der Widerstand fällt, doch die Geschichte wiederholt dieselbe Lektion. Die Wallets, die echtes Vermögen aufgebaut haben, stiegen früh in Vorverkäufe ein und hielten über den Listingtag, aus kleinen Einstiegen wurden Ergebnisse, die alles verändert haben. Pepeto steht genau an dieser Stelle, mit einem erwarteten Binance Listing und einem Preis, der am Tag des Handelsstarts verschwindet. Diesen Einstieg zu füllen, solange der Preis in Bruchteilen eines Cents gemessen wird, ist die Entscheidung, die viele erst nach dem Listing bereuen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose sieht den Kurs bei rund 1,40 Dollar. Über 1,48 Dollar öffnet sich der Weg zu 1,55 Dollar, unter 1,35 Dollar droht der Rückfall Richtung 1,30 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkauf vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe, mit PepetoSwap, einer Brücke zwischen den Ketten und einem erwarteten Binance Listing. SolidProof hat den Code geprüft, alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.