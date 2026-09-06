1,5-Grad-Grenze vor dem Bruch: Warum ausgerechnet Zement zum Milliarden-Test für Graphen wird

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Die Welt steuert schneller als erhofft auf eine Überschreitung der 1,5-Grad-Marke zu. Nach Angaben des UN-Umweltprogramms UNEP dürfte die globale Erwärmung diese Schwelle bereits "innerhalb weniger Jahre" überschreiten. Unter der aktuellen Politik steuert die Welt laut dem von Reuters zitierten Bericht sogar auf eine mittlere Erwärmung von rund 2,6 Grad bis 2100 zu.

Damit verschiebt sich die Klimadebatte. Es geht nicht mehr allein darum, Strom durch Wind- und Solarenergie sauberer zu machen. Immer stärker rücken Industrien in den Fokus, deren Emissionen direkt aus dem Produktionsprozess entstehen. Eine der größten davon ist die Zementindustrie.

Und genau hier könnte Graphen interessant werden.

Warum Zement ein besonders schwieriges Klimaproblem ist

Beton ist nach Wasser eines der meistgenutzten Materialien der Welt. Nach Angaben der Global Cement and Concrete Association wurden bereits 2020 weltweit rund 4,2 Milliarden Tonnen Beton verbraucht. Die Herstellung von Zement und Beton steht dabei für einen erheblichen Anteil der globalen CO2-Emissionen.

Das Kernproblem heißt Klinker.

Bei seiner Herstellung wird Kalkstein auf Temperaturen von bis zu etwa 1.450 Grad Celsius erhitzt. Energie verursacht einen Teil der Emissionen. Doch zusätzlich wird beim chemischen Umwandlungsprozess selbst CO2 freigesetzt. Erneuerbarer Strom allein kann dieses Problem daher nicht lösen.

Eine der entscheidenden Fragen lautet deshalb: Wie lässt sich weniger Klinker einsetzen, ohne Festigkeit und Haltbarkeit des Endprodukts zu verschlechtern?

Hier setzt Graphen an.

Warum wenige Gramm einen großen Unterschied machen könnten

Graphen kann in sehr geringen Konzentrationen die Eigenschaften von Zement und Beton verändern. First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) entwickelt dafür seine PureGRAPH-Technologie.

Nach Angaben des Unternehmens kann PureGRAPH unter anderem Druck- und Biegefestigkeit verbessern, die Wasserdurchlässigkeit reduzieren und die Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Belastungen erhöhen. In Untersuchungen mit PureGRAPH 50 wurden bei bestimmten Beton- und Mörtelmischungen Verbesserungen der 28-Tage-Druckfestigkeit von 10 bis 20 Prozent festgestellt.

Entscheidend für die Klimabilanz ist jedoch ein anderer möglicher Effekt: Wenn Zement bei geringerem Klinkeranteil dieselbe erforderliche Leistung erreicht, könnte der CO2-intensive Klinkerverbrauch sinken.

First Graphene hat deshalb daran gearbeitet, PureGRAPH bereits bei der Zementherstellung über Mahlhilfen einzubringen. Für Produzenten wäre das attraktiv, weil die Technologie damit weiter oben in der Wertschöpfungskette integriert werden könnte, statt Betonhersteller zu Änderungen ihrer bestehenden Mischprozesse zu zwingen.

Doch zwischen technischen Tests und industrieller Skalierung liegt eine enorme Lücke.

2,3 Milliarden Tonnen: Warum China der härteste Test ist

Nirgendwo wird diese Lücke deutlicher als in China.

Nach den im aktuellen Far-East-Capital-Kommentar wiedergegebenen Branchendaten produziert das Land jährlich mehr als 2,3 Milliarden Tonnen Zement - rund 21-mal so viel wie die USA und 175-mal so viel wie Großbritannien.

Damit wird aus einer scheinbar kleinen Effizienzverbesserung theoretisch eine gewaltige Rechnung.

Gleichzeitig ist der Markt extrem anspruchsvoll. Zement wird in riesigen Mengen und mit vergleichsweise niedrigen Margen produziert. Ein Zusatzstoff kann deshalb technologisch überzeugen und wirtschaftlich trotzdem scheitern. Er muss zuverlässig funktionieren, sehr niedrig dosiert werden können und seinen zusätzlichen Preis durch weniger Klinker, bessere Eigenschaften oder effizientere Prozesse rechtfertigen.

Konzerne wie China National Building Material (ISIN: CNE1000002N9) und Anhui Conch Cement (ISIN: CNE000001XXX) zeigen die Dimension dieses industriellen Systems. Innovationen müssen hier nicht nur im Labor funktionieren, sondern unter unterschiedlichen Rohstoffen, Anlagen und Produktionsbedingungen reproduzierbare Ergebnisse liefern.

Vom britischen Testprogramm in den chinesischen Massenmarkt

Für First Graphene wird deshalb der nächste Entwicklungsschritt interessant.

Das Unternehmen hat ein Memorandum of Understanding mit The Sixth Element (Changzhou) Material Technology vereinbart. Nach Angaben im Far-East-Capital-Kommentar soll das chinesische Unternehmen PureGRAPH CEM in China vertreiben.

Der Kontakt soll entstanden sein, nachdem Vertreter von The Sixth Element erklärt hatten, mit eigenem Graphen keine konstanten Resultate in Zement- und Betonanwendungen erzielt zu haben. First Graphene präsentierte daraufhin Daten aus seinen bisherigen kommerziellen Tests.

Das ist für Anleger interessant, sollte aber richtig eingeordnet werden: Ein Memorandum of Understanding ist noch kein bindender Großauftrag. Auch lässt sich aus der Größe des chinesischen Zementmarktes nicht ableiten, welchen Marktanteil PureGRAPH erreichen könnte.

Genau darin liegt nun der entscheidende Test.

Vom Klimaproblem zum wirtschaftlichen Problem

Die neue UNEP-Warnung verschärft den politischen Hintergrund. Wenn die 1,5-Grad-Grenze tatsächlich bereits innerhalb weniger Jahre überschritten wird, steigt der Druck auf besonders emissionsintensive Industrien weiter.

Zement gehört dabei zu den schwierigsten Bereichen, weil ein Teil seiner Emissionen chemisch bedingt ist. Technologien, die den Klinkeranteil reduzieren können, adressieren deshalb einen strukturellen Engpass und nicht lediglich den Energieverbrauch eines Werkes.

Für First Graphene reicht diese makroökonomische Logik allein jedoch nicht.

China muss zeigen, ob PureGRAPH unter industriellen Bedingungen zuverlässig funktioniert, ob die wirtschaftliche Rechnung für Zementproduzenten aufgeht und ob sich eine entsprechende Lieferkette überhaupt skalieren lässt.

Fazit

Die Warnung von UNEP macht deutlich, warum die Dekarbonisierung schwer vermeidbarer Industrieemissionen an Bedeutung gewinnt. Wenn die Welt die 1,5-Grad-Schwelle bereits innerhalb weniger Jahre überschreitet, werden Branchen wie Zement stärker unter Druck geraten, ihre Emissionen nicht nur über sauberere Energie, sondern direkt über Material- und Prozesseffizienz zu reduzieren.

Genau hier liegt die thematische Relevanz von First Graphene. PureGRAPH soll nach Unternehmensangaben die Leistungsfähigkeit von Zement verbessern und damit niedrigere Klinkeranteile ermöglichen. Der chinesische Markt mit mehr als 2,3 Milliarden Tonnen Jahresproduktion bietet dafür einen außergewöhnlichen Maßstab - aber keine Erfolgsgarantie.

Entscheidend werden nun reproduzierbare lokale Testergebnisse, die Wirtschaftlichkeit für Zementhersteller, die Skalierbarkeit der Versorgung und vor allem der Schritt vom Memorandum zu verbindlichen kommerziellen Verkäufen sein. First Graphene muss also noch beweisen, dass aus Materialwissenschaft ein skalierbares Geschäft werden kann. Gerade deshalb könnte China zum wichtigsten Härtetest für Graphen im Zement werden.

Quellen:

https://firstgraphene.net/graphene-a-key-driver-in-race-for-green-cement-and-concrete/

https://www.reuters.com/sustainability/cop/global-temperature-rises-exceed-15-celsius-within-few-years-unep-says-2026-09-02/

Warum 2,3 Milliarden Tonnen Zement China zum härtesten Test für Graphen machen? | wallstreetONLINE - 18.07.2026

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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