Ethereum Prognose: ETH rutscht auf 2.451 Dollar, nachdem ein Jobbericht die Rally löschte

Anzeige / Werbung

Ethereum stand am Donnerstag noch bei 2.522 Dollar und gab bis Freitagabend rund 70 Dollar wieder ab. Ein einziger Arbeitsmarktbericht aus den USA hat die Erholung der ganzen Woche kassiert. Im August entstanden überraschend viele Stellen, und die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen verschwand innerhalb von Minuten. ETH verlor 2,07 Prozent und notierte zuletzt bei rund 2.451 Dollar. Bitcoin rutschte im selben Zug unter 80.000 Dollar und zog den Markt mit. Die Ethereum Prognose steht damit exakt auf der Marke, die den September trägt oder kippt.

Ethereum Prognose: Der Arbeitsmarkt dreht den ETH Kurs innerhalb eines Tages

Am Donnerstag hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller noch unveränderte Zinsen in Aussicht gestellt. Ethereum sprang 4,85 Prozent, und laut Yahoo Finance eröffnete ETH am Freitag bei 2.507,70 Dollar. Im frühen Handel lief der Kurs bis 2.522,14 Dollar. Dann kam der Arbeitsmarktbericht für August, die Stellenzahl lag klar über den Erwartungen, und der Dollar zog an.

Ethereum verlor 2,07 Prozent auf 2.456 Dollar. Laut CoinDesk notierte ETH zuletzt bei 2.451,08 Dollar, ein Minus von 2,34 Prozent. Bitcoin fiel um bis zu 2,8 Prozent auf 79.197 Dollar, weil Händler ihre Kredite vom Wochenanfang schließen mussten. Die Fonds kauften trotzdem weiter und zogen am 3. September 141,4 Millionen Dollar an.

Für die Ethereum Prognose zählt jetzt der Bereich um 2.455 Dollar, darunter warten 2.438 und 2.400 Dollar. Nach oben blockiert die Zone um 2.550 Dollar, an der ETH mehrfach gescheitert ist. Selbst der Weg zurück zum Allzeithoch von 4.953 Dollar wäre nur eine Verdopplung. Bei über 290 Milliarden Dollar Bewertung bewegt sich Ethereum in Schritten, nicht in Vielfachen.

Die Ethereum Prognose deckelt bei einer Verdopplung, Pepeto steht noch vor dem ersten Kurs

Genau das ist die Rechnung, die viele Anleger seit Freitag anders aufmachen. Wer bei 2.451 Dollar kauft, wartet auf eine Verdopplung, die selbst im besten Fall Jahre braucht. Wer mehr will, muss dorthin, wo der erste Börsenkurs noch nicht existiert, und genau dort steht Pepeto.

Echter Vermögensaufbau entsteht aus dem richtigen Zeitpunkt und aus den Werkzeugen, die ihn absichern. Bei Pepeto führt der Presale direkt zu einem Listing-Ereignis, und das findet auf einer vollständig geprüften und bereits arbeitenden Plattform statt. Diese Struktur trennt ihn von jedem offen angelegten Token-Verkauf, der heute noch Kapital einsammelt. Halter bewegen Token über die Bridge ohne Kosten zwischen den Chains und prüfen jeden Vertrag vor dem Kauf mit dem Risk Scorer. Das Kapital im Verkauf trägt damit nicht das blinde Vertrauen, an dem frühere Presale-Käufer gescheitert sind.

Wer sich heute bei 0,000000188 Dollar positioniert, hält einen Einstieg, den große Coins zu ihren Kursen nicht mehr anbieten können. Was der ETH Kurs über einsteigende Institutionen erzählt, wiederholt sich bei Pepeto in einem deutlich früheren Stadium. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt, während der breite Markt monatelang abwartete. Das sind keine Zuschauer, das sind Käufer mit Überzeugung.

Der Entwickler, der den originalen Pepe Coin ohne ein einziges Produkt und mit denselben 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar führte, leitet heute Pepeto. Dort laufen PepetoSwap mit gebührenfreien Trades und eine Cross-Chain-Bridge bereits, und Analysten rechnen vom Presale-Preis mit dem 150-fachen. Der Verkauf ist abgesichert, weil SolidProof den kompletten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der erste Dollar hereinkam. Von 2.451 Dollar aus wäre der Weg auf 4.000 Dollar das 1,6-fache. Der Presale-Preis steht dagegen noch vor dem ersten Kurs, und diese Lücke schließt sich mit dem Listing.

Fazit zur Ethereum Prognose

Die Ethereum Prognose zeigt einen Markt, der jede Erholung sofort abgibt. Der Rücksetzer kam aus einem Arbeitsmarktbericht, während die ETF-Käufer im Hintergrund weiter zugriffen. Pepeto steht mitten in derselben Rotation, geführt vom Schöpfer des Pepe Coin, dessen erstes Projekt aus kleinen Einstiegen sehr große Positionen machte. Beim ETH Kurs liegt die Decke bei einer Verdopplung, beim Presale beginnt die Preisfindung erst mit dem Listing. Mehr als 10,38 Millionen Dollar stehen laut der offiziellen Pepeto-Website bereits im Verkauf, dahinter eine arbeitende Börse und ein erwartetes Binance-Listing. Dieser Abstand zum ersten Börsenkurs entscheidet über die Rendite, und mit dem Listing ist er weg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie lautet die Ethereum Prognose für September 2026?

Für September liegt die Spanne zwischen 2.400 und 2.600 Dollar. ETH fiel am 4. September um 2,07 Prozent auf 2.456 Dollar. Über 2.438 Dollar bleibt der Weg nach oben offen.

Ist Pepeto im September 2026 eine Alternative zu Ethereum?

Ja, denn beim ETH Kurs liegt die Decke bei einer Verdopplung, während das Pepeto-Listing vom aktuellen Einstieg aus ein Vielfaches abbilden könnte. Auf der offiziellen Pepeto-Website stehen 10,38 Millionen Dollar.