Im Juli und August konnte sich die Abobe-Aktie rasant von ihrem Kurssturz im ersten Halbjahr erholen. Doch am Freitag musste der Software-Konzern mit einem Kursverlust von -7% einen herben Dämpfer hinnehmen. Was war geschehen und könnte der Adobe-Aktie nun wieder eine Trendwende nach unten bevorstehen? Stühlerücken im Management Grund für den Kursrückgang der Abode-Aktie zum Wochenschluss war eine überraschende Umstrukturierung des Managements. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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