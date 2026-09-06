Ethereum Prognose: 2.800 Dollar im Ziel, doch 29 Dollar im Chart entscheiden zuerst

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Die Ethereum Prognose steht am 5. September vor einer klaren Entscheidung, denn ETH rutschte kurz unter 2.382 Dollar und schloss den Tag trotzdem 4,87 Prozent im Plus bei 2.507 Dollar. Am Freitag gab der Kurs wieder rund zwei Prozent ab und notiert bei etwa 2.455 Dollar. Zwei Zahlen entscheiden nun darüber, ob aus der Erholung ein Trend wird. Die eine ist die Marke von 2.534 Dollar, an der ETH bereits dreimal gescheitert ist. Die andere ist ein Abstand von nur 29 Dollar zwischen zwei gleitenden Durchschnitten. Was daraus folgt, entscheidet auch darüber, wo im Markt jetzt noch echter Spielraum liegt.

Ethereum Prognose für September, 2.800 Dollar im Blick und ein Update mit neuem Termin

Der Freitag beginnt mit einem ETH Kurs von rund 2.455 Dollar, ein Minus von etwa zwei Prozent binnen 24 Stunden, wie die Marktdaten von CoinGabbar zeigen. Der breite Kryptomarkt verlor am selben Tag 1,3 Prozent auf 2,78 Billionen Dollar, der Fear and Greed Index steht bei 73 Punkten. Die technische Auswertung von CoinDCX zeigt, warum die Erholung vom Donnerstag mehr war als ein Zwischenhoch. Der Schlusskurs lag 23 Dollar über dem Vortageshoch und machte den Ausbruch nach unten zum Fehlsignal. Der 14-Tage-RSI erholte sich auf 67,5 Punkte und liegt noch unter seinem Durchschnitt von 73,2.

Entscheidend ist der 50-Tage-Durchschnitt bei 2.140 Dollar, dessen Abstand zur 200-Tage-Linie bei 2.169 Dollar auf 29 Dollar geschrumpft ist. Kreuzt er nach oben, entsteht das goldene Kreuz, das viele Trader als Bestätigung eines Trendwechsels lesen. Das Kursziel der Ethereum Prognose für September liegt bei 2.800 Dollar, zuvor fehlt der Sprung über 2.534 Dollar. Zugleich hat sich das Glamsterdam-Update auf das vierte Quartal 2026 verschoben, der Sepolia-Test ist vorläufig für den 28. September angesetzt. Selbst wenn alles aufgeht, bleiben rund 14 Prozent Luft, denn 300 Milliarden Dollar Bewertung deckeln jede Bewegung.

Pepeto, ein ehemaliger Binance-Experte und 10,38 Millionen Dollar ohne Bewertungsdeckel

Die Ethereum Prognose beantwortet die Frage nach dem Ziel, aber nicht die Frage nach dem Abstand. Ein Schwergewicht mit 300 Milliarden Dollar Bewertung kann sich nicht mehr vervielfachen, ein Projekt ohne Bewertung dagegen schon. Genau deshalb taucht in dieser Rechnung seit Wochen ein Name immer wieder auf.

Die meisten Memecoins treten mit nichts als einem Namen an. Pepeto ist anders, denn ein ehemaliger Binance-Experte hat das Projekt mit Werkzeugen gebaut, die schon vor dem öffentlichen Handel funktionieren. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne dass hohe Gebühren Wert vernichten. Der Risiko-Scorer lässt Trader Verträge prüfen, bevor sie Kapital einsetzen. Dieser Werkzeugkasten macht aus einem Memecoin mehr als eine schnelle Wette und liefert einen Grund, die Token über den Listing-Tag hinaus zu halten. Genau dieses Fundament fehlt dem größten Teil des Marktes.

Echtes Kapital folgt funktionierenden Werkzeugen, und Pepeto hat im Presale bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Käufer sehen den Unterschied zwischen einem Token mit echten Produkten und einem, der nur von Aufmerksamkeit lebt. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, exakt die Zahl, die der erste PEPE-Coin trug, als er ohne ein einziges Produkt über 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung stieg. Der Presale gilt als abgesichert, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde.

Käufer bekommen damit eine unabhängige Kontrolle des Vertrags, bevor sie sich entscheiden. Den vollständigen Entwicklungsplan können Interessierte auf der Projektseite nachlesen. Der Vergleich mit einer ETH Position bei rund 2.455 Dollar zeigt, welche Renditerechnung ein Presale vor einem großen Listing eröffnet. Neue Wallets sichern sich ihren Anteil aktuell für 0,000000188 Dollar, und jede gefüllte Stufe hebt diesen Kurs an.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt für September 2.800 Dollar, also rund 14 Prozent Luft nach oben. Derselbe Mitgründer hat schon einmal bewiesen, dass die Rechnung aufgeht, als der erste PEPE-Token allein durch Meme-Kraft auf 11 Milliarden Dollar wuchs. Diesmal steht ein funktionierender Handelsknoten mit Bridge und Risiko-Scorer dahinter, gebaut von einem ehemaligen Binance-Experten. Der Pepeto-Presale eröffnet damit eine Renditedistanz, die ein ETH Kurs bei rund 2.455 Dollar nicht mehr liefern kann. Wer jetzt einsteigt, setzt auf ein Muster, das schon einmal geliefert hat. Wer auf das erwartete Binance-Listing wartet, zahlt einen Kurs, den die frühen Wallets nie berühren mussten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für September 2026?

Das Kursziel liegt bei 2.800 Dollar. Entscheidend ist der Sprung über 2.534 Dollar, an dem ETH dreimal gescheitert ist.

Ist Pepeto derzeit ein anderer Einstieg als Ethereum?

Pepeto steckt noch im Presale, während ETH bei rund 2.455 Dollar notiert, und hat vor dem Listing deutlich mehr Spielraum. Der Code wurde von SolidProof geprüft, Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.