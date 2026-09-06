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Die Krypto News vom Freitag brauchen nur eine Zahl, denn Bitcoin verlor 1.430 Dollar in fünf Minuten. Ausgelöst hat das der US Arbeitsmarktbericht mit 162.000 neuen Stellen, erwartet worden waren rund 53.000. Einen Tag zuvor stand Bitcoin noch bei 82.200 Dollar, am Samstag notiert er wieder unter 80.000 Dollar. XRP traf es unter den großen Werten am härtesten mit einem Minus von 3,6 Prozent auf 1,40 Dollar. Die Erwartung einer Zinserhöhung sprang an einem Tag von 49,4 auf 59,4 Prozent. Was das für die kommenden Wochen heißt und wohin Kapital gerade ausweicht, zeigt dieser Überblick.

Krypto News der letzten 24 Stunden, wie der US Arbeitsmarkt Bitcoin und XRP drehte

Der Auslöser kam am 3. September von Fed Gouverneur Christopher Waller, der die Zinsen bei nachgebender Inflation unverändert lassen wollte. Bitcoin sprang um 6,8 Prozent auf 82.200 Dollar, den höchsten Stand seit Mai, wie DailyCoin berichtet. Die gesamte Marktkapitalisierung stieg um 3,7 Prozent auf 2,814 Billionen Dollar, XRP gewann 5,8 Prozent. Die amerikanischen Spot Bitcoin ETFs sammelten an diesem Tag 731 Millionen Dollar ein, den stärksten Einzelwert seit Januar. Am Freitagmorgen kippte alles innerhalb weniger Minuten.

Der Arbeitsmarktbericht zeigte 162.000 neue Stellen bei 4,1 Prozent Arbeitslosigkeit, der Konsens lag bei rund 53.000, wie Charles Schwab zusammenfasst. Bitcoin verlor in fünf Minuten 1.430 Dollar und fiel im Tief um 2,8 Prozent auf 79.197 Dollar. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung stieg von 49,4 auf 59,4 Prozent, der Dow Jones gab 226 Punkte ab. XRP rutschte 3,61 Prozent auf 1,399 Dollar, Ethereum 2,07 Prozent auf 2.456 Dollar, Solana 1,95 Prozent auf 101,95 Dollar.

Ein Bitcoin mit 1,6 Billionen Dollar Marktwert bewegt sich selbst an einem Schocktag nur um knapp drei Prozent. Wer mehr als das sucht, muss dort suchen, wo die Zahlen noch klein sind.

Pepeto, die Geschichte in den Krypto News, die nicht am Zinsentscheid hängt

Genau dort läuft gerade ein Vorverkauf, dessen Bewertung noch nicht von Zinsentscheidungen diktiert wird. Und wer an Tagen wie Freitag handelt, zahlt bei jedem Wechsel eine Gebühr, die den Rest des Gewinns frisst. Die Schlagzeilen rechnen in Prozent, doch der stille Abfluss aus dem eigenen Depot taucht in keiner Statistik auf.

Jede Gebühr bei einem Trade ist Geld, das nie wieder für Sie arbeitet. Bei 500 Millionen Krypto Anlegern weltweit sind das jedes Jahr Milliarden, die schlicht verschwinden. Ein früherer Binance Experte baute Pepeto als Netzwerk, in dem PepetoSwap diese Kosten streicht und Anleger ohne Gebühren tauschen. Ein Risikoprüfer nimmt jeden Vertrag auseinander, bevor auch nur ein Dollar in einen Trade fließt.

Die beiden Werkzeuge greifen nacheinander und lösen zwei Probleme, an denen andere Plattformen bis heute scheitern. PepetoSwap wickelt den Tausch ab, ohne die Gebühren, die anderswo bei jeder Order abgezogen werden. Der Risikoprüfer liest den Smart Contract jedes Tokens und zeigt Warnsignale, bevor der Trade durchgeht. Das eine schützt den Gewinn, das andere schützt das Kapital.

Wallets, die diese Rechnung längst gemacht haben, liegen bereits mit 10,38 Millionen Dollar in einem Vorverkauf mit fester Menge von 420 Billionen Token und erwartetem Binance Listing. SolidProof hat den kompletten Code auditiert und freigegeben, bevor der erste Dollar in den Vorverkauf floss. Das Listing setzt einen neuen Preis in dem Moment, in dem der Handel startet, und die Seite von Pepeto ist die einzige Tür hinein, solange der Vorverkauf offen ist.

Aktuell kostet der Token 0,000000188 Dollar, beim Listing wird er höher bewertet, und genau dieser Abstand ist die Spanne, um die es für jede Wallet geht, die heute einsteigt. Pepeto vom früheren Binance Experten ist die Geschichte, die die Masse noch nicht gefunden hat, und der Vorverkauf füllt sich, solange diese Stufe offen ist.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche haben gezeigt, wie ein einziger Bericht 2,8 Billionen Dollar Marktwert in Minuten bewegt. Große Coins hängen an den Zinsen, ein Vorverkauf hängt an seinem eigenen Zeitplan. Die letzte Vorverkaufsstufe war schneller ausverkauft als geplant, weil Wallets nach Pepeto griffen, und das Signal ist heute lauter als vor einer Woche. Wer jetzt einsteigt, erlebt den Listingtag von innen, statt ihn später auf dem Chart nachzulesen. Sobald diese Stufe schließt, ist der Vorverkaufspreis endgültig weg und der einzige Weg hinein führt über den Listingpreis. Genau so sind die Käufer vor Ihnen zu der Position gekommen, die ihr Depot verändert hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Nachrichten am 5. September 2026?

Der Arbeitsmarktbericht mit 162.000 neuen Stellen hob die Zinserhöhungserwartung auf 59,4 Prozent, Bitcoin fiel unter 80.000 Dollar und XRP verlor 3,6 Prozent auf 1,40 Dollar.

Warum taucht Pepeto neben Bitcoin und XRP auf?

Pepeto kommt von einem früheren Binance Experten, der Vorverkauf steht bei 10,38 Millionen Dollar und der Code ist auditiert. Der Zugang läuft über die offizielle Pepeto-Website.