München (ots) -Mit neuen Ermittlerteams, außergewöhnlichen Fällen und einem Novum startet die ARD-Sonntagskrimi-Saison 2026/27.Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) stößt in einem Demenzdorf auf einen rätselhaften Mordfall. Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) gehen in Köln einem Fall zwischen Bombenalarm, Misstrauen und dunklen Geheimnissen nach. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) stehen in Ludwigshafen nach einer tödlich endenden Geldautomatensprengung vor einem Fall voller Abgründe. Gleichzeitig beginnt für mehrere Teams ein neues Kapitel: In Kiel kehrt Almila Bagriacik als Mila Sahin zurück - erstmals gemeinsam mit Karoline Schuch als Polizeipsychologin Elli Krieger. In Franken übernimmt Rosalie Thomass als Emilia Rathgeber ihren ersten Fall an der Seite von Fabian Hinrichs als Felix Voss. Und in München nehmen Carlo Ljubek (Rolle Nikola Buvak) und Ferdinand Hofer (Rolle Kalli Hammermann) als neues Ermittlerduo ihren ersten gemeinsamen Fall auf...Doch die neue Saison bringt nicht nur neue Fälle und Ermittlerkonstellationen, sondern auch ein ganz besonderes Novum: Ab dieser Saison können registrierte Nutzerinnen und Nutzer die neuen Fälle von "Tatort" und "Polizeiruf 110" bereits freitags exklusiv vorab in der ARD Mediathek streamen - zwei Tage vor der Ausstrahlung im Ersten.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin:"Deutschland ist eine Krimi-Nation - und,Tatort' und,Polizeiruf 110' gehören zu ihren bekanntesten Marken. Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie verbinden regionale Handschriften mit Verlässlichkeit und ständiger Weiterentwicklung. Genau deshalb schaffen sie, was kaum ein anderes Format erreicht: Am Montag sprechen so viele Menschen über denselben Fall. Die neue Saison setzt diese Verbindung von Tradition und Erneuerung konsequent fort - mit vielen neuen Gesichtern und der Funktion der Vorabpremiere in der ARD Mediathek für alle die, die nicht bis Sonntag warten können."Mit anhaltend hohen Reichweiten gehören der "Tatort" und der "Polizeiruf 110" zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen. Über die TV-Nutzung hinaus generieren die Filme durch die Abrufe in der ARD Mediathek rund zehn Prozent zusätzliche Reichweite. Auf dieser starken Basis entwickelt die ARD das Angebot gezielt weiter und eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten.Den Auftakt der neuen Saison macht der Hannover-"Tatort" "König in Gelb" mit Maria Furtwängler. Bereits ab Freitag, 11. September, ist der Film exklusiv in der ARD Mediathek verfügbar, bevor er am Sonntag, 13. September, um 20:15 Uhr wie gewohnt im Ersten ausgestrahlt wird. Ab 11. September gilt: Einloggen und die neuen Fälle vorab streamen.Bildmaterial erhalten akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Fabienne SygullaKommunikation | PRARD-ProgrammdirektionTel.: 0173/4518078E-Mail: fabienne.sygulla@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6346252