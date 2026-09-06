Berlin (ots) -Forbes-Nummer-1-Robotik-Marke präsentiert Roadmap zur Revolution der Multi-Task-RobotikDie IFA 2026 in Berlin gilt nach wie vor als das zentrale Schaufenster für Europas Technologiezukunft. Mit über 200.000 internationalen Besuchern, hunderten von Medienvertretern aus aller Welt und direktem Zugang zu Early-Adoptern und Entscheidungsträgern ist die IFA der richtige Ort, um nicht weniger als eine Industrierevolution anzukündigen.Genau hier nutzt ECOVACS seine Plattform, um eine klare Botschaft zu senden: Single-Purpose-Roboter werden zu intelligenten Haushaltsassistenten.Auf der IFA 2026 spricht ECOVACS CEO David Qian über die fundamentale Transformation von einfachen Reinigungsgeräten zu umfassenden Haushaltsassistenten, die alles autonom erledigen. Die von Forbes Asia als Nr. 1 im Segment Haushaltsrobotik ausgezeichnete Marke revolutioniert die Branche mit proprietärer KI, Natural Language Processing und prädiktiven Algorithmen - und unterstreicht damit ihren Anspruch als führendes Technologieunternehmen.Kernaussagen aus dem Interview:- Der Realitätscheck für die nächsten 5-10 Jahre: Intelligente Haushaltsassistenten, die auch sicher und langlebig sind, zum Greifen nah.- Roboter brauchen keine Beine um intelligente Haushaltsassistenten zu sein, sie müssen sich smart in ihrer Umgebung zurechtfinden können - mit Rädern, Walzen und eben jener Gangart, die für den Reinigungsvorgang perfekt ist. Dank KI verstehen Haushaltsroboter bereits heute intelligent ihre Umgebung und handeln entsprechend, beispielsweise erkennen und reinigen sie Flecken automatisch.- Innovation richtet sich stets nach den Bedürfnissen der Kunden. Bald werden Roboter deshalb alles für ihre Nutzer erledigen können - vom Wäsche falten bis zur Unterstützung in der Altenpflege.- ECOVACS investiert kontinuierlich in Innovation auf der ganzen Bandbreite der Technologien, um die Roboter zu verbessern. Dazu zählen die Entwicklung der Batterien für schnelleres Laden, der Sensoren für bessere Erkennung und der KI für eine besseres Kontextverständnis.Wir stellen Ihnen umfassendes Videomaterial zu Ihrer redaktionellen Verwendung uneingeschränkt und kostenfrei zur Verfügung. Wir würden uns freuen, nach Ausstrahlung einen Link zum finalen Beitrag zu erhalten.Hier geht es zum Download (https://emea.ourspacefiles.com/fl/qRHQ3hVq7Jjh/ECOVACS_x_IFA%2C_inkl._CEO_Interview_) von Q&A mit David Qian und B-Roll, Password: 6M0C01fpXpRc.Mehr Informationen zu allen ECOVACS Produktneuheiten finden Sie auf ecovacs.com.Über ECOVACS RoboticsLange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.Pressekontakt:ECOVACS Europe GmbHAlexandra AlgülSenior PR & Marketing SpecialistE-Mail: a.alguel@ecovacs.comPressebüro ECOVACSWeber ShandwickAlina Heindl / Florian HohlE-Mail: ECOVACSTeam@omnicompr.comOriginal-Content von: ECOVACS ROBOTICS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114369/6346322