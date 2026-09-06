OpenAI bringt mit GPT-6 Astra neue Fantasie in den KI-Markt. Das am 3. September vorgestellte Modell soll komplexe Computeraufgaben selbstständiger erledigen - von der Softwareentwicklung bis zur Arbeit mit Tabellen und Dokumenten. Für Anleger steckt darin eine handfeste Wachstumsperspektive: Je mehr Aufgaben KI im Unternehmensalltag übernimmt, desto größer wird der potenzielle Absatzmarkt für Rechenleistung. Erste unabhängige Tests liefern dafür ermutigende Signale. Artificial Analysis sieht Astra ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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