Berlin (ots) -Haier (https://www.haier.com/global/), die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte, gab heute eine globale Partnerschaft mit UC3 bekannt, in deren Rahmen Haier von der Saison 2027/28 bis einschließlich der Saison 2030/31 Global Partner der UEFA Champions League wird.Die vierjährige Partnerschaft, die vom 1. Juli 2027 bis zum 30. Juni 2031 läuft, gewährt Haier exklusive weltweite Rechte in den Kategorien Haushaltsgeräte, Fernseher und gewerbliche Bildschirme im Rahmen einer Reihe von UEFA-Klubwettbewerben, darunter die UEFA Champions League.Diese Zusammenarbeit ist mehr als nur ein kommerzielles Sponsoring: Sie steht für Haiers Entwicklung von einem weltweit anerkannten Haushaltsgerätehersteller hin zu einem Unternehmen, das engere Beziehungen zu Verbrauchern auf der ganzen Welt aufbaut."Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Markenstrategie von Haier", sagte Wang Meiyan, Vizepräsidentin und Chief Brand Officer der Haier Group. "Die UEFA Champions League bringt Millionen von Fans auf der ganzen Welt in ihrem gemeinsamen Streben nach Spitzenleistungen zusammen. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir die Leidenschaft und den Geist der Champions näher an den Alltag der Verbraucher heranbringen und durch intelligente Technologien neue Möglichkeiten schaffen.""Wir freuen uns sehr, Haier als neuen globalen Partner der UEFA Champions League begrüßen zu dürfen. Seine internationale Präsenz, seine Innovationskraft und sein Bestreben, Erlebnisse zu schaffen, die für die Menschen immer mehr an Bedeutung gewinnen, machen Haier zu einem idealen Partner für den Wettbewerb. Gemeinsam wollen wir neue Möglichkeiten schaffen, um Fans auf der ganzen Welt anzusprechen und sie noch enger mit unseren Wettbewerben zu verbinden. Dabei feiern wir die Emotionen, Spitzenleistungen und das Zugehörigkeitsgefühl, die den europäischen Fußball so einzigartig machen", sagte Guy-Laurent Epstein, Co-Geschäftsführer von UC3.Von weltweiter Anerkennung zu weltweiter VernetzungMit dem Eintritt in internationale Märkte im Jahr 1991 gehörte Haier zu den ersten chinesischen Unternehmen, die globales Wachstum durch den Aufbau eigener Marken anstrebten, anstatt sich auf den Export von Produkten zu verlassen. Im Laufe der Jahrzehnte hat Haier in mehr als 200 Ländern und Regionen eine starke lokale Präsenz aufgebaut und nimmt in über 30 Märkten eine führende Position ein.Diese weltweite Präsenz wird durch ein Netzwerk aus 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 35 Industrieparks und 173 Produktionsstätten weltweit unterstützt. Durch die Kombination globaler Kompetenzen mit lokalem Marktverständnis entwickelt Haier Produkte, Lösungen und Erlebnisse, die auf die vielfältigen Bedürfnisse der Verbraucher in den verschiedenen Märkten zugeschnitten sind.Dieser Ansatz hat weltweit zu anhaltender Anerkennung geführt. Haier ist seit 17 Jahren in Folge die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte gemessen am Verkaufsvolumen und gehört seit acht Jahren in Folge zu den "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands".Aufbauend auf dieser Erfolgsbilanz wird Haier seine Präsenz in den Premium-Märkten weiter ausbauen und gleichzeitig Marken, Produkte und Lösungen entwickeln, die den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher gerecht werden und neue Möglichkeiten für intelligentes Wohnen schaffen.Führend durch Technologie, verbunden durch SportTechnologie ist seit langem ein wichtiger Motor für die weltweite Entwicklung von Haier. Da künstliche Intelligenz zunehmend in Produkte, vernetzte Szenarien und Ökosysteme für intelligentes Wohnen Einzug hält, erweitert Haier seinen Fokus von Innovationen bei einzelnen Produkten hin zu stärker vernetzten Erlebnissen im gesamten Haushalt.Das Zusammenspiel von technologischer Entwicklung im Alltag und der großen kulturellen Bedeutung des Sports bietet eine starke Grundlage für engere Beziehungen zu den Verbrauchern. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Haier ein globales Portfolio an Sportpartnerschaften aufgebaut, das führende Fußballvereine wie Paris Saint-Germain und den FC Liverpool sowie große internationale Sportveranstaltungen wie die Australian Open und Roland-Garros umfasst.Im Laufe der Jahre hat sich das Sportmarketing von Haier von der Steigerung der Markenbekanntheit hin zum Aufbau engerer Beziehungen zu Verbrauchern durch globale Sportpartnerschaften und lokal relevante Erlebnisse weiterentwickelt. Über Fußball und etablierte internationale Sportveranstaltungen hinaus hat Haier sein Sportportfolio in verschiedenen Märkten um Badminton, Marathonlauf, Cricket und Basketball erweitert.Die Partnerschaft mit den UEFA-Klubwettbewerben, darunter die UEFA Champions League, der UEFA-Superpokal, die Endspiele der UEFA Youth League und die Endspiele der UEFA Futsal Champions League, stellt die nächste Etappe auf diesem Weg dar. Indem Haier die Leidenschaft und Spitzenleistung des Spitzenfußballs mit den Möglichkeiten intelligenten Wohnens verbindet, möchte das Unternehmen Erlebnisse schaffen, die über das Stadion hinausgehen und Teil des Alltags der Verbraucher werden.Die Partnerschaft, die auf der IFA 2026 in Berlin - einer der weltweit führenden Messen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte - vorgestellt wurde, unterstreicht das Engagement von Haier, engere Beziehungen zu Verbrauchern weltweit aufzubauen. Gemeinsam mit der UEFA Champions League wird Haier den Geist der Champions mit intelligentem Wohnen verbinden und so neue Erlebnisse für Verbraucher und Fans auf der ganzen Welt schaffen.INFORMATIONEN ZUR HAIER GROUPDie 1984 gegründete Haier Group (https://www.haier.com/global/) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für mehr Lebensqualität und digitale Transformation und verfolgt den Unternehmenszweck "Mehr Kreativität, mehr Möglichkeiten". Das Unternehmen hat 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 35 Industrieparks und 173 Produktionsstätten errichtet und im Jahr 2025 einen weltweiten Umsatz von 59,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Haier wurde acht Jahre in Folge in die Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands aufgenommen. Darüber hinaus belegt Haier seit 17 Jahren in Folge den ersten Platz im Ranking "Euromonitor International Global Major Appliances Brand". Haier verfügt über acht börsennotierte Unternehmen und die Tochtergesellschaft Haier Smart Home ist sowohl in der Fortune Global 500-Liste als auch in der Fortune-Liste World's Most Admired Companies aufgeführt.INFORMATIONEN ZU UC3UC3 vereint den europäischen Fußballverband UEFA und European Football Clubs (EFC), die Vertretung von mehr als 800 europäischen Spitzenvereinen, im Rahmen einer neuen Vision für die Verwaltung der kommerziellen Rechte an den UEFA-Klubwettbewerben ("UCCs"). Es handelt sich um die kommerzielle Einheit, die dafür zuständig ist, Einnahmen aus den UCCs zu generieren und Mehrwert für unsere Partner zu schaffen. UC3 ist für die Verwaltung, den Vertrieb und die Vergabe aller kommerziellen Rechte (einschließlich Medien-, Sponsoring- und Lizenzrechte) für die wichtigsten UEFA-Klubwettbewerbe der Männer und Frauen zuständig.Pressekontakt:wangkaidi01@haier.comOriginal-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72288/6346329