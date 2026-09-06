DAX: Verhalten Bullisch! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 37 - 2026)

Der DAX hat rund 2% minus hinter sich mit der abgelaufenen Handelswoche. In der neuen DAX Prognose erwarten wir eine vorwiegend seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - für das Bull-Szenario. Während die auf 2,9 % gestiegene Inflation im August bremst, stützen die vom DIW auf 1,2 % angehobene BIP-Wachstumsprognose für Deutschland sowie überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten den Index.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Aktuelle Lage: Der DAX schloss die vergangene Handelswoche bei 26.043 Punkten. Das Tageschart hat sich leicht eingetrübt, bleibt übergeordnet jedoch neutral bis verhalten bullisch.

Makro-Umfeld: Leicht steigende Inflation in Deutschland (2,9 - und starke US-Arbeitsmarktdaten prägen das Marktumfeld. Das DIW hebt die deutsche Wachstumsprognose für 2026 auf 1,2 - an.

Tendenz für KW 37: Seitwärts - Aufwärts (Bull-Szenario: 55 - Wahrscheinlichkeit - Bear-Szenario: 45 - Wahrscheinlichkeit).

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