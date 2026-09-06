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Die Bitcoin Prognose kippte am Freitag innerhalb von fünf Minuten, denn der Kurs verlor in dieser Zeit 1.430 Dollar. Der US-Arbeitsmarktbericht für August meldete 162.000 neue Stellen, während Analysten im Schnitt nur 56.000 erwartet hatten. Der Kurs fiel von 81.315 auf 79.885 Dollar, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September sprang von 52 auf 59 Prozent. Am Samstag notiert BTC bei 79.581 Dollar und damit 1,7 Prozent unter dem Vortag. Ein starker Arbeitsmarkt bedeutet höhere Zinsen, und höhere Zinsen bedeuten weniger Geld für riskante Anlagen. Gleichzeitig flossen am 3. September 730 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs, der stärkste Einzeltag seit Januar. Welche Marken jetzt entscheiden und wohin das Kapital ausweicht, zeigt der Blick auf die Daten.

Bitcoin Prognose unter Druck, wie ein Jobbericht den BTC Kurs unter 80.000 Dollar drückte

Am 4. September um 8.30 Uhr New Yorker Zeit veröffentlichte das US-Arbeitsministerium die Augustzahlen. Statt der erwarteten 56.000 Stellen meldete die Behörde 162.000 neue Jobs, fast das Dreifache. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 Prozent, die Werte für Juni und Juli wurden zusammen um 55.000 Stellen angehoben. BTC rutschte laut Bloomberg um bis zu 3,5 Prozent auf 78.649 Dollar. Der Grund liegt nicht beim Coin, sondern bei der Erwartung an die US-Notenbank.

Ein starker Arbeitsmarkt gibt den Befürwortern höherer Zinsen neue Argumente, und der Markt preiste das sofort ein. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen stieg um 5,3 Basispunkte auf 4,39 Prozent, der Dollar legte um 0,3 Prozent zu. Nach Daten von CoinGlass wurden binnen einer Stunde Long-Positionen über rund 200 Millionen Dollar liquidiert, über 24 Stunden waren es 757 Millionen. Die Nachfrage der großen Adressen bleibt trotzdem bestehen, denn die 730 Millionen Dollar vom 3. September kamen von Käufern oberhalb von 80.000 Dollar.

Am 5. September notiert der Bitcoin Kurs bei 79.581 Dollar, die Spanne der letzten 24 Stunden reichte von 78.706 bis 82.108 Dollar. Laut CoinDesk entscheidet nun der Verbraucherpreisindex für August, der am kommenden Freitag erscheint. Jasper De Maere von Wintermute nennt 75.000 und 82.000 Dollar als die Marken vor der Notenbanksitzung am 15. und 16. September. Solange der Kurs zwischen diesen Linien pendelt, bleibt die Bitcoin Prognose eine Frage der Geduld statt der Rendite.

Pepeto im Fokus, was hinter dem Vorverkauf mit 10,38 Millionen Dollar steckt

Genau diese Enge treibt Kapital dorthin, wo eine Bewertung von 1,6 Billionen Dollar die Bewegung nicht von vornherein deckelt. Weil BTC zurückgesetzt hat und in einer Spanne verharrt, die kurzfristige Gewinne begrenzt, suchen Wallets abseits der großen Werte nach Einstiegen mit Platz nach oben. Diese Suche endet seit Wochen bei demselben Namen.

Im Vorverkauf von Pepeto sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, ein Token kostet dort 0,000000188 Dollar. Analysten weisen darauf hin, dass Meme-Begeisterung und echte Börsenwerkzeuge nur einmal je Zyklus gleichzeitig auftauchen. Gewachsen ist der Vorverkauf vor allem deshalb, weil das Team seinen Handelsbereich bereits ausgeliefert hat. Über Ethereum, BNB Chain und Solana lassen sich Token gebührenfrei verschieben, sodass beim Netzwerkwechsel nichts vom Guthaben abgeht.

Vor jedem Kauf durchleuchtet ein Prüfmechanismus den Vertrag und meldet Betrugsmuster sowie Liquiditätsfallen, an denen im letzten Bärenmarkt viele Anleger alles verloren. Diese Absicherung baut kaum ein anderer Vorverkauf auf, bei Pepeto liegt sie von Beginn an vor. Den Börsenteil verantwortet ein früherer Binance-Fachmann, an der Spitze steht der Mitgründer der ersten Pepe-Münze. Für die Sicherheit steht SolidProof, denn die Prüfer haben den vollständigen Quellcode kontrolliert und bestätigt, ehe der Vorverkauf startete.

Je näher der Handelsstart rückt, desto häufiger nennen Analysten diesen Einstieg als Variante mit mehr Spielraum. Ein Pepe-Mitgründer, laufende Börsenwerkzeuge und ein bestätigter Weg an die Börse ergeben eine Ausgangslage, die der Kryptomarkt selten hervorbringt. Halter bekommen dazu eine Brücke zwischen den Ketten und einen Vertragsprüfer, der ihr Geld schon vor dem Handelsstart schützt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt bis zum 16. September an der Notenbank, und der Kurs bleibt bis dahin eng. Was der Bitcoin Kurs bei 1,6 Billionen Dollar für ein einziges Prozent braucht, bewegt bei einem Vorverkauf dieser Größe ein Vielfaches. Die bereits eingesammelten 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass die größten Wallets ihr Ziel gefunden haben. Der Vorverkauf bietet denselben Einstieg wie am ersten Tag, und der Handelsstart setzt den Preis danach am offenen Markt. Dieses Fenster schließt sich mit der Notierung.

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Häufige Fragen

Wo steht der BTC Kurs nach dem US-Arbeitsmarktbericht?

Der BTC Kurs liegt bei 79.581 Dollar und damit 1,7 Prozent unter dem Vortag. Entscheidend sind 75.000 und 82.000 Dollar vor der Notenbanksitzung am 15. und 16. September.

Warum wählen Anleger Pepeto, statt Bitcoin zu halten?

Anleger wählen Pepeto, weil Bitcoin durch 1,6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung begrenzt ist. Der Kauf läuft über die offizielle Pepeto-Website zum Kurs des Vorverkaufs.