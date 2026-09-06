Die US-Quartalsberichtssaison sorgte auch zuletzt noch für jede Menge Gesprächsstoff, obgleich ihr Höhepunkt bereits überschritten ist. So berichtete unter anderem Ciena am Donnerstag (03. September) über die aktuellen Zahlen. Die Reaktion des Marktes lässt es vermuten - man war nicht sonderlich zufrieden mit den Zahlen und dem Ausblick. Bereits die Zahlen für das vorherige Quartal wussten nicht zu überzeugen.Ciena - Zahlen bringen Aktie ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de